В Крым пришли морозы - РИА Новости Крым, 16.10.2025
В Крым пришли морозы
В Крым пришли морозы - РИА Новости Крым, 16.10.2025
В Крым пришли морозы
В ночь на 16 октября столбики термометров в Крыму местами опустились ниже нуля. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского Гидрометцентра... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T10:55
2025-10-16T10:55
татьяна любецкая
крымский гидрометцентр
новости крыма
крым
крымская погода
погода в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В ночь на 16 октября столбики термометров в Крыму местами опустились ниже нуля. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.Минусовые отметки зафиксировали в Нижнегорском, Красногвардейском районах и Белогорске.До Симферополя мороз не дошел, в столице Крыма температура удержалась на отметке +2, уточнила Любецкая.По ее словам, крымчан ждут еще несколько таких ночей. Понизится температура в регионе после 20 октября.Несмотря на надвигающиеся морозы, ждать снега пока не стоит. В горах Крыма начали фиксировать ночные морозы еще в начале недели. Любецкая уточнила в беседе с РИА Новости Крым, что при этом могут начаться снежные осадки, но на полуострове пока нет подходящих климатических условий. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму включат отопление Придут ли в Крым аномальные холода – чего ждать зимой В Симферополе стартовал отопительный сезон
татьяна любецкая, крымский гидрометцентр, новости крыма, крым, крымская погода, погода в крыму
В Крым пришли морозы

В Крыму ночью температура опустилась ниже нуля

10:55 16.10.2025
 
© РИА Новости КрымОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В ночь на 16 октября столбики термометров в Крыму местами опустились ниже нуля. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Минусовые отметки зафиксировали в Нижнегорском, Красногвардейском районах и Белогорске.

"В Крыму зафиксировали температуру ниже нуля метеостанции Клепинино, -1 градус, Нижнегорска, -2 градуса, и Белогорска (-1)", - сказала метеоролог.

До Симферополя мороз не дошел, в столице Крыма температура удержалась на отметке +2, уточнила Любецкая.
По ее словам, крымчан ждут еще несколько таких ночей. Понизится температура в регионе после 20 октября.
Несмотря на надвигающиеся морозы, ждать снега пока не стоит. В горах Крыма начали фиксировать ночные морозы еще в начале недели. Любецкая уточнила в беседе с РИА Новости Крым, что при этом могут начаться снежные осадки, но на полуострове пока нет подходящих климатических условий.
