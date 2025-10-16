https://crimea.ria.ru/20251016/v-sevastopole-nachali-podavat-teplo-v-doma-i-sotsobekty-goroda-1150237045.html

В Севастополе начали подавать тепло в дома и соцобъекты города

В Севастополе начали подавать тепло в дома и соцобъекты города

В Севастополе запускают систему отопления. Теплоноситель в городе-герое подают в дома и социальные объекты. Запас топлива полностью сформирован. Об этом сообщил

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе запускают систему отопления. Теплоноситель в городе-герое подают в дома и социальные объекты. Запас топлива полностью сформирован. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогу внеочередного заседания правительства.По информации Развожаева, все профильные предприятия уже проверили готовность жилого фонда, социальных объектов и котельных. Запас топлива полностью сформирован."Поручил начать процесс подачи тепла в социальные объекты – школы, садики, больницы, дома престарелых и жилые дома", – добавил губернатор.Он уточнил, что потребуется 2-3 дня, чтобы система заполнилась теплоносителем, и тепло поступило в здания. Он добавил, что начало следующей недели для соцобъектов должно быть "теплым".Ранее о старте отопительного сезона в ряде образовательных учреждений объявили в Ялте. В четверг тепло подали в социальные объекты Симферополя. С 15 октября отопительный сезон начат в Нижнегорском районе. В Алуште и Красногвардейском районе тепло поступит в дома уже 20 октября. В Армянске уже осуществляется подача теплоэнергии в детских садах и Центральной городской больнице.О готовности жилого фонда и соцобъектов к зиме уже отчитались власти Феодосии, Керчи и Севастополя. В Судаке с 3 октября отопление включили во всех социальных объектах: школах, детских садах, учреждениях культуры и здравоохранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым готов к отопительному сезону на 99%В Крым пришли морозыТечет потолок и нет отопления: в Крыму СК проверяет больницу из-за жалоб

