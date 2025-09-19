https://crimea.ria.ru/20250919/kakie-narusheniya-vyyavlyayut-v-detskikh-poliklinikakh-kryma-1149567794.html
Какие нарушения выявляют в детских поликлиниках Крыма
Какие нарушения выявляют в детских поликлиниках Крыма - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Какие нарушения выявляют в детских поликлиниках Крыма
В этом году при проверке работы детских поликлиник в Крыму выявили семь тысяч нарушений. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила директор страховой... РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T17:03
2025-09-19T17:03
2025-09-19T17:03
крым
дети
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
поликлиника
медицинская страховка
омс
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/11/1122394932_0:225:3092:1964_1920x0_80_0_0_d570da895f313cd29ce1633c931bf4fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В этом году при проверке работы детских поликлиник в Крыму выявили семь тысяч нарушений. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила директор страховой медицинской компании Елена Сидорова.Основное нарушение, выявляемое при проведении экспертизы, – это несвоевременное проведение лечебных или диагностических мероприятий, отметила она.На втором месте в антирейтинге – отсутствие информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство или отказ от него.Сидорова также назвала цифру жалоб на действия медработников, о которых заявлено в страховую."Из общей массы обращений у нас доля жалоб, связанных с оказанием помощи детям, составляет где-то в пределах 20%. В прошлом году мы рассмотрели 19 жалоб на качество оказания медицинской помощи детям. В первом полугодии этого года их 11. В основном, конечно, жалуются на медицинскую помощь в поликлинике. Но в то же время есть, конечно, и случаи, когда родители считают, что медицинская помощь в условиях стационара была оказана неверно, неправильно или неполно". - отметила специалист.Медицинский страховой эксперт подчеркнула, что за выявленные нарушения медицинская организация может быть наказана финансово."Выявляется нарушение, устанавливается санкция, и медицинская организация финансово получает меньшую сумму от того, что она получила за сам случай оказания медицинской помощи", - сказала Елена Сидорова.Страховые медицинские организации, работающие в сфере ОМС, осуществляют защиту прав застрахованных лиц, в том числе и самых маленьких пациентов. Они проводят экспертизы качества оказываемой медицинской помощи. Проверкам подвергаются случаи как стационарной, так и амбулаторной медицинской помощи. В обязательном порядке страховые проверяют качество проведения профилактических осмотров детей – то, насколько полно дети обследуются, получают все необходимые исследования или консультации специалистов, необходимые в соответствии с установленным порядком профосмотров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/11/1122394932_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_9e2cad560337c166ef9ab25cc78d2dcc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, дети, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, поликлиника, медицинская страховка, омс, новости крыма
Какие нарушения выявляют в детских поликлиниках Крыма
В Крыму выявили семь тысяч нарушений в работе детских поликлиник
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В этом году при проверке работы детских поликлиник в Крыму выявили семь тысяч нарушений. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила директор страховой медицинской компании Елена Сидорова.
Основное нарушение, выявляемое при проведении экспертизы, – это несвоевременное проведение лечебных или диагностических мероприятий, отметила она.
"В первом полугодии текущего года выявлено уже почти 7 тысяч случаев нарушений. Но при этом эксперты отмечают, что в случаях оказания медицинской помощи новорожденным нарушения встречаются крайне редко", - рассказала специалист.
На втором месте в антирейтинге – отсутствие информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство или отказ от него.
"То есть отсутствие документа, под которым подписываются родители, что они уведомлены и согласны на те медицинские процедуры и манипуляции, которые будут выполняться. Подписывая это согласие или отказ от какого-либо медицинского вмешательства, родитель высказывает свое понимание и согласие с теми процедурами, манипуляциями, которые будут проведены ребенку. Он может и должен быть ознакомлен с теми целями, методами исследований, которые будут проводиться, с возможными последствиями, возможно, с рисками", - объяснила страховой медицинский эксперт.
Сидорова также назвала цифру жалоб на действия медработников, о которых заявлено в страховую.
"Из общей массы обращений у нас доля жалоб, связанных с оказанием помощи детям, составляет где-то в пределах 20%. В прошлом году мы рассмотрели 19 жалоб на качество оказания медицинской помощи детям. В первом полугодии этого года их 11. В основном, конечно, жалуются на медицинскую помощь в поликлинике. Но в то же время есть, конечно, и случаи, когда родители считают, что медицинская помощь в условиях стационара была оказана неверно, неправильно или неполно". - отметила специалист.
Медицинский страховой эксперт подчеркнула, что за выявленные нарушения медицинская организация может быть наказана финансово.
"Выявляется нарушение, устанавливается санкция, и медицинская организация финансово получает меньшую сумму от того, что она получила за сам случай оказания медицинской помощи", - сказала Елена Сидорова.
Страховые медицинские организации, работающие в сфере ОМС, осуществляют защиту прав застрахованных лиц, в том числе и самых маленьких пациентов. Они проводят экспертизы качества оказываемой медицинской помощи. Проверкам подвергаются случаи как стационарной, так и амбулаторной медицинской помощи. В обязательном порядке страховые проверяют качество проведения профилактических осмотров детей – то, насколько полно дети обследуются, получают все необходимые исследования или консультации специалистов, необходимые в соответствии с установленным порядком профосмотров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.