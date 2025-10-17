Рейтинг@Mail.ru
RT за 20 лет прошел путь от идеи до глобального бренда – Путин - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251017/rt-za-20-let-proshel-put-ot-idei-do-globalnogo-brenda--putin-1150267389.html
RT за 20 лет прошел путь от идеи до глобального бренда – Путин
RT за 20 лет прошел путь от идеи до глобального бренда – Путин - РИА Новости Крым, 17.10.2025
RT за 20 лет прошел путь от идеи до глобального бренда – Путин
Телеканал RT за 20 лет своего существования прошел путь от идеи до глобального бренда, о котором знают сегодня во всем мире. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T19:29
2025-10-17T20:04
владимир путин (политик)
россия
rt
международная медиагруппа "россия сегодня"
новости
сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150268079_0:0:2962:1667_1920x0_80_0_0_367cf6575cc2d42763f386333ecaf1c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Телеканал RT за 20 лет своего существования прошел путь от идеи до глобального бренда, о котором знают сегодня во всем мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин на праздновании 20-летия телеканала, которое проходит в пятницу в Большом театре.Путин поблагодарил деятельный, творческий, сплоченный коллектив телеканала за высокий профессионализм, преданность профессии и долгу, за то, что RT смело, самоотверженно и настойчиво отстаивает правду в глобальном информационном пространстве.Президент подчеркнул, что суверенитет России, за который страна боролась и продолжает бороться, зависит в том числе от способности доносить до людей на планете объективную, непредвзятую информацию. Поэтому RT должен был появиться, что и произошло 20 лет назад.У телеканала с блеском получилось выстроить работу на качественно новом содержательном и технологическом уровне, отметил глава государства. Миллионы граждан в разных странах поверили RT.Он указал, что RT ничего не навязывал, а просто предлагал альтернативную, правдивую точку зрения и таким образом отстаивал в том числе и право зрителей и слушателей на выбор."Уже два десятилетия, в том числе благодаря RT, мы слышим целую палитру голосов со всей Земли: жители Азии, Африки, Латинской Америки теперь с вашей помощью говорят без оглядки на одобрение бывших колониальных держав", - добавил глава государстваСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150268079_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_96315aac73e72c0f2d616a8d27365108.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, rt, международная медиагруппа "россия сегодня", новости, сми
RT за 20 лет прошел путь от идеи до глобального бренда – Путин

Конкуренты RT в других странах завидуют телеканалу и боятся его – Путин

19:29 17.10.2025 (обновлено: 20:04 17.10.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на праздновании 20-летия международного телеканала RT
Президент РФ Владимир Путин на праздновании 20-летия международного телеканала RT - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Телеканал RT за 20 лет своего существования прошел путь от идеи до глобального бренда, о котором знают сегодня во всем мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин на праздновании 20-летия телеканала, которое проходит в пятницу в Большом театре.
"За 20 лет в сфере медиа прошло много событий. Это целая эпоха. И канал Russia Today прошел путь от идеи до глобального бренда, о котором знают сегодня во всем мире", - сказал российский лидер.
Путин поблагодарил деятельный, творческий, сплоченный коллектив телеканала за высокий профессионализм, преданность профессии и долгу, за то, что RT смело, самоотверженно и настойчиво отстаивает правду в глобальном информационном пространстве.
Президент подчеркнул, что суверенитет России, за который страна боролась и продолжает бороться, зависит в том числе от способности доносить до людей на планете объективную, непредвзятую информацию. Поэтому RT должен был появиться, что и произошло 20 лет назад.
У телеканала с блеском получилось выстроить работу на качественно новом содержательном и технологическом уровне, отметил глава государства. Миллионы граждан в разных странах поверили RT.
"Вы быстро набирали популярность и влияние, и как следствие конкуренты вам стали просто завидовать, а иногда, на мой взгляд, не просто завидовать, но и бояться. Это верный признак того, что вы работаете на шаг впереди и сами задаете информационную повестку, делаете нужное и значимое дело", - сказал российский лидер.
Он указал, что RT ничего не навязывал, а просто предлагал альтернативную, правдивую точку зрения и таким образом отстаивал в том числе и право зрителей и слушателей на выбор.
"Уже два десятилетия, в том числе благодаря RT, мы слышим целую палитру голосов со всей Земли: жители Азии, Африки, Латинской Америки теперь с вашей помощью говорят без оглядки на одобрение бывших колониальных держав", - добавил глава государства
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)РоссияRTМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"НовостиСМИ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:30RT защищает свои убеждения – Симоньян
20:09Путин рассказал о секретном высокоточном оружии RT
20:01В Ялте при родах травмирован младенец – Бастрыкин требует доклад
19:29RT за 20 лет прошел путь от идеи до глобального бренда – Путин
19:23Троих рабочих эвакуировали после взрыва на заводе "Авангард"
19:19Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
19:08В Севастополе остановили морской транспорт
19:00Медведев назвал число поступивших на службу в армию России контрактников
18:43Взрыв произошел на заводе "Авангард" в Стерлитамаке – есть пострадавшие
18:34Вызываем любовь или ненависть по всему миру: Симоньян об успехах RT
18:16Воспринимал задания вдохновенно: Киселев о погибшем военкоре РИА Новости
17:59Как уехать в Новую Каховку из Крыма – расписание автобусов
17:47Россия требует международного расследования гибели военкора Зуева
17:24Вопрос поставок ракет Tomahawk Украине поставлен на паузу – депутат Рады
17:12В Крыму директор фирмы пять месяцев не платил зарплату сотруднику
17:00Президент собрал Совбез
16:50Автостанции Симферополя за лето обслужили более миллиона пассажиров
16:38ПСБ подключил сервис Mir Pass к бизнес-картам крымских предпринимателей
16:27В Крыму и Севастополе из аварийных домов переселят 264 жильца
16:17На подъезде к Крымском мосту растет очередь
Лента новостейМолния