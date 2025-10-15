https://crimea.ria.ru/20251015/benzin-v-krymu-est-na-89-zapravkakh---adresa-1150184235.html

Бензин в Крыму есть на 89 заправках - адреса

Бензин в Крыму есть на 89 заправках - адреса - РИА Новости Крым, 15.10.2025

Бензин в Крыму есть на 89 заправках - адреса

Бензин в Крыму в среду утром есть на 89 АЗС. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 15.10.2025

2025-10-15T08:08

2025-10-15T08:08

2025-10-15T08:08

бензин

топливо

топливо в крыму

юрий гоцанюк

крым

новости крыма

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149903770_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b792ae1ddbdb31e20614232be3633d81.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Бензин в Крыму в среду утром есть на 89 АЗС. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Списки АЗС, где есть бензин, обновляются ежедневно утром. Для равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще вырастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бензин, топливо, топливо в крыму, юрий гоцанюк, крым, новости крыма, транспорт