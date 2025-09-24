Рейтинг@Mail.ru
11 беспилотников уничтожены над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 24.09.2025
11 беспилотников уничтожены над Крымом и Черным морем
11 беспилотников уничтожены над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 24.09.2025
11 беспилотников уничтожены над Крымом и Черным морем
Очередная воздушная атака ВСУ отражена над Крымом и Черным морем вечером в среду. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Очередная воздушная атака ВСУ отражена над Крымом и Черным морем вечером в среду. Об этом сообщили в Минобороны России.По данным военного ведомства, удары отражены с 18:00 до 23:00 по московскому времени. ВСУ атаковали центр Новороссийска в среду днем. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли два человека и трое получили ранения. Позже число раненных выросло до семи, а к вечеру стало известно об 11 раненных.Также в результате атаки беспилотников поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума. В городе введен режим ЧС. По данным Росморречфлота, инфраструктура морского порта Новороссийска в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ не получила повреждений.В Туапсе при атаке ВСУ пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний.В среду в Севастополе отразили массированную атаку беспилотников, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, все цели были сбиты над морем на большом расстоянии от берега. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
11 беспилотников уничтожены над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем сбили еще 11 украинских беспилотников – Минобороны

23:25 24.09.2025 (обновлено: 23:28 24.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Очередная воздушная атака ВСУ отражена над Крымом и Черным морем вечером в среду. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным военного ведомства, удары отражены с 18:00 до 23:00 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Крым и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
ВСУ атаковали центр Новороссийска в среду днем. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли два человека и трое получили ранения. Позже число раненных выросло до семи, а к вечеру стало известно об 11 раненных.
Также в результате атаки беспилотников поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума. В городе введен режим ЧС. По данным Росморречфлота, инфраструктура морского порта Новороссийска в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ не получила повреждений.
В Туапсе при атаке ВСУ пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний.
В среду в Севастополе отразили массированную атаку беспилотников, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, все цели были сбиты над морем на большом расстоянии от берега. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.
