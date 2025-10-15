Рейтинг@Mail.ru
Бензин в Крыму есть на 89 заправках - адреса - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Бензин в Крыму есть на 89 заправках - адреса
Бензин в Крыму есть на 89 заправках - адреса - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Бензин в Крыму есть на 89 заправках - адреса
Бензин в Крыму в среду утром есть на 89 АЗС. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 15.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149903770_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b792ae1ddbdb31e20614232be3633d81.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Бензин в Крыму в среду утром есть на 89 АЗС. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Списки АЗС, где есть бензин, обновляются ежедневно утром. Для равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще вырастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
бензин, топливо, топливо в крыму, юрий гоцанюк, крым, новости крыма, транспорт
Бензин в Крыму есть на 89 заправках - адреса

Бензин в Крыму есть на 89 заправочных станциях

08:08 15.10.2025
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаАЗС
АЗС
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Бензин в Крыму в среду утром есть на 89 АЗС. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 89 автозаправочных станциях Республики Крым", - написал он в Telegram, приложив перечень АЗС.
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаСписок АЗС с бензином на 15 октября 2025 года
Список АЗС с бензином на 15 октября 20205 года
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Список АЗС с бензином на 15 октября 2025 года
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаСписок АЗС с бензином на 15 октября 2025 года
Список АЗС с бензином на 15 октября 20205 года
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Список АЗС с бензином на 15 октября 2025 года
Списки АЗС, где есть бензин, обновляются ежедневно утром.
Для равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще вырастет.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
Лента новостейМолния