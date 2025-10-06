https://crimea.ria.ru/20251006/v-yalte-startoval-ix-mezhdunarodnyy-kinofestival-evraziyskiy-most-1149995534.html
В Ялте стартовал IX международный кинофестиваль "Евразийский мост"
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Ялте стартовал девятый по счету международный кинофестиваль "Евразийский мост", сообщается на сайте мероприятия.Фестиваль продлится до 10 октября и станет площадкой для демонстрации игровых и документальных лент из 14 стран, а также специальных показов и ретроспектив.Фестиваль откроется фильмом черногорского режиссера Николы Вукчевича "Оплот стойкости" – историей о человеческом выборе, принципах и морали в условиях Второй мировой войны.В конкурсной программе игрового кино заявлены 10 картин: среди них индийская драма "Мифология реальности", китайская лента "Река Цяньтан", иранская картина "Глава востока", болгарская любовная драма "Свадьба", два российских фильма "Двое в одной жизни, не считая собаки" и "Волки", корейская лента "Стальные любовники", филиппинская драма "Это место" и "Глобальная гармония" итальянского режиссера.Документальное направление также представлено картинами как российских, так и зарубежных авторов. В числе заявленных – трагическая драма "Багджан", иранский док "Потерянный сезон" и "Невероятная золотодобывающая машина" о шестидесятилетнем золотоискателе и его сыне, который создает машину, чтобы обеспечить семье лучшее будущее.Закрывать фестиваль будет итальянская картина "Глобальная гармония" Фабио Масса – история о детях, любви и предательстве.Жюри игрового конкурса возглавит Фабио Масса, в его состав также входят известный российский киновед, историк кино Сергей Лаврентьев, ведущий молодой кинорежиссер Кыргызстана Дастан Жапар Рыскелди. Документальную программу будут оценивать председатель жюри Стивен Ли Мраович, режиссер и сценарист из Калькутты Балака Гош и российский продюсер, сценарист, генеральный директор киностудии "Шпиленок фильм" Анна Шпиленок.Организаторы подчеркивают, что все показы в рамках фестиваля будут открыты для публики – вход свободный. Расписание сеансов доступно на официальном сайте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Позывной "Аскет": в юго-восточном Крыму снимают экшн-драму Россияне выбирают Крым для кинопутешествий"Новая земля" – в Керчи снимают сериал о новых регионах России
16:10 06.10.2025 (обновлено: 16:39 06.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Ялте стартовал девятый по счету международный кинофестиваль "Евразийский мост", сообщается на сайте мероприятия.
Фестиваль продлится до 10 октября и станет площадкой для демонстрации игровых и документальных лент из 14 стран, а также специальных показов и ретроспектив.
"Смотр объединяет кинематографистов и зрителей в стремлении к взаимопониманию и культурному диалогу. Его программа охватывает широкий спектр современного кино – от полнометражных картин до авторских работ, от новых имен до признанных мастеров. Такое разнообразие делает "Евразийский мост" площадкой, открывающей уникальные возможности для сотрудничества стран евразийского региона", – говорится в приветственном слове министра культуры РФ Ольги Любимовой.
Фестиваль откроется фильмом черногорского режиссера Николы Вукчевича "Оплот стойкости" – историей о человеческом выборе, принципах и морали в условиях Второй мировой войны.
В конкурсной программе игрового кино заявлены 10 картин: среди них индийская драма "Мифология реальности", китайская лента "Река Цяньтан", иранская картина "Глава востока", болгарская любовная драма "Свадьба", два российских фильма "Двое в одной жизни, не считая собаки" и "Волки", корейская лента "Стальные любовники", филиппинская драма "Это место" и "Глобальная гармония" итальянского режиссера.
Документальное направление также представлено картинами как российских, так и зарубежных авторов. В числе заявленных – трагическая драма "Багджан", иранский док "Потерянный сезон" и "Невероятная золотодобывающая машина" о шестидесятилетнем золотоискателе и его сыне, который создает машину, чтобы обеспечить семье лучшее будущее.
Закрывать фестиваль будет итальянская картина "Глобальная гармония" Фабио Масса – история о детях, любви и предательстве.
Жюри игрового конкурса возглавит Фабио Масса, в его состав также входят известный российский киновед, историк кино Сергей Лаврентьев, ведущий молодой кинорежиссер Кыргызстана Дастан Жапар Рыскелди. Документальную программу будут оценивать председатель жюри Стивен Ли Мраович, режиссер и сценарист из Калькутты Балака Гош и российский продюсер, сценарист, генеральный директор киностудии "Шпиленок фильм" Анна Шпиленок.
Организаторы подчеркивают, что все показы в рамках фестиваля будут открыты для публики – вход свободный. Расписание сеансов доступно на официальном сайте.
