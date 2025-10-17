https://crimea.ria.ru/20251017/kogda-v-domakh-simferopolya-stanet-teplo-1150248914.html
Когда в домах Симферополя станет тепло
В многоквартирных домах Симферополя отопление начнут включать в понедельник, 20 октября. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 17.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В многоквартирных домах Симферополя отопление начнут включать в понедельник, 20 октября. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.Социальные объекты – больницы, школы и детские сады – отапливаются уже с 16 октября.С 15 октября отопительный сезон начат в Нижнегорском районе. В Ялте тепло подали в детские сады №5 и № 19, школу №1 в Алупке, сад и школу в Никите. По заявкам руководителей отопление могут включить и в других учреждениях. В жилфонде теплоснабжение подключат при сохранении температуры на уровне 8 градусов в течение пяти суток, но пока среднесуточные значения не опускаются ниже 13. В Алуште и Красногвардейском районе тепло поступит в дома уже 20 октября. В Армянске уже осуществляется подача теплоэнергии в детских садах и Центральной городской больнице. В Севастополе систему отопления запустили16 числа.Ранее сообщалось, что Крым готов к отопительному сезону на 99%. Полностью подготовлены 118 учреждений здравоохранения, 907 учреждений культуры и 11 941 многоквартирный дом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым пришли морозыСначала школы и сады – в Ялте стартовал отопительный сезонОтопительный сезон на Украине станет на месяц короче
Когда в домах Симферополя станет тепло
Отопление в жилые дома Симферополя начнут подавать 20 октября