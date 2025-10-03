https://crimea.ria.ru/20251003/vse-doma-i-sotsialnye-obekty-v-kerchi-gotovy-k-otopitelnomu-sezonu-1149952734.html

Все дома и социальные объекты в Керчи готовы к отопительному сезону

Все дома и социальные объекты в Керчи готовы к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 03.10.2025

Все дома и социальные объекты в Керчи готовы к отопительному сезону

В Керчи все жилые дома и социальные объекты полностью подготовлены к подаче отопления. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 03.10.2025

2025-10-03T21:42

2025-10-03T21:42

2025-10-03T21:42

крым

керчь

отопительный сезон в крыму

отопительный сезон

жкх

жкх крыма и севастополя

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/19/1140605876_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_be4a3533e1121ccca949c482aaf75eb1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Керчи все жилые дома и социальные объекты полностью подготовлены к подаче отопления. Об этом сообщает пресс-служба администрации города."1112 многоквартирных домов, в том числе 876 с центральным отоплением, – 100% готовность", - заверили власти.Готовность социальной сферы, а это 42 общежития, 19 школ, 23 детсада и 18 объектов здравоохранения, также является стопроцентной. Все 15 центральных тепловых пунктов города готовы к работе. При этом у 21-й городской котельной готовность подтверждена пока на 20 объектах. На последней котельной ведутся завершающие работы.Подача тепла в жилые дома, а также в больницы, детские сады и школы будет осуществлена в соответствии с погодными условиями и установленными нормами. В течение пяти суток среднесуточная температура воздуха не должна превышать +8 градусов, напомнили в администрации.18 сентября сообщалось, что Керчь готова к отопительному сезону на 96 процентов. В целом же Крым, по состоянию на 1 октября, на 95 процентов готов к предстоящему отопительному сезону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке включат отопление в школах и больницахЗима близко – в Крыму энергетики готовят сети к отопительному сезонуВо сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезону

https://crimea.ria.ru/20251003/kak-v-sevastopole-gotovy-k-otopitelnomu-sezonu-1149940728.html

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма, общество