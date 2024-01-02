https://crimea.ria.ru/20240102/kinoshnye-kanikuly-chto-posmotret-v-prazdniki---sovety-kinokritika-1133396279.html
Киношные каникулы: что посмотреть в праздники – советы кинокритика
Киношные каникулы: что посмотреть в праздники – советы кинокритика - РИА Новости Крым, 02.01.2024
Киношные каникулы: что посмотреть в праздники – советы кинокритика
Зимние каникулы - отличная возможность пересмотреть хорошее кино - отечественное или зарубежное, вместе с детьми, наедине с любимым человеком или даже просто в... РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T08:01
2024-01-02T08:01
2024-01-02T08:30
совет эксперта
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александр беланов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Зимние каникулы - отличная возможность пересмотреть хорошее кино - отечественное или зарубежное, вместе с детьми, наедине с любимым человеком или даже просто в уютном одиночестве. Какие фильмы минувшего 2023-го достойны особенного внимания - об этом РИА Новости Крым рассказал кинокритик и киновед Александр Беланов.Сморим наше"На первое место среди отечественного кино я бы поставил фильм "Вызов" с Юлией Пересильд и Милошем Биковичем. Важно, что фильм показывает насколько сложная вещь космос - это не то, что мы видим в американских блокбастерах, где на космических станциях астронавты ходят, как по квартире. Глядя на эту работу, понимаешь: космонавтика - подвиг", - говорит Беланов.Еще одна обязательная к просмотру отечественная картина 2023-го - "Бешенство" режиссера Дмитрия Дьяченко. По сюжету, в тайге разгорается невиданная эпидемия бешенства. Зараженные волки становятся все свирепее, и даже малейший их укус несет верную смерть. В это же время отчаявшийся отец решает насильно изолировать своего сына в одном из охотничьих домиков, чтобы спасти его от зависимости. Вскоре ему и нескольким местным жителям предстоит сразиться не только с бешеной стаей, но и с самым опасным хищником леса.Тем, кто хочет легких сюжетов, Беланов рекомендует обратить внимание на отечественные комедийные сериалы. В частности кинокритик выделяет рекомендованные к семейному просмотру "Домашний арест" и "Вампиры средней полосы", а также сериал "Жуки" - про компьютерщиков в деревне.Заграничное киноВторая "заграничная" рекомендация - "Индиана Джонс. Колесо судьбы" с Харрисоном Фордом, которого создатели картины "омолодили" с помощью компьютерных технологий и в целом выдержали повествование в лучших традициях первой части "Индианы": " Форд держит планку. Сценарная, режиссерская, актерская работа - все на месте и смотрится на одном дыхании от начала до конца", - говорит эксперт.Еще одна рекомендация кинокритика - комедийный филь ужасов "Кокаиновый медведь" режиссера Элизабет Бэнкс."Из самолета, пролетающего над лесами штата Джорджия, наркокурьер выбрасывает несколько пакетов кокаина, часть из них находит и съедает медведь. Теперь всем случайно попавшимся на его пути, сильно не поздоровится. Самое интересное - это был реальный случай, документальный факт. В общем, это надо видеть".Лучшие сериальные новинки в этой категории, по словам Беланова, обещают удивить уже в новом 2024 году: долгожданное продолжение сериала "Табу" с Томом Харди, и новый сезон знаменитой антологии в жанре черной трагикомедии "Фарго"- первые две серии уже появились в интернете.Для детей"Что касается мультфильмов, я пришел к мысли, что самое лучшее - настоящие добрые советские мультики. "Незнайка на Луне", "Кошкин дом", "Простоквашино", "Кот Леопольд", "Жил был пес", мультфильмы по сказкам Пушкина - все это потрясающе. Это нужно скачивать и показывать детям", - убежден кинокритик.Если все же хочется новинок - смотрите "One Piece" - сериал про неуязвимого резинового мальчика, мечтающего стать настоящим пиратом, который вместе с друзьями ищет несметные сокровища. Множество сражений с разными злодеями, красочные пейзажи и пиратские корабли, интересный юмор и профессиональная игра актеров никого не оставят равнодушными, убежден кинокритик."Еще одна рекомендация - сериал 2023 года "Уэнздей". В центре сюжета - дочь знаменитого "ужасного" семейства Адамс - черный юмор, но доброго семейного оттенка", - говорит киновед.Рекомендация "вне конкурса"Еще одна лента, которую Беланов обязательно советует пересмотреть - "Подольские курсанты" режиссера Вадима Шмелева - фильм о подвиге курсантов в октябре 1941 года под Москвой. Эта картина не новая, снята в 2020 году. Однако, по мнению кинокритика, очень актуальная.Читайте также на РИА Новости Крым:Фильм севастопольцев взял гран-при на международном фестивалеВ Крыму начали строить студию кинопроизводстваИнвестиции в кино: Аксенов о развитии Ялтинской киностудии
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
совет эксперта, культура, кино, общество, семья, александр беланов
Киношные каникулы: что посмотреть в праздники – советы кинокритика
Кинокритик Беланов назвал лучшие кинофильмы и сериалы 2023 года
08:01 02.01.2024 (обновлено: 08:30 02.01.2024)
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Зимние каникулы - отличная возможность пересмотреть хорошее кино - отечественное или зарубежное, вместе с детьми, наедине с любимым человеком или даже просто в уютном одиночестве. Какие фильмы минувшего 2023-го достойны особенного внимания - об этом РИА Новости Крым рассказал кинокритик и киновед Александр Беланов.
Сморим наше
"На первое место среди отечественного кино я бы поставил фильм "Вызов" с Юлией Пересильд и Милошем Биковичем. Важно, что фильм показывает насколько сложная вещь космос - это не то, что мы видим в американских блокбастерах, где на космических станциях астронавты ходят, как по квартире. Глядя на эту работу, понимаешь: космонавтика - подвиг", - говорит Беланов.
Еще одна обязательная к просмотру отечественная картина 2023-го - "Бешенство" режиссера Дмитрия Дьяченко. По сюжету, в тайге разгорается невиданная эпидемия бешенства. Зараженные волки становятся все свирепее, и даже малейший их укус несет верную смерть. В это же время отчаявшийся отец решает насильно изолировать своего сына в одном из охотничьих домиков, чтобы спасти его от зависимости. Вскоре ему и нескольким местным жителям предстоит сразиться не только с бешеной стаей, но и с самым опасным хищником леса.
"Очень жесткая история, но актуальная и в праздники, и в обычные дни. Великолепная актерская работа Алексея Серебрякова и Евгения Ткачука. Противостояние, борьба отца и сына, которые, объединившись, побеждают самое главное зло - даже не наркотики, а разобщенность семьи".
Тем, кто хочет легких сюжетов, Беланов рекомендует обратить внимание на отечественные комедийные сериалы. В частности кинокритик выделяет рекомендованные к семейному просмотру "Домашний арест" и "Вампиры средней полосы", а также сериал "Жуки" - про компьютерщиков в деревне.
Заграничное кино
"Первое, что хотелось бы порекомендовать из большого мирового кино - это новая эпопея Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо - "Убийцы цветочной луны". Мощная и честная картина о том, чем занимались американцы еще 150 лет назад - об уничтожении коренного населения Америки. Здесь потрясающая работа Ди Каприо, который впервые не похож на самого себя, полностью растворяется в новом образе. Фильм захватывает", - признает собеседник агентства.
Вторая "заграничная" рекомендация - "Индиана Джонс. Колесо судьбы" с Харрисоном Фордом, которого создатели картины "омолодили" с помощью компьютерных технологий и в целом выдержали повествование в лучших традициях первой части "Индианы": " Форд держит планку. Сценарная, режиссерская, актерская работа - все на месте и смотрится на одном дыхании от начала до конца", - говорит эксперт.
Еще одна рекомендация кинокритика - комедийный филь ужасов "Кокаиновый медведь" режиссера Элизабет Бэнкс.
"Из самолета, пролетающего над лесами штата Джорджия, наркокурьер выбрасывает несколько пакетов кокаина, часть из них находит и съедает медведь. Теперь всем случайно попавшимся на его пути, сильно не поздоровится. Самое интересное - это был реальный случай, документальный факт. В общем, это надо видеть".
Лучшие сериальные новинки в этой категории, по словам Беланова, обещают удивить уже в новом 2024 году: долгожданное продолжение сериала "Табу" с Томом Харди, и новый сезон знаменитой антологии в жанре черной трагикомедии "Фарго"- первые две серии уже появились в интернете.
Для детей
"Что касается мультфильмов, я пришел к мысли, что самое лучшее - настоящие добрые советские мультики. "Незнайка на Луне", "Кошкин дом", "Простоквашино", "Кот Леопольд", "Жил был пес", мультфильмы по сказкам Пушкина - все это потрясающе. Это нужно скачивать и показывать детям", - убежден кинокритик.
Если все же хочется новинок - смотрите "One Piece" - сериал про неуязвимого резинового мальчика, мечтающего стать настоящим пиратом, который вместе с друзьями ищет несметные сокровища. Множество сражений с разными злодеями, красочные пейзажи и пиратские корабли, интересный юмор и профессиональная игра актеров никого не оставят равнодушными, убежден кинокритик.
"Еще одна рекомендация - сериал 2023 года "Уэнздей". В центре сюжета - дочь знаменитого "ужасного" семейства Адамс - черный юмор, но доброго семейного оттенка", - говорит киновед.
Рекомендация "вне конкурса"
Еще одна лента, которую Беланов обязательно советует пересмотреть - "Подольские курсанты" режиссера Вадима Шмелева - фильм о подвиге курсантов в октябре 1941 года под Москвой. Эта картина не новая, снята в 2020 году. Однако, по мнению кинокритика, очень актуальная.
"Отдавая дань тем ребятам, которые погибли, и молясь за тех, кто сегодня фронте, хотелось бы, чтобы в новогодние праздники мы пересмотрели этот фильм. Надо найти время, кроме праздничных хороших ярких фильмов, посмотреть эту сильную работу. О ней не стыдно говорить и показывать. Сегодня мы редко видим сильное российское кино на патриотическую тему", - констатирует кинокритик.
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