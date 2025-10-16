https://crimea.ria.ru/20251016/v-simferopole-startoval-otopitelnyy-sezon-1150220402.html

В Симферополе стартовал отопительный сезон

В Симферополе стартовал отопительный сезон - РИА Новости Крым, 16.10.2025

В Симферополе стартовал отопительный сезон

16.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе стартовал отопительный сезон, тепло подали в социальные объекты, сообщает администрация города.С 15 октября отопительный сезон начат в Нижнегорском районе. В Ялте тепло подали в детские сады №5 и № 19, школу №1 в Алупке, сад и школу в Никите. По заявкам руководителей отопление могут включить и в других учреждениях. В жилфонде теплоснабжение подключат при сохранении температуры на уровне 8 градусов в течение пяти суток, но пока среднесуточные значения не опускаются ниже 13. В Алуште и Красногвардейском районе тепло поступит в дома уже 20 октября. В Армянске уже осуществляется подача теплоэнергии в детских садах и Центральной городской больнице.Ранее сообщалось, что Крым готов к отопительному сезону на 99%. Полностью подготовлены 118 учреждений здравоохранения, 907 учреждений культуры и 11 941 многоквартирный дом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму включат отоплениеСначала школы и сады – в Ялте стартовал отопительный сезонВ Крыму к зиме отремонтировали 170 км газоводов

