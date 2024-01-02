https://crimea.ria.ru/20240102/kinoshnye-kanikuly-chto-posmotret-v-prazdniki---sovety-kinokritika-1133396279.html

Киношные каникулы: что посмотреть в праздники – советы кинокритика

Киношные каникулы: что посмотреть в праздники – советы кинокритика - РИА Новости Крым, 02.01.2024

Киношные каникулы: что посмотреть в праздники – советы кинокритика

Зимние каникулы - отличная возможность пересмотреть хорошее кино - отечественное или зарубежное, вместе с детьми, наедине с любимым человеком или даже просто в... РИА Новости Крым, 02.01.2024

2024-01-02T08:01

2024-01-02T08:01

2024-01-02T08:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Зимние каникулы - отличная возможность пересмотреть хорошее кино - отечественное или зарубежное, вместе с детьми, наедине с любимым человеком или даже просто в уютном одиночестве. Какие фильмы минувшего 2023-го достойны особенного внимания - об этом РИА Новости Крым рассказал кинокритик и киновед Александр Беланов.Сморим наше"На первое место среди отечественного кино я бы поставил фильм "Вызов" с Юлией Пересильд и Милошем Биковичем. Важно, что фильм показывает насколько сложная вещь космос - это не то, что мы видим в американских блокбастерах, где на космических станциях астронавты ходят, как по квартире. Глядя на эту работу, понимаешь: космонавтика - подвиг", - говорит Беланов.Еще одна обязательная к просмотру отечественная картина 2023-го - "Бешенство" режиссера Дмитрия Дьяченко. По сюжету, в тайге разгорается невиданная эпидемия бешенства. Зараженные волки становятся все свирепее, и даже малейший их укус несет верную смерть. В это же время отчаявшийся отец решает насильно изолировать своего сына в одном из охотничьих домиков, чтобы спасти его от зависимости. Вскоре ему и нескольким местным жителям предстоит сразиться не только с бешеной стаей, но и с самым опасным хищником леса.Тем, кто хочет легких сюжетов, Беланов рекомендует обратить внимание на отечественные комедийные сериалы. В частности кинокритик выделяет рекомендованные к семейному просмотру "Домашний арест" и "Вампиры средней полосы", а также сериал "Жуки" - про компьютерщиков в деревне.Заграничное киноВторая "заграничная" рекомендация - "Индиана Джонс. Колесо судьбы" с Харрисоном Фордом, которого создатели картины "омолодили" с помощью компьютерных технологий и в целом выдержали повествование в лучших традициях первой части "Индианы": " Форд держит планку. Сценарная, режиссерская, актерская работа - все на месте и смотрится на одном дыхании от начала до конца", - говорит эксперт.Еще одна рекомендация кинокритика - комедийный филь ужасов "Кокаиновый медведь" режиссера Элизабет Бэнкс."Из самолета, пролетающего над лесами штата Джорджия, наркокурьер выбрасывает несколько пакетов кокаина, часть из них находит и съедает медведь. Теперь всем случайно попавшимся на его пути, сильно не поздоровится. Самое интересное - это был реальный случай, документальный факт. В общем, это надо видеть".Лучшие сериальные новинки в этой категории, по словам Беланова, обещают удивить уже в новом 2024 году: долгожданное продолжение сериала "Табу" с Томом Харди, и новый сезон знаменитой антологии в жанре черной трагикомедии "Фарго"- первые две серии уже появились в интернете.Для детей"Что касается мультфильмов, я пришел к мысли, что самое лучшее - настоящие добрые советские мультики. "Незнайка на Луне", "Кошкин дом", "Простоквашино", "Кот Леопольд", "Жил был пес", мультфильмы по сказкам Пушкина - все это потрясающе. Это нужно скачивать и показывать детям", - убежден кинокритик.Если все же хочется новинок - смотрите "One Piece" - сериал про неуязвимого резинового мальчика, мечтающего стать настоящим пиратом, который вместе с друзьями ищет несметные сокровища. Множество сражений с разными злодеями, красочные пейзажи и пиратские корабли, интересный юмор и профессиональная игра актеров никого не оставят равнодушными, убежден кинокритик."Еще одна рекомендация - сериал 2023 года "Уэнздей". В центре сюжета - дочь знаменитого "ужасного" семейства Адамс - черный юмор, но доброго семейного оттенка", - говорит киновед.Рекомендация "вне конкурса"Еще одна лента, которую Беланов обязательно советует пересмотреть - "Подольские курсанты" режиссера Вадима Шмелева - фильм о подвиге курсантов в октябре 1941 года под Москвой. Эта картина не новая, снята в 2020 году. Однако, по мнению кинокритика, очень актуальная.Читайте также на РИА Новости Крым:Фильм севастопольцев взял гран-при на международном фестивалеВ Крыму начали строить студию кинопроизводстваИнвестиции в кино: Аксенов о развитии Ялтинской киностудии

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

совет эксперта, культура, кино, общество, семья, александр беланов