Сначала школы и сады – в Ялте стартовал отопительный сезон
В Ялте включили отопление в ряде образовательных учреждений – мэр
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтопление
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Ялте включили отопление в ряде образовательных учреждений. Как сообщила в понедельник глава администрации города Янина Павленко, теплоснабжающие организации полностью готовы подавать тепло во все объекты соцкультбыта и в жилые дома.
"Ялтинские тепловые сети" и "Крымтеплокоммунэнерго", отвечающие за теплоснабжение в регионе, полностью готовы к отопительному сезону. Тепло уже поступает в детские сады №5, №19, школу №1 в Алупке, сад и школу в Никите", – проинформировала Павленко в своем Telegram-канале.
По ее словам, ресурсоснабжающие организации готовы подавать тепло во все учреждения образования и культуры, а также в Ливадийскую больницу по заявкам руководителей.
"Что касается жилфонда, то прогноз на ближайшее время обещает среднесуточную температуру выше 13 градусов. Напомню, именно по ней определяем старт отопительного сезона – температура должна быть +8 градусов пять суток", – отметила мэр.
О готовности жилого фонда и соцобъектов к зиме уже отчитались власти Феодосии, Керчи и Севастополя. В Судаке с 3 октября отопление включили во всех социальных объектах: школах, детских садах, учреждениях культуры и здравоохранения.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что регион на 95 процентов готов к предстоящему отопительному сезону. Республиканские детские сады, школы и поликлиники обеспечены всем необходимым для бесперебойной работы.
Читайте также на РИА Новости Крым: