В Севастополе запускают систему отопления. Теплоноситель в городе-герое подают в дома и социальные объекты. Запас топлива полностью сформирован. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 16.10.2025
севастополь
отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, севастополь, новости севастополя, теплоснабжение, михаил развожаев
В Севастополе начали подавать тепло в дома и соцобъекты города
В Севастополе запустили систему отопления для социальных объектов и жилых домов: Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе запускают систему отопления. Теплоноситель в городе-герое подают в дома и социальные объекты. Запас топлива полностью сформирован. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогу внеочередного заседания правительства.
"В городе полностью готовы 143 котельных и Севастопольская ТЭЦ, теплоноситель надо начать подавать в дома, погодные условия уже этого объективно требуют", – сказано в сообщении.
По информации Развожаева, все профильные предприятия уже проверили готовность жилого фонда, социальных объектов и котельных. Запас топлива полностью сформирован.
"Поручил начать процесс подачи тепла в социальные объекты – школы, садики, больницы, дома престарелых и жилые дома", – добавил губернатор.
Он уточнил, что потребуется 2-3 дня, чтобы система заполнилась теплоносителем, и тепло поступило в здания. Он добавил, что начало следующей недели для соцобъектов должно быть "теплым".
"К выходным, край к понедельнику уже должно быть тепло. Поручил все заявки, которые будут поступать от севастопольцев отрабатывать максимально оперативно", – заверил губернатор Севастополя.
Ранее о старте отопительного сезона в ряде образовательных учреждений объявили в Ялте
. В четверг тепло подали в социальные объекты Симферополя. С 15 октября отопительный сезон
начат в Нижнегорском районе. В Алуште и Красногвардейском районе тепло поступит в дома уже 20 октября. В Армянске уже осуществляется подача теплоэнергии в детских садах и Центральной городской больнице.
О готовности жилого фонда и соцобъектов к зиме уже отчитались власти Феодосии
, Керчи
и Севастополя
. В Судаке
с 3 октября отопление включили во всех социальных объектах: школах, детских садах, учреждениях культуры и здравоохранения.
