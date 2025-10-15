https://crimea.ria.ru/20251015/kogda-v-krymu-vklyuchat-otoplenie-1150187820.html

Когда в Крыму включат отопление

В Нижнегорском районе Крыма стартовал отопительный сезон. На очереди Алушта. А в крымской столице и Ялте решение о начале отопительного сезона еще не принято. В РИА Новости Крым, 15.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма стартовал отопительный сезон. На очереди Алушта. А в крымской столице и Ялте решение о начале отопительного сезона еще не принято. В каких районах полуострова готовы подавать тепло в жилой фонд, школы и больницы - в подборке РИА Новости Крым.В Нижнегорском районе теплые батареи"Принято решение о начале отопительного сезона с 15 октября. Котельные не будут пока работать на максимум, подачу тепла будут регулировать согласно температурному режиму во все социальные учреждения и жилой фонд", - сообщил РИА Новости Крым глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец, уточнив, что на "раскачку котельных" потребуется два-три дня.Также в местной администрации призывают население принять меры по сохранению тепла в своих домах."Напоминаем о правилах безопасного использования отопительных приборов и необходимости проветривания помещений", - отметили в администрации.В Ялте тепло в детсадах и по заявкам"Ялтинские тепловые сети" и "Крымтеплокоммунэнерго", которые отвечают за теплоснабжение в регионе, полностью готовы к отопительному сезону. Тепло уже поступает в детские сады №5 (все три корпуса), № 19, школу №1 в Алупке, сад и школу в Никите. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Янина Павленко.В квартирах алуштинцев потеплеет с понедельникаКак сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Алушты Галина Огнева, в соответствии с постановлением городской администрации от 13 октября 2025 года, с 15 октября будет запущено отопление в учреждениях образования и культуры, имеющих автономные котельные, а также в учреждениях здравоохранения.И со следующего понедельника, с 20 октября, тепло подадут в жилые дома горожан.В Армянске к холодам готовыВ Армянске в связи с понижением температуры в детских садах и Центральной городской больнице с понедельника уже осуществляется подача теплоэнергии, в остальных объектах социальной сферы запущены пробные пуски системы отопления, сообщил в своих соцсетях глава местной администрации Василий Телиженко."Отмечу, что всеми службами своевременно проведены необходимые мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду, Армянск готов к холодам", - написал он в Telegram-канале.В Симферополе и Бахчисарае еще не решилиВласти крымской столицы и Бахчисарая еще не принимали решений о начале отопительного сезона в городах, об этом РИА Новости Крым рассказали в администрациях.Аналогичный ответ мы получили от главы администрации Бахчисарая Дмитрия Скобликова.Накануне министр ЖКХ Крыма Захар Щегленко сообщил, что Крым на 99% процентов готов к старту отопительного сезона 2025-2026 годов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму к зиме отремонтировали 170 км газоводовКак дома в Феодосии готовят к зимеВсе дома и социальные объекты в Керчи готовы к отопительному сезону

