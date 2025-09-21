https://crimea.ria.ru/20250921/bolshe-dvukh-tysyach-detey-iz-sel-kryma-posetyat-ekskursiyu-v-feodosii-1149602984.html

Больше 2000 детей из сел Крыма посетят бесплатную экскурсию в Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Мультфильмы, дельфинарий и специальные подарки – больше двух тысяч детей из сельской местности Крыма посетят бесплатную патриотическую экскурсию в Феодосии. Такой масштабный патриотический проект в республике организовало молодежное движение "Проекты Родины". Об этом сообщили в крымском министерстве курортов и туризма.Порядка 400 школьников уже возложили цветы к стеле воинской славы, которая была возведена в городе накануне праздника 80-летия Великой Победы."2400 детей посетят достопримечательности, познакомятся и найдут новых друзей. Получат массу удовольствия, и, мне кажется, это те дни, которые действительно запомнятся им и останутся в памяти на всю жизнь", – заявил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.В профильном министерстве добавили, что для ребят организованы экскурсии по городу, просмотр мультфильмов и фильмов производства РФ, посещение представления в дельфинарии и высококачественное питание и вкусные подарки от партнеров."Организатор проекта АНО патриотического воспитания молодежи "Проекты Родины" за предыдущие два года отправили на крымские экскурсии со смыслами более 30 тысяч сельских детей Крыма", – напомнили в публикации.Ранее замминистра образования, науки и молодежи РК Илья Донченко заявил, что этим летом в Крыму отдохнули и оздоровились в детских лагерях почти 179 тысяч детей. И добавил, что в летнем сезоне в Крыму отдохнули и оздоровились дети из 89 стран мира.Кроме того, стало известно, что в Крыму и Севастополе летом 2025 года отдохнули больше детей, чем в прошлом. Такие данные фиксирует отчет Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю, который был предоставлен ведомством на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построили новые корпуса в двух детских лагеряхКакие нарушения выявляют в детских поликлиниках КрымаВ лагерях Севастополя летом отдохнули более 8000 детей

