Сначала школы и сады – в Ялте стартовал отопительный сезон

Сначала школы и сады – в Ялте стартовал отопительный сезон - РИА Новости Крым, 13.10.2025

Сначала школы и сады – в Ялте стартовал отопительный сезон

В Ялте включили отопление в ряде образовательных учреждений. Как сообщила в понедельник глава администрации города Янина Павленко, теплоснабжающие организации...

2025-10-13T20:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Ялте включили отопление в ряде образовательных учреждений. Как сообщила в понедельник глава администрации города Янина Павленко, теплоснабжающие организации полностью готовы подавать тепло во все объекты соцкультбыта и в жилые дома.По ее словам, ресурсоснабжающие организации готовы подавать тепло во все учреждения образования и культуры, а также в Ливадийскую больницу по заявкам руководителей.О готовности жилого фонда и соцобъектов к зиме уже отчитались власти Феодосии, Керчи и Севастополя. В Судаке с 3 октября отопление включили во всех социальных объектах: школах, детских садах, учреждениях культуры и здравоохранения.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что регион на 95 процентов готов к предстоящему отопительному сезону. Республиканские детские сады, школы и поликлиники обеспечены всем необходимым для бесперебойной работы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топливаВо сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезонуКак дома в Феодосии готовят к зиме

