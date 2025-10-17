https://crimea.ria.ru/20251017/putin-rasskazal-o-sekretnom-vysokotochnom-oruzhii-rt-1150268420.html
Главным секретным стратегическим высокоточным оружием телеканала RT является правда, заявил президент России Владимир Путин на праздновании 20-летия телеканала
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Главным секретным стратегическим высокоточным оружием телеканала RT является правда, заявил президент России Владимир Путин на праздновании 20-летия телеканала, которое проходит в пятницу в Большом театре.Голос правды, голос России должен звучать громко, уверенно и убедительно, подчеркнул он.Путин отметил, что на RT работают люди, верные своей профессии, преданные родной стране и своим убеждениям."Мир стремительно меняется, технологии трансформируют журналистику, социальные сети задают новые ритмы, аудитория все чаще смотрит новости в цифровом формате. Вы успешно отвечаете на эти вызовы, остаетесь смелыми, открытыми и креативными", - заявил глава государства.По его словам, вклад Russia Today в общую борьбу за создание более справедливого, устойчивого, многополярного миропорядка и сохранение цивилизационного многообразия сложно переоценить.
Путин рассказал о секретном высокоточном оружии RT
Путин: RT использует стратегическое высокоточное оружие – правду
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Главным секретным стратегическим высокоточным оружием телеканала RT является правда, заявил президент России Владимир Путин на праздновании 20-летия телеканала, которое проходит в пятницу в Большом театре.
"Впереди у вас, безусловно, новые победы. Я желаю продолжать развиваться, находить новые форматы и новые темы в острой борьбе за умы и за сердца людей. И чтобы побеждать в этой борьбе, необходимо и дальше использовать ваше секретное стратегическое, высокоточное, межконтинентальной дальности оружие – правду", - сказал российский лидер.
Голос правды, голос России должен звучать громко, уверенно и убедительно, подчеркнул он.
Путин отметил, что на RT работают люди, верные своей профессии, преданные родной стране и своим убеждениям.
"Мир стремительно меняется, технологии трансформируют журналистику, социальные сети задают новые ритмы, аудитория все чаще смотрит новости в цифровом формате. Вы успешно отвечаете на эти вызовы, остаетесь смелыми, открытыми и креативными", - заявил глава государства.
По его словам, вклад Russia Today в общую борьбу за создание более справедливого, устойчивого, многополярного миропорядка и сохранение цивилизационного многообразия сложно переоценить.
По его словам, вклад Russia Today в общую борьбу за создание более справедливого, устойчивого, многополярного миропорядка и сохранение цивилизационного многообразия сложно переоценить.