Когда в Крыму включат отопление - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Когда в Крыму включат отопление
Когда в Крыму включат отопление - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Когда в Крыму включат отопление
В Нижнегорском районе Крыма стартовал отопительный сезон. На очереди Алушта. А в крымской столице и Ялте решение о начале отопительного сезона еще не принято. В РИА Новости Крым, 15.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма стартовал отопительный сезон. На очереди Алушта. А в крымской столице и Ялте решение о начале отопительного сезона еще не принято. В каких районах полуострова готовы подавать тепло в жилой фонд, школы и больницы - в подборке РИА Новости Крым.В Нижнегорском районе теплые батареи"Принято решение о начале отопительного сезона с 15 октября. Котельные не будут пока работать на максимум, подачу тепла будут регулировать согласно температурному режиму во все социальные учреждения и жилой фонд", - сообщил РИА Новости Крым глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец, уточнив, что на "раскачку котельных" потребуется два-три дня.Также в местной администрации призывают население принять меры по сохранению тепла в своих домах."Напоминаем о правилах безопасного использования отопительных приборов и необходимости проветривания помещений", - отметили в администрации.В Ялте тепло в детсадах и по заявкам"Ялтинские тепловые сети" и "Крымтеплокоммунэнерго", которые отвечают за теплоснабжение в регионе, полностью готовы к отопительному сезону. Тепло уже поступает в детские сады №5 (все три корпуса), № 19, школу №1 в Алупке, сад и школу в Никите. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Янина Павленко.В квартирах алуштинцев потеплеет с понедельникаКак сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Алушты Галина Огнева, в соответствии с постановлением городской администрации от 13 октября 2025 года, с 15 октября будет запущено отопление в учреждениях образования и культуры, имеющих автономные котельные, а также в учреждениях здравоохранения.И со следующего понедельника, с 20 октября, тепло подадут в жилые дома горожан.В Армянске к холодам готовыВ Армянске в связи с понижением температуры в детских садах и Центральной городской больнице с понедельника уже осуществляется подача теплоэнергии, в остальных объектах социальной сферы запущены пробные пуски системы отопления, сообщил в своих соцсетях глава местной администрации Василий Телиженко."Отмечу, что всеми службами своевременно проведены необходимые мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду, Армянск готов к холодам", - написал он в Telegram-канале.В Симферополе и Бахчисарае еще не решилиВласти крымской столицы и Бахчисарая еще не принимали решений о начале отопительного сезона в городах, об этом РИА Новости Крым рассказали в администрациях.Аналогичный ответ мы получили от главы администрации Бахчисарая Дмитрия Скобликова.Накануне министр ЖКХ Крыма Захар Щегленко сообщил, что Крым на 99% процентов готов к старту отопительного сезона 2025-2026 годов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму к зиме отремонтировали 170 км газоводовКак дома в Феодосии готовят к зимеВсе дома и социальные объекты в Керчи готовы к отопительному сезону
отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, крым, новости крыма, отопление, жкх крыма и севастополя
Когда в Крыму включат отопление

Отопительный сезон в Крыму - в каких городах и районах подали тепло

12:03 15.10.2025 (обновлено: 12:36 15.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма стартовал отопительный сезон. На очереди Алушта. А в крымской столице и Ялте решение о начале отопительного сезона еще не принято. В каких районах полуострова готовы подавать тепло в жилой фонд, школы и больницы - в подборке РИА Новости Крым.

В Нижнегорском районе теплые батареи

"Принято решение о начале отопительного сезона с 15 октября. Котельные не будут пока работать на максимум, подачу тепла будут регулировать согласно температурному режиму во все социальные учреждения и жилой фонд", - сообщил РИА Новости Крым глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец, уточнив, что на "раскачку котельных" потребуется два-три дня.
Также в местной администрации призывают население принять меры по сохранению тепла в своих домах.
"Напоминаем о правилах безопасного использования отопительных приборов и необходимости проветривания помещений", - отметили в администрации.

В Ялте тепло в детсадах и по заявкам

"Ялтинские тепловые сети" и "Крымтеплокоммунэнерго", которые отвечают за теплоснабжение в регионе, полностью готовы к отопительному сезону. Тепло уже поступает в детские сады №5 (все три корпуса), № 19, школу №1 в Алупке, сад и школу в Никите. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Янина Павленко.
"Готовы подать тепло во все учреждения образования и культуры, а также в Ливадийскую больницу по заявкам руководителей. Что касается жилфонда, то прогноз на ближайшее время обещает среднесуточную температуру выше 13 градусов. Напомню, именно по ней определяем старт отопительного сезона (температура должна быть 8 градусов пять суток)", - уточнила руководитель.

В квартирах алуштинцев потеплеет с понедельника

Как сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Алушты Галина Огнева, в соответствии с постановлением городской администрации от 13 октября 2025 года, с 15 октября будет запущено отопление в учреждениях образования и культуры, имеющих автономные котельные, а также в учреждениях здравоохранения.
И со следующего понедельника, с 20 октября, тепло подадут в жилые дома горожан.

В Армянске к холодам готовы

В Армянске в связи с понижением температуры в детских садах и Центральной городской больнице с понедельника уже осуществляется подача теплоэнергии, в остальных объектах социальной сферы запущены пробные пуски системы отопления, сообщил в своих соцсетях глава местной администрации Василий Телиженко.
"Отмечу, что всеми службами своевременно проведены необходимые мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду, Армянск готов к холодам", - написал он в Telegram-канале.

В Симферополе и Бахчисарае еще не решили

Власти крымской столицы и Бахчисарая еще не принимали решений о начале отопительного сезона в городах, об этом РИА Новости Крым рассказали в администрациях.
"Еще решения о дате начала (отопительного сезона - ред.) не принято", - сказали корреспонденту агентства в управлении информационной политики администрации Симферополя.
Аналогичный ответ мы получили от главы администрации Бахчисарая Дмитрия Скобликова.
Накануне министр ЖКХ Крыма Захар Щегленко сообщил, что Крым на 99% процентов готов к старту отопительного сезона 2025-2026 годов.
