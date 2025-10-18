https://crimea.ria.ru/20251018/v-sevastopole-otkryvaetsya-11-y-kinofestival-svyatoy-vladimir-1150276906.html

В Севастополе открывается 11-й кинофестиваль "Святой Владимир"

ХI Фестиваль духовно-нравственного и семейного кино "Святой Владимир" стартовал в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. ХI Фестиваль духовно-нравственного и семейного кино "Святой Владимир" стартовал в Севастополе, передает корреспондент РИА Новости Крым.Церемония открытия проходит в Доме офицеров флота. Старт 11-му фестивалю духовно-нравственного и семейного кино "Святой Владимир" дала председатель жюри, режиссер, заслуженная артистка РСФСР, заслуженный деятель искусств России Наталья Бондарчук.Почетным гостем фестиваля является заслуженный артист России, продюсер Сергей Жигунов.В рамках фестиваля, который пройдет в Севастополе до 23 октября, бесплатно покажут 60 фильмов конкурсной и внеконкурсной программы.Основной площадкой для их демонстрации станет кинотеатр "Украина". Также показы пройдут в кинотеатре "Москва", Музейном историко-мемориальном комплексе "35-я береговая батарея" и в четырнадцати сельских клубах.В состав жюри входят руководитель Культурного фонда Юлиана Семенова, общественный деятель, дочь писателя Ольга Семенова, артисты театра и кино Владимир Тимофеев и Игорь Днестрянский, режиссер театра и кино, драматург Виталий Павлов, мастер песочной анимации, заслуженный художник Крыма Ксения Симонова, продюсер Александр Гундоров и предприниматель Сергей Лисейцев.Определять победителей будут в 6 номинациях. Награды лауреатам вручат 21 октября.Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ при содействии Правительства Севастополя и командования Черноморского флота России.В рамках программы 19 октября в кинотеатре "Москва" состоится творческая встреча с Сергеем Жигуновым, а 20 октября в кинотеатре "Украина" – творческий вечер с Натальей Бондарчук.Ранее в Севастополе прошел 7-й Фестиваль информационных технологий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте стартовал IX международный кинофестиваль "Евразийский мост" В Крыму открыта регистрация на третий Зеленый фестиваль на "Тавриде.АРТ" В Крыму завершился всероссийский проект "Дорога в цирк 2025"

