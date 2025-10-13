Рейтинг@Mail.ru
Сотрудникам российских банков предрекли масштабные сокращения из-за ИИ - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Сотрудникам российских банков предрекли масштабные сокращения из-за ИИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Многих сотрудников крупнейших банков ждут сокращения вследствие развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), это неизбежная тенденция, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".С одной стороны ИИ будет давать возможность предоставлять как можно более качественные услуги клиентам, но в то же время он оставит без работы многих сотрудников финансовой сферы, констатировал Аксаков."Технологизация процесса неизбежна. Полагаю, будущее банков с точки зрения количества людей в этом плане предопределено. Будут очень многим управлять компьютеры и программы", - считает глава профильного думского комитета.По словам Аксакова, власти рано или поздно придут к необходимости вводить некоторые ограничения на использование ИИ в финансовой сфере, но не на нынешнем этапе, поскольку "надо дать этим технологиям возможность развиться".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия в лидерах по развитию креативных индустрий – Новак В каких странах больше говорят о мире и где о войне – анализ ИИ Искусственный интеллект уже с нами: кому грозит безработица
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Многих сотрудников крупнейших банков ждут сокращения вследствие развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), это неизбежная тенденция, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
"Практически все крупнейшие банки эту идею продвигают, и от нее никуда не уйти. Очевидно, что искусственный интеллект помогает в работе банков, это необратимый процесс. Естественно, банки заинтересованы в получении максимальной прибыли, и очевидно, что они будут задействовать для этого искусственный интеллект, максимально сокращая число сотрудников", - сказал парламентарий.
С одной стороны ИИ будет давать возможность предоставлять как можно более качественные услуги клиентам, но в то же время он оставит без работы многих сотрудников финансовой сферы, констатировал Аксаков.
"Технологизация процесса неизбежна. Полагаю, будущее банков с точки зрения количества людей в этом плане предопределено. Будут очень многим управлять компьютеры и программы", - считает глава профильного думского комитета.
По словам Аксакова, власти рано или поздно придут к необходимости вводить некоторые ограничения на использование ИИ в финансовой сфере, но не на нынешнем этапе, поскольку "надо дать этим технологиям возможность развиться".
