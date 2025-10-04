Рейтинг@Mail.ru
Как дома в Феодосии готовят к зиме - РИА Новости Крым, 04.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251004/kak-doma-v-feodosii-gotovyat-k-zime-1149965390.html
Как дома в Феодосии готовят к зиме
Как дома в Феодосии готовят к зиме - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Как дома в Феодосии готовят к зиме
В Феодосии планы по подготовке многоквартирных жилых домов к зиме перевыполнены до 150 процентов. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 04.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии планы по подготовке многоквартирных жилых домов к зиме перевыполнены до 150 процентов. Об этом сообщили в городской администрации.Отмечается, что в городе к отопительному сезону готовы 977 многоквартирных домов с центральным отоплением и крышными котельными. Кроме того, капитальный ремонт кровель завершили в 53 МКД, в работе — шесть жилых домов. Ремонт фасадов окончили в одной многоэтажке, еще в двух работы продолжаются.Отопление в жилые дома и социальные объекты города начнут подавать по единому для всей страны правилу – после пяти дней со среднесуточной температурой 8 градусов тепла.О готовности жилого фонда и соцобъектов к зиме уже отчитались власти Керчи и Севастополя. В Судаке с 3 октября отопление включили во всех социальных объектах: школах, детских садах, учреждениях культуры и здравоохранения.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что регион на 95 процентов готов к предстоящему отопительному сезону. Республиканские детские сады, школы и поликлиники обеспечены всем необходимым для бесперебойной работы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зима близко – в Крыму энергетики готовят сети к отопительному сезонуВо сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезонуКак в Крыму определяют готовность домов к зиме
Новости
крым, феодосия, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя
Как дома в Феодосии готовят к зиме

В Феодосии план по подготовке многоэтажек к зиме перевыполнен до 150 процентов – власти

18:36 04.10.2025
 
© Telegram-канал главы администрации ФеодосииВид на Феодосию
Вид на Феодосию
© Telegram-канал главы администрации Феодосии
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии планы по подготовке многоквартирных жилых домов к зиме перевыполнены до 150 процентов. Об этом сообщили в городской администрации.
Отмечается, что в городе к отопительному сезону готовы 977 многоквартирных домов с центральным отоплением и крышными котельными.

"В соответствии с планами текущего ремонта выполнен ремонт кровель в 107 домах при плане 71 (150%); ремонт внутридомовых систем тепло-, водоснабжения и канализации сделан в 316 многоэтажках при плане 213 (148%); общестроительные работы завершены в 68 домах при плане 55 (124%); работы на внутридомовых системах электроснабжения и оборудования выполнены в 223 многоквартирных домах при плане 163 (137%)", - говорится в сообщении властей.

Кроме того, капитальный ремонт кровель завершили в 53 МКД, в работе — шесть жилых домов. Ремонт фасадов окончили в одной многоэтажке, еще в двух работы продолжаются.
Отопление в жилые дома и социальные объекты города начнут подавать по единому для всей страны правилу – после пяти дней со среднесуточной температурой 8 градусов тепла.
О готовности жилого фонда и соцобъектов к зиме уже отчитались власти Керчи и Севастополя. В Судаке с 3 октября отопление включили во всех социальных объектах: школах, детских садах, учреждениях культуры и здравоохранения.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что регион на 95 процентов готов к предстоящему отопительному сезону. Республиканские детские сады, школы и поликлиники обеспечены всем необходимым для бесперебойной работы.
КрымФеодосияОтопительный сезон в КрымуОтопительный сезонНовости КрымаЖКХЖКХ Крыма и Севастополя
 
