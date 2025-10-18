Рейтинг@Mail.ru
Бензин в Крыму - список адресов АЗС - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251018/benzin-v-krymu---spisok-adresov-azs-1150271947.html
Бензин в Крыму - список адресов АЗС
Бензин в Крыму - список адресов АЗС - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Бензин в Крыму - список адресов АЗС
Бензин в Крыму доступен для продажи на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 18.10.2025
2025-10-18T08:15
2025-10-18T08:15
юрий гоцанюк
азс
бензин
новости
крым
новости крыма
топливо
топливо в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871337_0:51:1618:961_1920x0_80_0_0_35159269e84f76b28f0713026dd9197e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Бензин в Крыму доступен для продажи на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк."Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 89 автозаправочных станциях Республики Крым", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале, опубликовав перечень таких АЗС.Список адресов автозаправочных станций обновляется ежедневно и доступен на официальных ресурсах: портале крымского правительства и минтопэнерго региона.Накануне бензин в Крыму также можно приобрести было на 89 АЗС, как и сутками ранее.Для равномерного распределения топлива в регионе действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще вырастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливо в России: Путину доложили о мерах по снабжению российского рынкаВ Крыму цены на бензин зафиксируют на месяцЕсть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871337_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_89eb512032ed8992a1f339f8040ecf5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий гоцанюк, азс, бензин, новости, крым, новости крыма, топливо, топливо в крыму
Бензин в Крыму - список адресов АЗС

Бензин в Крыму - список адресов АЗС

08:15 18.10.2025
 
© РИА Новости КрымАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Бензин в Крыму доступен для продажи на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.
"Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 89 автозаправочных станциях Республики Крым", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале, опубликовав перечень таких АЗС.
Список адресов автозаправочных станций обновляется ежедневно и доступен на официальных ресурсах: портале крымского правительства и минтопэнерго региона.
Накануне бензин в Крыму также можно приобрести было на 89 АЗС, как и сутками ранее.
Для равномерного распределения топлива в регионе действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще вырастет.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Топливо в России: Путину доложили о мерах по снабжению российского рынка
В Крыму цены на бензин зафиксируют на месяц
Есть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива
 
Юрий ГоцанюкАЗСБензинНовостиКрымНовости КрымаТопливоТопливо в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:01В Краснодаре мужчина с ножом напал на школьницу
10:45В Крыму процветает свадебный туризм
10:05В Севастополе иномарка задавила лежащего на дороге человека
09:44Три человека погибли при взрыве на заводе "Авангард"
09:25Почему в Болгарии не приживается всеобщая русофобия – мнение
08:45Закрепление российского статуса: как Крым стал автономной республикой
08:15Бензин в Крыму - список адресов АЗС
08:08Крымский мост сейчас: обстановка на утро субботы
07:45Встреча Трампа с Зеленским - главные заявления 0:42
07:246 беспилотников ВСУ сбиты над Черным морем
07:04Большие скидки и задержки заказа: названы уловки мошенников
00:01В субботу в Крыму ожидается до 16 градусов тепла
00:00Какой сегодня праздник: 18 октября
22:48Атака БПЛА на Крым и встреча Трампа с Зеленским: главное за день
22:33Белгородская область частично обесточена из-за удара беспилотника
22:17Варна напротив Крыма: НАТО втягивает Болгарию в противостояние с Россией
21:59Благоустройство парка в Гурзуфе: как идут работы
21:38Солнце поворачивается к Земле корональной дырой – чего ждать
21:18Трамп: Венгрия – безопасная страна для встречи с Путиным
21:06Трамп назвал эскалацией разрешение на дальнобойные удары вглубь России
Лента новостейМолния