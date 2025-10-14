https://crimea.ria.ru/20251014/microsoft-prekraschaet-podderzhku-windows-10-chto-zhdet-polzovateley-1150170303.html
Microsoft прекращает поддержку Windows 10: что ждет пользователей
2025-10-14T11:54
2025-10-14T11:54
2025-10-14T12:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Даже после прекращения официальной техподдержки Microsoft операционной системы Windows 10 она будет работать вполне безопасно. Срочной необходимости переходить на новую версию ОС нет, рассказал в комментарии РИА Новости Крым инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.С 14 октября стало известно, что Microsoft прекращает официальную поддержку операционной системы Windows 10. Как рассказали в компании, пользователи больше не будут получать техпомощь, также не будет обновлений для системы безопасности и компонентов.При этом эксперт не исключил, что в будущем могут появиться вирусы, которые, возможно, будут использовать какие-то "дыры". Но по опыту прошлых лет можно говорить о том, что если возникнет какая-то серьезная угроза, то Microsoft выпустит обновление, и даже старые системы обновятся, ничего страшного не будет, сказал он.Кроме того, напрямую к интернету сейчас подключены единицы компьютеров, как правило, у всех пользователей есть роутеры (сетевые устройства, предназначенные для передачи данных между различными компьютерными сетями - ред.), которые представляют собой так называемый "файрвол", то есть специальную программу, которая призвана защищать пользователей от всего вредоносного, что можно подцепить в сети, пояснил собеседник."Грубо говоря, мы все сидим за защитой роутера, а эта защита довольно-таки серьезная. А это значит, что с прекращением официальной поддержки операционной системы Windows 10 не всем теперь надо переходить на 11-ю версию. Более того, она не для всех компьютеров подойдет. На старых машинах точно не пойдет. Она требует обновления. То есть это просто маркетинговый ход: сидят специально обученные люди и думают, как бы нарастить продажи новых компьютеров, когда старые еще неплохо работают", - резюмировал Артамонов.Ранее корпорация Microsoft негласно разблокировала обновления системы Windows и всех программ Office для пользователей из России. Информацию об этом РИА Новости Крым подтвердил кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Юрий Сосновский.В июле 2023 года компания Microsoft официально заявила о том, что с 1 октября 2023 года прекратит поддержку пользователей в России. Эксперты предполагали, что это может отразиться лишь на тех пользователях, которые пользовались облачными сервисами компании. В октябре российские производители объявили о выходе на рынок отечественной операционной системы, способной заменить популярный продукт американской компании.
11:54 14.10.2025 (обновлено: 12:30 14.10.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым
. Даже после прекращения официальной техподдержки Microsoft операционной системы Windows 10 она будет работать вполне безопасно. Срочной необходимости переходить на новую версию ОС нет, рассказал в комментарии РИА Новости Крым
инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.
С 14 октября стало известно, что Microsoft прекращает официальную поддержку операционной системы Windows 10. Как рассказали в компании, пользователи больше не будут получать техпомощь, также не будет обновлений для системы безопасности и компонентов.
"Та же самая ситуация была когда-то с "семеркой" и "восьмеркой" (Windows 7 и Windows 8 - ред.). Тогда точно так же была прекращена техподдержка, точно так же были опасения, что все сейчас будет плохо, все пропадет. И ничего этого не случилось. До сих пор есть машины, которые работают на этих операционных системах. Да, нет обновлений. Ну и Бог с ними. Опасность заражения? Это возможно. Но это не означает, что прямо сейчас все вирусы кинутся атаковать систему и все пропадет", - сказал Артамонов.
При этом эксперт не исключил, что в будущем могут появиться вирусы, которые, возможно, будут использовать какие-то "дыры". Но по опыту прошлых лет можно говорить о том, что если возникнет какая-то серьезная угроза, то Microsoft выпустит обновление, и даже старые системы обновятся, ничего страшного не будет, сказал он.
Кроме того, напрямую к интернету сейчас подключены единицы компьютеров, как правило, у всех пользователей есть роутеры (сетевые устройства, предназначенные для передачи данных между различными компьютерными сетями - ред.), которые представляют собой так называемый "файрвол", то есть специальную программу, которая призвана защищать пользователей от всего вредоносного, что можно подцепить в сети, пояснил собеседник.
"Грубо говоря, мы все сидим за защитой роутера, а эта защита довольно-таки серьезная. А это значит, что с прекращением официальной поддержки операционной системы Windows 10 не всем теперь надо переходить на 11-ю версию. Более того, она не для всех компьютеров подойдет. На старых машинах точно не пойдет. Она требует обновления. То есть это просто маркетинговый ход: сидят специально обученные люди и думают, как бы нарастить продажи новых компьютеров, когда старые еще неплохо работают", - резюмировал Артамонов.
Ранее корпорация Microsoft негласно разблокировала обновления системы
Windows и всех программ Office для пользователей из России. Информацию об этом РИА Новости Крым подтвердил кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Юрий Сосновский.
В июле 2023 года компания Microsoft официально заявила
о том, что с 1 октября 2023 года прекратит поддержку пользователей в России. Эксперты предполагали, что это может отразиться лишь на тех пользователях, которые пользовались облачными сервисами компании. В октябре российские производители объявили
о выходе на рынок отечественной операционной системы, способной заменить популярный продукт американской компании.
