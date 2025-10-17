Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о секретном высокоточном оружии RT - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Путин рассказал о секретном высокоточном оружии RT
Путин рассказал о секретном высокоточном оружии RT - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Путин рассказал о секретном высокоточном оружии RT
Главным секретным стратегическим высокоточным оружием телеканала RT является правда, заявил президент России Владимир Путин на праздновании 20-летия телеканала, РИА Новости Крым, 17.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Главным секретным стратегическим высокоточным оружием телеканала RT является правда, заявил президент России Владимир Путин на праздновании 20-летия телеканала, которое проходит в пятницу в Большом театре.Голос правды, голос России должен звучать громко, уверенно и убедительно, подчеркнул он.Путин отметил, что на RT работают люди, верные своей профессии, преданные родной стране и своим убеждениям."Мир стремительно меняется, технологии трансформируют журналистику, социальные сети задают новые ритмы, аудитория все чаще смотрит новости в цифровом формате. Вы успешно отвечаете на эти вызовы, остаетесь смелыми, открытыми и креативными", - заявил глава государства.По его словам, вклад Russia Today в общую борьбу за создание более справедливого, устойчивого, многополярного миропорядка и сохранение цивилизационного многообразия сложно переоценить.
РИА Новости Крым
Новости
владимир путин (политик), россия, rt, международная медиагруппа "россия сегодня", в мире, общество, журналистика, сми, новости
Путин рассказал о секретном высокоточном оружии RT

Путин: RT использует стратегическое высокоточное оружие – правду

20:09 17.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Главным секретным стратегическим высокоточным оружием телеканала RT является правда, заявил президент России Владимир Путин на праздновании 20-летия телеканала, которое проходит в пятницу в Большом театре.

"Впереди у вас, безусловно, новые победы. Я желаю продолжать развиваться, находить новые форматы и новые темы в острой борьбе за умы и за сердца людей. И чтобы побеждать в этой борьбе, необходимо и дальше использовать ваше секретное стратегическое, высокоточное, межконтинентальной дальности оружие – правду", - сказал российский лидер.

Голос правды, голос России должен звучать громко, уверенно и убедительно, подчеркнул он.
Путин отметил, что на RT работают люди, верные своей профессии, преданные родной стране и своим убеждениям.
"Мир стремительно меняется, технологии трансформируют журналистику, социальные сети задают новые ритмы, аудитория все чаще смотрит новости в цифровом формате. Вы успешно отвечаете на эти вызовы, остаетесь смелыми, открытыми и креативными", - заявил глава государства.
По его словам, вклад Russia Today в общую борьбу за создание более справедливого, устойчивого, многополярного миропорядка и сохранение цивилизационного многообразия сложно переоценить.
Маргарита Симоньян
18:34
Вызываем любовь или ненависть по всему миру: Симоньян об успехах RT
 
Лента новостейМолния