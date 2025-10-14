https://crimea.ria.ru/20251014/microsoft-prekraschaet-podderzhku-windows-10-chto-zhdet-polzovateley-1150170303.html

Microsoft прекращает поддержку Windows 10: что ждет пользователей

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Даже после прекращения официальной техподдержки Microsoft операционной системы Windows 10 она будет работать вполне безопасно. Срочной необходимости переходить на новую версию ОС нет, рассказал в комментарии РИА Новости Крым инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.С 14 октября стало известно, что Microsoft прекращает официальную поддержку операционной системы Windows 10. Как рассказали в компании, пользователи больше не будут получать техпомощь, также не будет обновлений для системы безопасности и компонентов.При этом эксперт не исключил, что в будущем могут появиться вирусы, которые, возможно, будут использовать какие-то "дыры". Но по опыту прошлых лет можно говорить о том, что если возникнет какая-то серьезная угроза, то Microsoft выпустит обновление, и даже старые системы обновятся, ничего страшного не будет, сказал он.Кроме того, напрямую к интернету сейчас подключены единицы компьютеров, как правило, у всех пользователей есть роутеры (сетевые устройства, предназначенные для передачи данных между различными компьютерными сетями - ред.), которые представляют собой так называемый "файрвол", то есть специальную программу, которая призвана защищать пользователей от всего вредоносного, что можно подцепить в сети, пояснил собеседник."Грубо говоря, мы все сидим за защитой роутера, а эта защита довольно-таки серьезная. А это значит, что с прекращением официальной поддержки операционной системы Windows 10 не всем теперь надо переходить на 11-ю версию. Более того, она не для всех компьютеров подойдет. На старых машинах точно не пойдет. Она требует обновления. То есть это просто маркетинговый ход: сидят специально обученные люди и думают, как бы нарастить продажи новых компьютеров, когда старые еще неплохо работают", - резюмировал Артамонов.Ранее корпорация Microsoft негласно разблокировала обновления системы Windows и всех программ Office для пользователей из России. Информацию об этом РИА Новости Крым подтвердил кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Юрий Сосновский.В июле 2023 года компания Microsoft официально заявила о том, что с 1 октября 2023 года прекратит поддержку пользователей в России. Эксперты предполагали, что это может отразиться лишь на тех пользователях, которые пользовались облачными сервисами компании. В октябре российские производители объявили о выходе на рынок отечественной операционной системы, способной заменить популярный продукт американской компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудникам российских банков предрекли масштабные сокращения из-за ИИЧто нужно для развития IT-отрасли в России – мнениеКогда отечественный софт полностью заменит иностранный в России – прогноз

