Поезда в Крым вернулись в график
Поезда в Крым вернулись в график - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Поезда в Крым вернулись в график
Железнодорожное сообщение с Крымом полностью восстановлено после происшествия в Феодосии. Все поезда идут по графику. Об этом РИА Новости Крым рассказали в... РИА Новости Крым, 13.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Железнодорожное сообщение с Крымом полностью восстановлено после происшествия в Феодосии. Все поезда идут по графику. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".Днем в понедельник стало известно, что из-за ЧП в Феодосии один поезд сообщением Санкт-Петербург – Севастополь следовал с задержкой 2,5 часа. Все остальные составы шли по расписанию, уточнили в транспортной компании.Ранее в Южной транспортной прокуратуре сообщили, что в связи с задержкой составов в Крым ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров.Украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу около полуночи, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате инцидента возникло возгорание. Пострадавших на данный момент нет.Ликвидация последствий происшествия продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт временно изменил маршруты, также по ряду улиц не пускают личный транспорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия после атаки БПЛА - что происходит в городеПожар на нефтебазе в Феодосии – последние данные к этому часуДва пассажирских поезда столкнулись в Словакии – ранены около 100 человек
Поезда в Крым вернулись в график
Все поезда в Крым вернулись в график после ограничений из-за ЧП в Феодосии
14:52 13.10.2025 (обновлено: 14:54 13.10.2025)