Рейтинг@Mail.ru
Поезда в Крым вернулись в график - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20251013/poezda-v-krym-vernulis-v-grafik-1150156127.html
Поезда в Крым вернулись в график
Поезда в Крым вернулись в график - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Поезда в Крым вернулись в график
Железнодорожное сообщение с Крымом полностью восстановлено после происшествия в Феодосии. Все поезда идут по графику. Об этом РИА Новости Крым рассказали в... РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T14:52
2025-10-13T14:54
эксклюзивы риа новости крым
крым
феодосия
поезд
поезд "таврия"
происшествия
расписание поездов в крыму
железные дороги крыма
атака бпла на нефтебазу в феодосии
гранд сервис экспресс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/06/1150003551_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_6d19222b3140846d4f14f1e057972202.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Железнодорожное сообщение с Крымом полностью восстановлено после происшествия в Феодосии. Все поезда идут по графику. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".Днем в понедельник стало известно, что из-за ЧП в Феодосии один поезд сообщением Санкт-Петербург – Севастополь следовал с задержкой 2,5 часа. Все остальные составы шли по расписанию, уточнили в транспортной компании.Ранее в Южной транспортной прокуратуре сообщили, что в связи с задержкой составов в Крым ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров.Украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу около полуночи, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате инцидента возникло возгорание. Пострадавших на данный момент нет.Ликвидация последствий происшествия продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт временно изменил маршруты, также по ряду улиц не пускают личный транспорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия после атаки БПЛА - что происходит в городеПожар на нефтебазе в Феодосии – последние данные к этому часуДва пассажирских поезда столкнулись в Словакии – ранены около 100 человек
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/06/1150003551_0:0:1135:851_1920x0_80_0_0_eecf739c7e7cb55a04820532826ac985.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, феодосия, поезд, поезд "таврия", происшествия, расписание поездов в крыму, железные дороги крыма, атака бпла на нефтебазу в феодосии, гранд сервис экспресс, транспорт, логистика, новости крыма
Поезда в Крым вернулись в график

Все поезда в Крым вернулись в график после ограничений из-за ЧП в Феодосии

14:52 13.10.2025 (обновлено: 14:54 13.10.2025)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Железнодорожное сообщение с Крымом полностью восстановлено после происшествия в Феодосии. Все поезда идут по графику. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".

"С 11 часов все поезда, следующие в Крым, а также с полуострова, идут по расписанию", – уточнил представитель перевозчика.

Днем в понедельник стало известно, что из-за ЧП в Феодосии один поезд сообщением Санкт-Петербург – Севастополь следовал с задержкой 2,5 часа. Все остальные составы шли по расписанию, уточнили в транспортной компании.
Ранее в Южной транспортной прокуратуре сообщили, что в связи с задержкой составов в Крым ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров.
Украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу около полуночи, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате инцидента возникло возгорание. Пострадавших на данный момент нет.
Ликвидация последствий происшествия продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт временно изменил маршруты, также по ряду улиц не пускают личный транспорт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Феодосия после атаки БПЛА - что происходит в городе
Пожар на нефтебазе в Феодосии – последние данные к этому часу
Два пассажирских поезда столкнулись в Словакии – ранены около 100 человек
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымФеодосияПоездПоезд "Таврия"ПроисшествияРасписание поездов в КрымуЖелезные дороги КрымаАтака БПЛА на нефтебазу в ФеодосииГранд Сервис ЭкспрессТранспортЛогистикаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:14На Кубани наладили поставки топлива на крупные сетевые АЗС
15:04Над Крымом отработала ПВО
15:01ВТБ: рынок сбережений физлиц в РФ за 9 месяцев вырос на 7%
15:00100 лет Маргарет Тэтчер
14:52Поезда в Крым вернулись в график
14:34Взрыв в Алчевске уничтожил шесть квартир
14:19Рейд в Севастополе открыт
14:14Отопительный сезон на Украине станет на месяц короче
14:04Мужчина сорвался с 15-метровой высоты на мысе Фиолент в Севастополе
13:52В Севастополе второй раз за день закрыли рейд и остановили паромы
13:46Армия России развивает наступление на отдельных участках СВО
13:38Два пассажирских поезда столкнулись в Словакии – ранены около 100 человек
13:25В Севастополе грузовик наехал на женщину
13:21Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
13:04ВС РФ освободили два населенных пункта
12:41Воспитатель детсада подозревается в побоях трехлетнему ребенку
12:24Услышали сердце ребенка: больше 400 крымчанок отказались от аборта
12:13В Крыму сирота с двумя детьми годами не может получить жилье
12:02Поставка Tomahawk Киеву может кончиться плохо для всех – Медведев
11:54Мотоциклист сорвался с обрыва на горе Чатыр-Даг в Крыму
Лента новостейМолния