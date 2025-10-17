https://crimea.ria.ru/20251017/putin-rasskazal-o-sekretnom-vysokotochnom-oruzhii-rt-1150268420.html

Путин рассказал о секретном высокоточном оружии RT

Путин рассказал о секретном высокоточном оружии RT

Главным секретным стратегическим высокоточным оружием телеканала RT является правда, заявил президент России Владимир Путин на праздновании 20-летия телеканала, РИА Новости Крым, 17.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Главным секретным стратегическим высокоточным оружием телеканала RT является правда, заявил президент России Владимир Путин на праздновании 20-летия телеканала, которое проходит в пятницу в Большом театре.Голос правды, голос России должен звучать громко, уверенно и убедительно, подчеркнул он.Путин отметил, что на RT работают люди, верные своей профессии, преданные родной стране и своим убеждениям."Мир стремительно меняется, технологии трансформируют журналистику, социальные сети задают новые ритмы, аудитория все чаще смотрит новости в цифровом формате. Вы успешно отвечаете на эти вызовы, остаетесь смелыми, открытыми и креативными", - заявил глава государства.По его словам, вклад Russia Today в общую борьбу за создание более справедливого, устойчивого, многополярного миропорядка и сохранение цивилизационного многообразия сложно переоценить.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

