Бензин в Крыму - список адресов АЗС

Бензин в Крыму - список адресов АЗС

Бензин в Крыму доступен для продажи на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 18.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Бензин в Крыму доступен для продажи на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк."Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 89 автозаправочных станциях Республики Крым", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале, опубликовав перечень таких АЗС.Список адресов автозаправочных станций обновляется ежедневно и доступен на официальных ресурсах: портале крымского правительства и минтопэнерго региона.Накануне бензин в Крыму также можно приобрести было на 89 АЗС, как и сутками ранее.Для равномерного распределения топлива в регионе действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще вырастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливо в России: Путину доложили о мерах по снабжению российского рынкаВ Крыму цены на бензин зафиксируют на месяцЕсть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива

