Топливо в России: Путину доложили о мерах по снабжению российского рынка
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Правительство России принимает ряд мер по обеспечению рынка топливом, в их числе сохранение нулевой импортной пошлины на ввоз бензина до середины 2026 года и использование ранее накопленных запасов на соответствующих предприятиях. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил министр энергетики страны Сергей Цивилев на совещании в среду.Кроме того, по его словам, обеспечена работа с партнерами по поставке бензина на российский рынок. Продлен запрет и на экспорт автомобильного бензина для всех участников рынка, включая производителей, до конца этого года, и на этот же период введен временный запрет на экспорт дизельного топлива для участников рынка, за исключением производителей, добавил Цивилев.Также правительство корректирует правила биржевых торгов нефтепродуктами с целью недопущения спекулятивного роста цен на топливо."Одновременно с принятыми реализуемыми мерами ведется комплексная работа по усилению защиты объектов топливно-энергетического роста", - отметил глава Минэнерго РФ.Для равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще вырастет. В среду бензин был на 89 заправках по всему Крыму.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани наладили поставки топлива на крупные сетевые АЗСПутин отменил акцизы на дизельное топливоФАС проанализирует цены на бензин на крымских заправках
Топливо в России: Путину доложили о мерах по снабжению российского рынка

Нулевые пошлины на импорт топлива в РФ будут действовать до середины 2026 года – Цивилев

20:43 15.10.2025 (обновлено: 21:24 15.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Правительство России принимает ряд мер по обеспечению рынка топливом, в их числе сохранение нулевой импортной пошлины на ввоз бензина до середины 2026 года и использование ранее накопленных запасов на соответствующих предприятиях. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил министр энергетики страны Сергей Цивилев на совещании в среду.

"Созданы экономические условия для импорта автомобильного бензина путем обнуления до середины 2026 года ввозной импортной пошлины и приняты решения по обеспечению демпферных выплат в отношении ввозимого топлива. Использован потенциал ранее накопленных запасов топлива на НПЗ и нефтебазах, а также на более поздние сроки перенесены плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов", - сказал глава ведомства.

Кроме того, по его словам, обеспечена работа с партнерами по поставке бензина на российский рынок. Продлен запрет и на экспорт автомобильного бензина для всех участников рынка, включая производителей, до конца этого года, и на этот же период введен временный запрет на экспорт дизельного топлива для участников рынка, за исключением производителей, добавил Цивилев.
Также правительство корректирует правила биржевых торгов нефтепродуктами с целью недопущения спекулятивного роста цен на топливо.
"Одновременно с принятыми реализуемыми мерами ведется комплексная работа по усилению защиты объектов топливно-энергетического роста", - отметил глава Минэнерго РФ.
Для равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще вырастет. В среду бензин был на 89 заправках по всему Крыму.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
