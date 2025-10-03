Все дома и социальные объекты в Керчи готовы к отопительному сезону

https://crimea.ria.ru/20251003/vse-doma-i-sotsialnye-obekty-v-kerchi-gotovy-k-otopitelnomu-sezonu-1149952734.html
В Керчи все жилые дома и социальные объекты полностью подготовлены к подаче отопления. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 03.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Керчи все жилые дома и социальные объекты полностью подготовлены к подаче отопления. Об этом сообщает пресс-служба администрации города."1112 многоквартирных домов, в том числе 876 с центральным отоплением, – 100% готовность", - заверили власти.Готовность социальной сферы, а это 42 общежития, 19 школ, 23 детсада и 18 объектов здравоохранения, также является стопроцентной. Все 15 центральных тепловых пунктов города готовы к работе. При этом у 21-й городской котельной готовность подтверждена пока на 20 объектах. На последней котельной ведутся завершающие работы.Подача тепла в жилые дома, а также в больницы, детские сады и школы будет осуществлена в соответствии с погодными условиями и установленными нормами. В течение пяти суток среднесуточная температура воздуха не должна превышать +8 градусов, напомнили в администрации.18 сентября сообщалось, что Керчь готова к отопительному сезону на 96 процентов. В целом же Крым, по состоянию на 1 октября, на 95 процентов готов к предстоящему отопительному сезону.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Керчи все жилые дома и социальные объекты полностью подготовлены к подаче отопления. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"1112 многоквартирных домов, в том числе 876 с центральным отоплением, – 100% готовность", - заверили власти.
Готовность социальной сферы, а это 42 общежития, 19 школ, 23 детсада и 18 объектов здравоохранения, также является стопроцентной. Все 15 центральных тепловых пунктов города готовы к работе.
При этом у 21-й городской котельной готовность подтверждена пока на 20 объектах. На последней котельной ведутся завершающие работы.
"На особом контроле находится подготовка объектов, использующих твердое топливо. Это школа №22 и больница "Водников", - уточнили в администрации.
Подача тепла в жилые дома, а также в больницы, детские сады и школы будет осуществлена в соответствии с погодными условиями и установленными нормами. В течение пяти суток среднесуточная температура воздуха не должна превышать +8 градусов, напомнили в администрации.
18 сентября сообщалось
, что Керчь готова к отопительному сезону на 96 процентов. В целом же Крым, по состоянию на 1 октября, на 95 процентов
готов к предстоящему отопительному сезону.
