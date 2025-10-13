https://crimea.ria.ru/20251013/sotrudnikam-rossiyskikh-bankov-predrekli-masshtabnye-sokrascheniya-iz-za-ii-1150150425.html

Сотрудникам российских банков предрекли масштабные сокращения из-за ИИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Многих сотрудников крупнейших банков ждут сокращения вследствие развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), это неизбежная тенденция, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".С одной стороны ИИ будет давать возможность предоставлять как можно более качественные услуги клиентам, но в то же время он оставит без работы многих сотрудников финансовой сферы, констатировал Аксаков."Технологизация процесса неизбежна. Полагаю, будущее банков с точки зрения количества людей в этом плане предопределено. Будут очень многим управлять компьютеры и программы", - считает глава профильного думского комитета.По словам Аксакова, власти рано или поздно придут к необходимости вводить некоторые ограничения на использование ИИ в финансовой сфере, но не на нынешнем этапе, поскольку "надо дать этим технологиям возможность развиться".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия в лидерах по развитию креативных индустрий – Новак В каких странах больше говорят о мире и где о войне – анализ ИИ Искусственный интеллект уже с нами: кому грозит безработица

