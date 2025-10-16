Рейтинг@Mail.ru
Бензин в Крыму – где продается топливо в четверг - РИА Новости Крым, 16.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251016/benzin-v-krymu--gde-prodaetsya-toplivo-v-chetverg-1150219010.html
Бензин в Крыму – где продается топливо в четверг
Бензин в Крыму – где продается топливо в четверг - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Бензин в Крыму – где продается топливо в четверг
В Крыму в четверг бензин есть на 89 автозаправочных станциях. Об этом проинформировал председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T08:19
2025-10-16T08:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в четверг бензин есть на 89 автозаправочных станциях. Об этом проинформировал председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.Перечень адресов автозаправочных станций обновляется ежедневно и доступен на официальных ресурсах: портале правительства РК и Министерства топлива и энергетики РК, напомнил он.Накануне бензин в Крыму также можно было купить на 89 АЗС. Для равномерного распределения топлива в регионе действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще вырастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
Бензин в Крыму – где продается топливо в четверг

Бензин в Крыму в четверг есть на 89 автозаправках - адреса

08:19 16.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в четверг бензин есть на 89 автозаправочных станциях. Об этом проинформировал председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.
"На сегодняшний день свободная реализация топлива осуществляется на 89 автозаправочных станциях Республики Крым", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале и опубликовал список таких АЗС.
Перечень адресов автозаправочных станций обновляется ежедневно и доступен на официальных ресурсах: портале правительства РК и Министерства топлива и энергетики РК, напомнил он.
Накануне бензин в Крыму также можно было купить на 89 АЗС. Для равномерного распределения топлива в регионе действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще вырастет.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
