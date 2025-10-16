https://crimea.ria.ru/20251016/benzin-v-krymu--gde-prodaetsya-toplivo-v-chetverg-1150219010.html

Бензин в Крыму – где продается топливо в четверг

В Крыму в четверг бензин есть на 89 автозаправочных станциях. Об этом проинформировал председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в четверг бензин есть на 89 автозаправочных станциях. Об этом проинформировал председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.Перечень адресов автозаправочных станций обновляется ежедневно и доступен на официальных ресурсах: портале правительства РК и Министерства топлива и энергетики РК, напомнил он.Накануне бензин в Крыму также можно было купить на 89 АЗС. Для равномерного распределения топлива в регионе действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще вырастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливо в России: Путину доложили о мерах по снабжению российского рынкаВ Крыму цены на бензин зафиксируют на месяцВ Севастополе ввели ограничение на продажу бензина

