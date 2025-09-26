В РФ ужесточат ответственность банков и их сотрудников за мошенничество

https://crimea.ria.ru/20250926/v-rf-uzhestochat-otvetstvennost-bankov-i-ikh-sotrudnikov-za-moshennichestvo-1149763556.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В России в ближайшее время ужесточат ответственность банков и их сотрудников за нарушение прав граждан и обман, в том числе по преступным схемам мошенников. Соответствующие законопроекты Госдума примет в текущую осеннюю сессию. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил депутат Государственной Думы РФ, первый зампредседателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.Первый документ предусматривает персональную ответственность для сотрудников банковских организаций, которые были уличены в сообщничестве с финансовыми мошенниками, сказал Бахарев.С другой стороны, это существенно затруднит преступникам вербовку сообщников в банковской среде, добавил парламентарий.Принятие этого законопроекта даст банкам возможность увольнять таких сотрудников сразу, не дожидаясь проверки, тем более результатов следствия, подчеркнул Бахарев."Он сразу будет отстранен от выполнения своих функциональных обязанностей. То есть не сможет иметь доступ, и меньше жертв будет. Потому что, если он будет продолжать работать, пока идет проверка или следствие, таких жертв будет гораздо больше, наверняка. Мы этой возможности их лишаем", – уточнил депутат.Еще один важный аспект – своеобразный "волчий билет" при увольнении."По недоверию" – мы так это формулируем. Но, естественно, в трудовой книжке эта запись будет оформлена по-другому. Но самое главное. что это автоматически создаст проблемы этим людям при последующем трудоустройстве", – сказал Бахарев.Второй законопроект, который преследует те же цели – защитить права и законные интересы потребителей финансовых услуг, – касается уже самих банков, добавил он.Документом предлагается отменить для них верхний предел штрафов, которые выносятся в том числе за нарушение прав клиентов и их обман. Сейчас крайняя планка составляет 1 млн рублей, и эта сумма назначается регулятором и в том случае, когда нарушений 10, и когда их 10 000, подчеркнул парламентарий.В таком случае, чем больше банк, тем больше и риски для него в том случае, если его сотрудники будут массово обманывать клиентов, отметил он."И тогда уже не возникнет ситуация, когда им проще заплатить штраф, дешевле во всяком случае, потому что прибыль от неправомерной деятельности намного выше. И им выгодно. Такую ситуацию мы хотим абсолютно прекратить, сделать ее невозможной. И банкирам обманывать наших граждан будет очень и очень накладно", – заключил он.По словам Бахарева, оба законопроекта уже внесены в Госдуму и будут рассмотрены "в текущую осеннюю сессию".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому ограничили снятие наличных в банкоматах с 1 сентябряВ России с 1 января повысят МРОТРабота для студентов и ипотека: какие инициативы Крыма поддержали в РФ

