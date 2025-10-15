https://crimea.ria.ru/20251015/putinu-dolozhili-o-merakh-po-snabzheniyu-rossiyskogo-rynka-toplivom-1150215181.html

Топливо в России: Путину доложили о мерах по снабжению российского рынка

Топливо в России: Путину доложили о мерах по снабжению российского рынка - РИА Новости Крым, 15.10.2025

Топливо в России: Путину доложили о мерах по снабжению российского рынка

Правительство России принимает ряд мер по обеспечению рынка топливом, в их числе сохранение нулевой импортной пошлины на ввоз бензина до середины 2026 года и... РИА Новости Крым, 15.10.2025

2025-10-15T20:43

2025-10-15T20:43

2025-10-15T21:24

россия

бензин

топливо

топливо в крыму

новости

новости крыма

сергей цивилев

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871337_0:51:1618:961_1920x0_80_0_0_35159269e84f76b28f0713026dd9197e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Правительство России принимает ряд мер по обеспечению рынка топливом, в их числе сохранение нулевой импортной пошлины на ввоз бензина до середины 2026 года и использование ранее накопленных запасов на соответствующих предприятиях. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил министр энергетики страны Сергей Цивилев на совещании в среду.Кроме того, по его словам, обеспечена работа с партнерами по поставке бензина на российский рынок. Продлен запрет и на экспорт автомобильного бензина для всех участников рынка, включая производителей, до конца этого года, и на этот же период введен временный запрет на экспорт дизельного топлива для участников рынка, за исключением производителей, добавил Цивилев.Также правительство корректирует правила биржевых торгов нефтепродуктами с целью недопущения спекулятивного роста цен на топливо."Одновременно с принятыми реализуемыми мерами ведется комплексная работа по усилению защиты объектов топливно-энергетического роста", - отметил глава Минэнерго РФ.Для равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще вырастет. В среду бензин был на 89 заправках по всему Крыму.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани наладили поставки топлива на крупные сетевые АЗСПутин отменил акцизы на дизельное топливоФАС проанализирует цены на бензин на крымских заправках

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, бензин, топливо, топливо в крыму, новости, новости крыма, сергей цивилев, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)