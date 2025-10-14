Крым готов к отопительному сезону на 99%

https://crimea.ria.ru/20251014/kak-krym-gotov-k-otopitelnomu-sezonu--vlasti-ozvuchili-pokazateli-1150177441.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Республика Крым на 99% процентов готова к старту отопительного сезона 2025-2026 годов. Об этом сообщил министр ЖКХ Крыма Захар Щегленко на заседании президиума Государственного Совета РК, об этом сказано на официальном портале Госсовета РК.Кроме того, по его информации реконструировано шесть котельных в Керчи и Симферопольском районе. Заменена изоляция на 18 километрах наружных теплосетей. Также на завершающей стадии – подготовка последних трех котельных и 1,1 километров теплосетей."Небольшие дома в сельской местности, где нет управляющих компаний, вызывают определенные сложности. Местным органам самоуправления рекомендовано усилить разъяснительную работу с жителями и помогать им в подготовке к осенне-зимнему периоду, а также содействовать переходу таких домов под управление профессиональных компаний", – добавил Захар Щегленко.Накануне стало известно, что в Ялте включили отопление в ряде образовательных учреждений. Теплоснабжающие организации полностью готовы подавать тепло во все объекты соцкультбыта и в жилые дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как дома в Феодосии готовят к зимеОтопительный сезон на Украине станет на месяц корочеВсе дома и социальные объекты в Керчи готовы к отопительному сезону

