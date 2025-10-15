В Крыму к зиме отремонтировали 170 км газоводов

https://crimea.ria.ru/20251015/v-krymu-k-zime-otremontirovali-170-km-gazovodov-1150187264.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Во всех 25 муниципалитетах Крыма завершается подготовка сетей газораспределения к зиме. Как сообщает в среду пресс-служба компании "Крымгазсети", специалисты предприятия проверили состояние газоводов и отремонтировали 170 километров сетей.Кроме того, специалисты закольцевали 1,7 км сетей газораспределения, подготовили технические устройства на газопроводах, выполнили техническое перевооружение 123 газорегуляторных пунктов, провели текущий ремонт 2686 газорегуляторных пунктов и техобслуживание запорной арматуры, заменили 46 задвижек на распределительных газопроводах. Сейчас завершается реконструкция и ремонт средств электрохимической защиты."Выполненные мероприятия призваны минимизировать риск нештатных ситуаций, а также обеспечить надежную и бесперебойную поставку газа потребителям. Следует отметить, что для локализации и ликвидации аварийных ситуаций на предприятии организована круглосуточная работа 25 аварийно-диспетчерских служб, штатной численностью 470 человек", – проинформировали в компании.Крым на 99% процентов готов к старту отопительного сезона 2025-2026 годов, сообщал накануне министр ЖКХ Крыма Захар Щегленко на заседании президиума Государственного Совета РК, об этом сказано на официальном портале Госсовета РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сначала школы и сады – в Ялте стартовал отопительный сезонВсе дома и социальные объекты в Керчи готовы к отопительному сезонуВо сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезону

