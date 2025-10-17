https://crimea.ria.ru/20251017/rt-za-20-let-proshel-put-ot-idei-do-globalnogo-brenda--putin-1150267389.html

RT за 20 лет прошел путь от идеи до глобального бренда – Путин

RT за 20 лет прошел путь от идеи до глобального бренда – Путин - РИА Новости Крым, 17.10.2025

RT за 20 лет прошел путь от идеи до глобального бренда – Путин

Телеканал RT за 20 лет своего существования прошел путь от идеи до глобального бренда, о котором знают сегодня во всем мире. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 17.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Телеканал RT за 20 лет своего существования прошел путь от идеи до глобального бренда, о котором знают сегодня во всем мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин на праздновании 20-летия телеканала, которое проходит в пятницу в Большом театре.Путин поблагодарил деятельный, творческий, сплоченный коллектив телеканала за высокий профессионализм, преданность профессии и долгу, за то, что RT смело, самоотверженно и настойчиво отстаивает правду в глобальном информационном пространстве.Президент подчеркнул, что суверенитет России, за который страна боролась и продолжает бороться, зависит в том числе от способности доносить до людей на планете объективную, непредвзятую информацию. Поэтому RT должен был появиться, что и произошло 20 лет назад.У телеканала с блеском получилось выстроить работу на качественно новом содержательном и технологическом уровне, отметил глава государства. Миллионы граждан в разных странах поверили RT.Он указал, что RT ничего не навязывал, а просто предлагал альтернативную, правдивую точку зрения и таким образом отстаивал в том числе и право зрителей и слушателей на выбор."Уже два десятилетия, в том числе благодаря RT, мы слышим целую палитру голосов со всей Земли: жители Азии, Африки, Латинской Америки теперь с вашей помощью говорят без оглядки на одобрение бывших колониальных держав", - добавил глава государстваСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

