https://crimea.ria.ru/20251001/osenniy-prizyv-i-spetsknopka-ot-moshennikov-chto-zhdet-rossiyan-v-oktyabre-1149847885.html

Осенний призыв и "спецкнопка" от мошенников: что ждет россиян в октябре

Осенний призыв и "спецкнопка" от мошенников: что ждет россиян в октябре - РИА Новости Крым, 01.10.2025

Осенний призыв и "спецкнопка" от мошенников: что ждет россиян в октябре

С октября в России вырастут зарплаты федеральных бюджетников и военных, в стране стартует осенний призы в армию, в банковских приложениях добавят "спецкнопку"... РИА Новости Крым, 01.10.2025

2025-10-01T06:06

2025-10-01T06:06

2025-10-01T09:22

эксклюзивы риа новости крым

крым

закон и право

льгота

кредит

самозапрет на кредиты

кредитные каникулы

продукты

зарплата

финансы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/19/1132303465_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_76282214a9b255015d524df843a0b571.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. С октября в России вырастут зарплаты федеральных бюджетников и военных, в стране стартует осенний призы в армию, в банковских приложениях добавят "спецкнопку" против мошенников, микрокредиторы смогут выдавать ипотеку, а пиво и красная икра станут безопаснее.Главные законодательные новшества второго осеннего месяца – в подборке РИА Новости Крым.Рост зарплат и пенсийС 1 октября зарплаты отдельным категориям бюджетников проиндексируют на 7,6%. Прибавку получат сотрудники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работники федеральных органов власти. Ее размер зависит от зарплаты и рассчитывается индивидуально для каждого конкретного человека. В прошлом году рост составлял 5,1%.Тем, кто достиг 80-летия увеличат пенсии. Отметившим этот юбилей в сентябре, в октябре прибавят 100% фиксированной выплаты. Аналогичное повышение ждет россиян, получивших первую группу инвалидности. Доплаты оформят автоматически, без заявлений.Военный блокНа 7,6% вырастут и зарплаты военнослужащих – как по контракту, так и по призыву, гражданского персонала воинских частей, а также сотрудников силовых ведомств, включая Росгвардию, МВД России, ФСИН России, Федеральную противопожарную службу, таможенные органы.У добровольцев, участвующих в спецоперации, появится возможность получать воинские звания без прохождения военных сборов. Такой закон вступает в силу 10 октября.С 1 октября в стране стартует очередная призывная кампания. На военную службу призовут мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, всего – 135 тысяч человек. С той же даты из армии уволят отслуживших "срочку" солдат, матросов, сержантов и старшин. Традиционно осенний призыв продлится до конца года. Для оповещения призывников применят в том числе и электронные повестки.В этом году осенний призыв новобранцев пройдет с использованием госинформсистемы "Единый реестр воинского учета". Этот реестр представляет из себя базу данных россиян, подлежащих воинскому учету.Банковский секторС 1 октября в мобильных приложениях крупнейших банков появится "спецкнопка" для пострадавших от мошенников. Новый функционал позволит клиентам информировать об операциях, совершенных без их ведома. Это предусмотрено указаниями Центробанка.Также с начала месяца предприниматели и самозанятые смогут взять кредитные каникулы сроком до полугода. Условия следующие: договор займа должен быть заключен после 1 марта 2024 года, бизнес не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства. При наличии поручительства требуется согласие поручителя. Отсрочку можно взять по обычным рыночным и по кредитам с господдержкой.С 22 октября микрофинансовые организации смогут выдавать ипотечные займы. Речь только о региональных МФО, которые на 100% принадлежат субъекту РФ, то есть являются государственными. Ипотечное кредитование в этом случае будет вестись только в рамках государственных программ, а не рыночной ипотеки. Окончательные условия и ставки пока не установлены – вероятно, что они будут определяться регионами самостоятельно.Безопасные икра и пивоС октября красная икра станет безопаснее и "честнее". Вводится обязательная сверка объемов продукта: данные, заявленные к вводу в оборот, должны соответствовать информации из ветеринарных сопроводительных документов. В противном случае продукцию продавать нельзя.Кроме того, под обязательную маркировку теперь попадают безалкогольное пиво (за исключением партий с длительным сроком хранения), зубные пасты, ополаскиватели и отдельные виды косметики.А еще вводятся новые правила маркировки для стройматериалов: она становится обязательной для цемента, гипса, бетона и ряда строительных смесей. Каждый товар получит цифровой код, позволяющий отследить его путь от производителя до магазина.И другие изменения……для жителей Донбасса и Новороссии: украинские правоустанавливающие документы на недвижимость в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях признают в России. Но есть условия: действительными будут только те документы, при оформлении которых властями Украины были соблюдены положения местного регионального законодательства. Права, выданные после присоединения этих регионов, действительными не считаются. Рассматривать каждый случай будут специальные региональные комиссии до 1 января 2028 года.…для вкладчиков: максимальное страховое возмещение по рублевым вкладам, удостоверенным сберегательными сертификатами сроком от трех лет, вырастет до 2,8 млн рублей.…для осужденных: с октября конкретизируется понятие "специальное питание" для осужденных к лишению свободы, подозреваемых и обвиняемых. Теперь их будут лучше кормить, а тем, кто привлечен к принудительным работам и не имеет средств на продукты, будут выдавать еду бесплатно.…в гуманитарных целях: конфискованные немаркированные товары можно будет использовать в гуманитарных целях. Это не касается алкоголя, сигарет, пищевой продукция и еще ряда позиций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ ужесточат ответственность банков и их сотрудников за мошенничествоРоссиян будут лишать водительских прав по медицинским показаниямЗачем в России собираются ввести лимит на выдачу банковских карт

https://crimea.ria.ru/20250904/v-krymu-oprovergli-feyk-o-sokraschenii-zarplat-uchiteley-1149207353.html

https://crimea.ria.ru/20250926/v-krymu-boytsam-svo-poluchit-million-vmesto-zemli-stalo-prosche-1149754277.html

https://crimea.ria.ru/20250930/kvoty-dlya-priema-na-rabotu-uchastnikov-svo-v-sevastopole--zakon-prinyat-1149845961.html

https://crimea.ria.ru/20250929/nazvany-regiony-s-samoy-dostupnoy-ipotekoy---na-kakom-meste-krym-1149812342.html

https://crimea.ria.ru/20250925/kak-rastut-griby-semya-iz-kryma-obespechivaet-rynki-poluostrova-veshenkami-1149727131.html

https://crimea.ria.ru/20250928/initsiativa-kryma-po-inoagentam-otpravlena-v-gosdumu-1149807004.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, закон и право, льгота, кредит, самозапрет на кредиты, кредитные каникулы, продукты, зарплата, финансы, пенсия, изменения в пенсионном законодательстве россии, общество