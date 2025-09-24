https://crimea.ria.ru/20250924/11-bespilotnikov-unichtozheny-nad-krymom-i-chernym-morem-1149702367.html
11 беспилотников уничтожены над Крымом и Черным морем
11 беспилотников уничтожены над Крымом и Черным морем
11 беспилотников уничтожены над Крымом и Черным морем
Очередная воздушная атака ВСУ отражена над Крымом и Черным морем вечером в среду. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T23:25
2025-09-24T23:25
2025-09-24T23:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Очередная воздушная атака ВСУ отражена над Крымом и Черным морем вечером в среду. Об этом сообщили в Минобороны России.По данным военного ведомства, удары отражены с 18:00 до 23:00 по московскому времени. ВСУ атаковали центр Новороссийска в среду днем. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли два человека и трое получили ранения. Позже число раненных выросло до семи, а к вечеру стало известно об 11 раненных.Также в результате атаки беспилотников поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума. В городе введен режим ЧС. По данным Росморречфлота, инфраструктура морского порта Новороссийска в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ не получила повреждений.В Туапсе при атаке ВСУ пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний.В среду в Севастополе отразили массированную атаку беспилотников, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, все цели были сбиты над морем на большом расстоянии от берега. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
11 беспилотников уничтожены над Крымом и Черным морем
Над Крымом и Черным морем сбили еще 11 украинских беспилотников – Минобороны
23:25 24.09.2025