Россиян будут лишать водительских прав по медицинским показаниям

2025-09-28T10:45

СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. У российских автомобилистов при выявлении опасных заболеваний аннулируют водительские права, закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.По его словам, на данный момент такая система мониторинга выстраивается в режиме реального времени, и медицинские базы данных сейчас совмещаются с базами данных МВД.Закон вступит в силу 1 марта 2027 года. В базе данных будет фиксироваться наличие медицинских показаний к лишению прав, но не сам диагноз. Эта информация будет передаваться в МВД и ГИБДД, что приведет к аннулированию водительского удостоверения.Ранее, даже при наличии медицинских противопоказаний, включая психические расстройства, водитель мог продолжать управлять автомобилем до истечения 10-летнего срока действия прав. Новые изменения позволят на этапе выявления подобного заболевания аннулировать права, добавил глава думского комитета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие изменения для водителей вступили в силу с 1 сентября Пьяная езда на электросамокатах – россиян будут лишать прав В России увеличат госпошлины для мигрантов и автовладельцев

