В Крым пришли морозы
2025-10-16T10:55
татьяна любецкая
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В ночь на 16 октября столбики термометров в Крыму местами опустились ниже нуля. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.Минусовые отметки зафиксировали в Нижнегорском, Красногвардейском районах и Белогорске.До Симферополя мороз не дошел, в столице Крыма температура удержалась на отметке +2, уточнила Любецкая.По ее словам, крымчан ждут еще несколько таких ночей. Понизится температура в регионе после 20 октября.Несмотря на надвигающиеся морозы, ждать снега пока не стоит. В горах Крыма начали фиксировать ночные морозы еще в начале недели. Любецкая уточнила в беседе с РИА Новости Крым, что при этом могут начаться снежные осадки, но на полуострове пока нет подходящих климатических условий. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму включат отопление Придут ли в Крым аномальные холода – чего ждать зимой В Симферополе стартовал отопительный сезон
