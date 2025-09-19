https://crimea.ria.ru/20250919/rabota-dlya-studentov-i-ipoteka-kakie-initsiativy-kryma-podderzhali-v-rf-1149570102.html

Работа для студентов и ипотека: какие инициативы Крыма поддержали в РФ

2025-09-19T18:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Около 20 инициатив Государственного совета Крыма поддержали парламентарии РФ во время 43-й конференции Южно-российской парламентской ассоциации, которая проходит в Волгограде. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов."Наши идеи касаются, в том числе, налоговой политики, архивного дела, порядка использования средств материнского капитала, разработки новой стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в России", – уточнил он.Кроме того, крымчане предложили инициативы по установлению льготной налоговой ставки по ипотеке в размере 2% годовых для медработников и увековечивания памяти погибших при защите Отечества.Он напомнил, что на 1 января 2025 года в России зарегистрированы 12,17 миллионов самозанятых, а к концу действия эксперимента, 31 декабря 2028 года, ожидается увеличение их числа до 18 миллионов. По мнению председателя крымского Госсовета, нужно заранее рассмотреть вопрос продления сроков или внедрения плавной трансформации режима.Он уточнил, что при этом выпускнику предлагается предоставить право самостоятельно выбрать медорганизацию для трудоустройства из числа доступных в системе."Еще одна наша инициатива касается дополнения списка должностей, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, должностью "клинический психолог", – рассказал Константинов.Помимо этого, Госсовет РК сформировал инициативу, согласно которой предлагается рассмотреть возможность увеличения доли мест для целевого приема по программам высшего образования до 100% по дефицитным предметам – математике, физике, информатике, химии и биологии.Ранее Константинов во время 43-й Конференции Южно-российской парламентской ассоциации, которая проходит в Волгограде заявил, что в России поддержали законодательную инициативу Крыма установить дополнительные требования в отношении иноагентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России предложили увеличить оплачиваемый отпуск до 35 днейЭкономика России должна стать экономикой высоких зарплат – ПутинГД упростила присвоение званий добровольцам и расширила права их семей

