https://crimea.ria.ru/20251013/sotrudnikam-rossiyskikh-bankov-predrekli-masshtabnye-sokrascheniya-iz-za-ii-1150150425.html
Сотрудникам российских банков предрекли масштабные сокращения из-за ИИ
Сотрудникам российских банков предрекли масштабные сокращения из-за ИИ - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Сотрудникам российских банков предрекли масштабные сокращения из-за ИИ
Многих сотрудников крупнейших банков ждут сокращения вследствие развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), это неизбежная тенденция, заявил глава... РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T17:15
2025-10-13T17:15
2025-10-13T12:15
искусственный интеллект
анатолий аксаков
банк
россия
наука и технологии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111083/08/1110830801_1:0:765:430_1920x0_80_0_0_93e20ddd66e45f4341b6551e5511137a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Многих сотрудников крупнейших банков ждут сокращения вследствие развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), это неизбежная тенденция, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".С одной стороны ИИ будет давать возможность предоставлять как можно более качественные услуги клиентам, но в то же время он оставит без работы многих сотрудников финансовой сферы, констатировал Аксаков."Технологизация процесса неизбежна. Полагаю, будущее банков с точки зрения количества людей в этом плане предопределено. Будут очень многим управлять компьютеры и программы", - считает глава профильного думского комитета.По словам Аксакова, власти рано или поздно придут к необходимости вводить некоторые ограничения на использование ИИ в финансовой сфере, но не на нынешнем этапе, поскольку "надо дать этим технологиям возможность развиться".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия в лидерах по развитию креативных индустрий – Новак В каких странах больше говорят о мире и где о войне – анализ ИИ Искусственный интеллект уже с нами: кому грозит безработица
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111083/08/1110830801_192:0:765:430_1920x0_80_0_0_7b370eb9a57e7d67e6dc6f29c1a1b523.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
искусственный интеллект, анатолий аксаков, банк, россия, наука и технологии, новости
Сотрудникам российских банков предрекли масштабные сокращения из-за ИИ
Банки будут сокращать сотрудников по мере развития искусственного интеллекта – Аксаков
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Многих сотрудников крупнейших банков ждут сокращения вследствие развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), это неизбежная тенденция, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
"Практически все крупнейшие банки эту идею продвигают, и от нее никуда не уйти. Очевидно, что искусственный интеллект помогает в работе банков, это необратимый процесс. Естественно, банки заинтересованы в получении максимальной прибыли, и очевидно, что они будут задействовать для этого искусственный интеллект, максимально сокращая число сотрудников", - сказал парламентарий.
С одной стороны ИИ будет давать возможность предоставлять как можно более качественные услуги клиентам, но в то же время он оставит без работы многих сотрудников финансовой сферы, констатировал Аксаков.
"Технологизация процесса неизбежна. Полагаю, будущее банков с точки зрения количества людей в этом плане предопределено. Будут очень многим управлять компьютеры и программы", - считает глава профильного думского комитета.
По словам Аксакова, власти рано или поздно придут к необходимости вводить некоторые ограничения на использование ИИ в финансовой сфере, но не на нынешнем этапе, поскольку "надо дать этим технологиям возможность развиться".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: