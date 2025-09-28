https://crimea.ria.ru/20250928/rossiyan-budut-lishat-voditelskikh-prav-po-meditsinskim-pokazaniyam-1149794612.html
Россиян будут лишать водительских прав по медицинским показаниям
2025-09-28T10:45
2025-09-28T10:45
2025-09-28T10:45
россия
общество
водительские права
здоровье
новости
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. У российских автомобилистов при выявлении опасных заболеваний аннулируют водительские права, закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.По его словам, на данный момент такая система мониторинга выстраивается в режиме реального времени, и медицинские базы данных сейчас совмещаются с базами данных МВД.Закон вступит в силу 1 марта 2027 года. В базе данных будет фиксироваться наличие медицинских показаний к лишению прав, но не сам диагноз. Эта информация будет передаваться в МВД и ГИБДД, что приведет к аннулированию водительского удостоверения.Ранее, даже при наличии медицинских противопоказаний, включая психические расстройства, водитель мог продолжать управлять автомобилем до истечения 10-летнего срока действия прав. Новые изменения позволят на этапе выявления подобного заболевания аннулировать права, добавил глава думского комитета.
россия
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. У российских автомобилистов при выявлении опасных заболеваний аннулируют водительские права, закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.
"В России с 1 марта 2027 года вступит в силу закон, по которому водительские права гражданина будут аннулироваться при выявлении у него опасных заболеваний, в том числе психических расстройств", - сказал парламентарий.
По его словам, на данный момент такая система мониторинга выстраивается в режиме реального времени, и медицинские базы данных сейчас совмещаются с базами данных МВД.
Закон вступит в силу 1 марта 2027 года. В базе данных будет фиксироваться наличие медицинских показаний к лишению прав, но не сам диагноз. Эта информация будет передаваться в МВД и ГИБДД, что приведет к аннулированию водительского удостоверения.
Ранее, даже при наличии медицинских противопоказаний, включая психические расстройства, водитель мог продолжать управлять автомобилем до истечения 10-летнего срока действия прав. Новые изменения позволят на этапе выявления подобного заболевания аннулировать права, добавил глава думского комитета.
