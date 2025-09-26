Рейтинг@Mail.ru
В РФ ужесточат ответственность банков и их сотрудников за мошенничество - РИА Новости Крым, 26.09.2025
В РФ ужесточат ответственность банков и их сотрудников за мошенничество
В РФ ужесточат ответственность банков и их сотрудников за мошенничество - РИА Новости Крым, 26.09.2025
В РФ ужесточат ответственность банков и их сотрудников за мошенничество
В России в ближайшее время ужесточат ответственность банков и их сотрудников за нарушение прав граждан и обман, в том числе по преступным схемам мошенников... РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T21:50
2025-09-26T21:50
радио "спутник в крыму"
крым
россия
константин бахарев
банк
мошенничество
новости
общество
экономика
штрафы
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В России в ближайшее время ужесточат ответственность банков и их сотрудников за нарушение прав граждан и обман, в том числе по преступным схемам мошенников. Соответствующие законопроекты Госдума примет в текущую осеннюю сессию. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил депутат Государственной Думы РФ, первый зампредседателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.Первый документ предусматривает персональную ответственность для сотрудников банковских организаций, которые были уличены в сообщничестве с финансовыми мошенниками, сказал Бахарев.С другой стороны, это существенно затруднит преступникам вербовку сообщников в банковской среде, добавил парламентарий.Принятие этого законопроекта даст банкам возможность увольнять таких сотрудников сразу, не дожидаясь проверки, тем более результатов следствия, подчеркнул Бахарев."Он сразу будет отстранен от выполнения своих функциональных обязанностей. То есть не сможет иметь доступ, и меньше жертв будет. Потому что, если он будет продолжать работать, пока идет проверка или следствие, таких жертв будет гораздо больше, наверняка. Мы этой возможности их лишаем", – уточнил депутат.Еще один важный аспект – своеобразный "волчий билет" при увольнении."По недоверию" – мы так это формулируем. Но, естественно, в трудовой книжке эта запись будет оформлена по-другому. Но самое главное. что это автоматически создаст проблемы этим людям при последующем трудоустройстве", – сказал Бахарев.Второй законопроект, который преследует те же цели – защитить права и законные интересы потребителей финансовых услуг, – касается уже самих банков, добавил он.Документом предлагается отменить для них верхний предел штрафов, которые выносятся в том числе за нарушение прав клиентов и их обман. Сейчас крайняя планка составляет 1 млн рублей, и эта сумма назначается регулятором и в том случае, когда нарушений 10, и когда их 10 000, подчеркнул парламентарий.В таком случае, чем больше банк, тем больше и риски для него в том случае, если его сотрудники будут массово обманывать клиентов, отметил он."И тогда уже не возникнет ситуация, когда им проще заплатить штраф, дешевле во всяком случае, потому что прибыль от неправомерной деятельности намного выше. И им выгодно. Такую ситуацию мы хотим абсолютно прекратить, сделать ее невозможной. И банкирам обманывать наших граждан будет очень и очень накладно", – заключил он.По словам Бахарева, оба законопроекта уже внесены в Госдуму и будут рассмотрены "в текущую осеннюю сессию".
В РФ ужесточат ответственность банков и их сотрудников за мошенничество

В России ужесточат ответственность банков за мошенничество – депутат Госдумы от Крыма

21:50 26.09.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтделение банка в Мариуполе, ДНР
Отделение банка в Мариуполе, ДНР - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В России в ближайшее время ужесточат ответственность банков и их сотрудников за нарушение прав граждан и обман, в том числе по преступным схемам мошенников. Соответствующие законопроекты Госдума примет в текущую осеннюю сессию. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил депутат Государственной Думы РФ, первый зампредседателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.
Первый документ предусматривает персональную ответственность для сотрудников банковских организаций, которые были уличены в сообщничестве с финансовыми мошенниками, сказал Бахарев.

"Мы говорим о коррумпированных сотрудниках, которые помогают мошенникам похищать деньги клиентов, – уточнил он. – И я считаю, что это очень важная законодательная инициатива. Она, с одной стороны, послужит предостережением для самих банкиров, которые, как нам кажется, должны более эффективно бороться с мошенниками, и самое главное, с их сообщниками внутри своих организаций".

С другой стороны, это существенно затруднит преступникам вербовку сообщников в банковской среде, добавил парламентарий.
Принятие этого законопроекта даст банкам возможность увольнять таких сотрудников сразу, не дожидаясь проверки, тем более результатов следствия, подчеркнул Бахарев.
"Он сразу будет отстранен от выполнения своих функциональных обязанностей. То есть не сможет иметь доступ, и меньше жертв будет. Потому что, если он будет продолжать работать, пока идет проверка или следствие, таких жертв будет гораздо больше, наверняка. Мы этой возможности их лишаем", – уточнил депутат.
Еще один важный аспект – своеобразный "волчий билет" при увольнении.
"По недоверию" – мы так это формулируем. Но, естественно, в трудовой книжке эта запись будет оформлена по-другому. Но самое главное. что это автоматически создаст проблемы этим людям при последующем трудоустройстве", – сказал Бахарев.
Второй законопроект, который преследует те же цели – защитить права и законные интересы потребителей финансовых услуг, – касается уже самих банков, добавил он.
Документом предлагается отменить для них верхний предел штрафов, которые выносятся в том числе за нарушение прав клиентов и их обман. Сейчас крайняя планка составляет 1 млн рублей, и эта сумма назначается регулятором и в том случае, когда нарушений 10, и когда их 10 000, подчеркнул парламентарий.
"Хотя мы понимаем, что и количество обманутых людей совершенно разное, и ущерб несопоставим... Сегодняшняя система штрафов не работает эффективно. Поэтому мы предлагаем верхнюю планку вообще не фиксировать суммой. А установить ее в зависимости от размера собственного капитала кредитной организации", – сказал Бахарев.
В таком случае, чем больше банк, тем больше и риски для него в том случае, если его сотрудники будут массово обманывать клиентов, отметил он.
"И тогда уже не возникнет ситуация, когда им проще заплатить штраф, дешевле во всяком случае, потому что прибыль от неправомерной деятельности намного выше. И им выгодно. Такую ситуацию мы хотим абсолютно прекратить, сделать ее невозможной. И банкирам обманывать наших граждан будет очень и очень накладно", – заключил он.
По словам Бахарева, оба законопроекта уже внесены в Госдуму и будут рассмотрены "в текущую осеннюю сессию".
