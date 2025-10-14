Рейтинг@Mail.ru
Крым готов к отопительному сезону на 99%
Крым готов к отопительному сезону на 99%
Республика Крым на 99% процентов готова к старту отопительного сезона 2025-2026 годов. Об этом сообщил министр ЖКХ Крыма Захар Щегленко на заседании президиума... РИА Новости Крым, 14.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Республика Крым на 99% процентов готова к старту отопительного сезона 2025-2026 годов. Об этом сообщил министр ЖКХ Крыма Захар Щегленко на заседании президиума Государственного Совета РК, об этом сказано на официальном портале Госсовета РК.Кроме того, по его информации реконструировано шесть котельных в Керчи и Симферопольском районе. Заменена изоляция на 18 километрах наружных теплосетей. Также на завершающей стадии – подготовка последних трех котельных и 1,1 километров теплосетей."Небольшие дома в сельской местности, где нет управляющих компаний, вызывают определенные сложности. Местным органам самоуправления рекомендовано усилить разъяснительную работу с жителями и помогать им в подготовке к осенне-зимнему периоду, а также содействовать переходу таких домов под управление профессиональных компаний", – добавил Захар Щегленко.Накануне стало известно, что в Ялте включили отопление в ряде образовательных учреждений. Теплоснабжающие организации полностью готовы подавать тепло во все объекты соцкультбыта и в жилые дома.
отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, крым, отопление, жкх, жкх крыма и севастополя, захар щегленко, минжкх крыма
Крым готов к отопительному сезону на 99%

Все учреждения здравоохранения и культуры Крыма готовы к старту отопительного сезона

16:49 14.10.2025 (обновлено: 16:51 14.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Республика Крым на 99% процентов готова к старту отопительного сезона 2025-2026 годов. Об этом сообщил министр ЖКХ Крыма Захар Щегленко на заседании президиума Государственного Совета РК, об этом сказано на официальном портале Госсовета РК.

"Крым готов к отопительному сезону на 99%. Полностью готовы 118 учреждений здравоохранения, 907 учреждений культуры и 11 941 многоквартирных дома", – заявил в тексте доклада министр ЖКХ.

Кроме того, по его информации реконструировано шесть котельных в Керчи и Симферопольском районе. Заменена изоляция на 18 километрах наружных теплосетей. Также на завершающей стадии – подготовка последних трех котельных и 1,1 километров теплосетей.
"Небольшие дома в сельской местности, где нет управляющих компаний, вызывают определенные сложности. Местным органам самоуправления рекомендовано усилить разъяснительную работу с жителями и помогать им в подготовке к осенне-зимнему периоду, а также содействовать переходу таких домов под управление профессиональных компаний", – добавил Захар Щегленко.
Накануне стало известно, что в Ялте включили отопление в ряде образовательных учреждений. Теплоснабжающие организации полностью готовы подавать тепло во все объекты соцкультбыта и в жилые дома.
