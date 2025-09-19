Рейтинг@Mail.ru
Какие нарушения выявляют в детских поликлиниках Крыма - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Какие нарушения выявляют в детских поликлиниках Крыма
Какие нарушения выявляют в детских поликлиниках Крыма - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Какие нарушения выявляют в детских поликлиниках Крыма
В этом году при проверке работы детских поликлиник в Крыму выявили семь тысяч нарушений. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила директор страховой... РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T17:03
2025-09-19T17:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В этом году при проверке работы детских поликлиник в Крыму выявили семь тысяч нарушений. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила директор страховой медицинской компании Елена Сидорова.Основное нарушение, выявляемое при проведении экспертизы, – это несвоевременное проведение лечебных или диагностических мероприятий, отметила она.На втором месте в антирейтинге – отсутствие информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство или отказ от него.Сидорова также назвала цифру жалоб на действия медработников, о которых заявлено в страховую."Из общей массы обращений у нас доля жалоб, связанных с оказанием помощи детям, составляет где-то в пределах 20%. В прошлом году мы рассмотрели 19 жалоб на качество оказания медицинской помощи детям. В первом полугодии этого года их 11. В основном, конечно, жалуются на медицинскую помощь в поликлинике. Но в то же время есть, конечно, и случаи, когда родители считают, что медицинская помощь в условиях стационара была оказана неверно, неправильно или неполно". - отметила специалист.Медицинский страховой эксперт подчеркнула, что за выявленные нарушения медицинская организация может быть наказана финансово."Выявляется нарушение, устанавливается санкция, и медицинская организация финансово получает меньшую сумму от того, что она получила за сам случай оказания медицинской помощи", - сказала Елена Сидорова.Страховые медицинские организации, работающие в сфере ОМС, осуществляют защиту прав застрахованных лиц, в том числе и самых маленьких пациентов. Они проводят экспертизы качества оказываемой медицинской помощи. Проверкам подвергаются случаи как стационарной, так и амбулаторной медицинской помощи. В обязательном порядке страховые проверяют качество проведения профилактических осмотров детей – то, насколько полно дети обследуются, получают все необходимые исследования или консультации специалистов, необходимые в соответствии с установленным порядком профосмотров.
крым, дети, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, поликлиника, медицинская страховка, омс, новости крыма
Какие нарушения выявляют в детских поликлиниках Крыма

В Крыму выявили семь тысяч нарушений в работе детских поликлиник

17:03 19.09.2025
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРабота поликлиники
Работа поликлиники - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В этом году при проверке работы детских поликлиник в Крыму выявили семь тысяч нарушений. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила директор страховой медицинской компании Елена Сидорова.
Основное нарушение, выявляемое при проведении экспертизы, – это несвоевременное проведение лечебных или диагностических мероприятий, отметила она.
"В первом полугодии текущего года выявлено уже почти 7 тысяч случаев нарушений. Но при этом эксперты отмечают, что в случаях оказания медицинской помощи новорожденным нарушения встречаются крайне редко", - рассказала специалист.
На втором месте в антирейтинге – отсутствие информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство или отказ от него.
"То есть отсутствие документа, под которым подписываются родители, что они уведомлены и согласны на те медицинские процедуры и манипуляции, которые будут выполняться. Подписывая это согласие или отказ от какого-либо медицинского вмешательства, родитель высказывает свое понимание и согласие с теми процедурами, манипуляциями, которые будут проведены ребенку. Он может и должен быть ознакомлен с теми целями, методами исследований, которые будут проводиться, с возможными последствиями, возможно, с рисками", - объяснила страховой медицинский эксперт.
Сидорова также назвала цифру жалоб на действия медработников, о которых заявлено в страховую.
"Из общей массы обращений у нас доля жалоб, связанных с оказанием помощи детям, составляет где-то в пределах 20%. В прошлом году мы рассмотрели 19 жалоб на качество оказания медицинской помощи детям. В первом полугодии этого года их 11. В основном, конечно, жалуются на медицинскую помощь в поликлинике. Но в то же время есть, конечно, и случаи, когда родители считают, что медицинская помощь в условиях стационара была оказана неверно, неправильно или неполно". - отметила специалист.
Медицинский страховой эксперт подчеркнула, что за выявленные нарушения медицинская организация может быть наказана финансово.
"Выявляется нарушение, устанавливается санкция, и медицинская организация финансово получает меньшую сумму от того, что она получила за сам случай оказания медицинской помощи", - сказала Елена Сидорова.
Страховые медицинские организации, работающие в сфере ОМС, осуществляют защиту прав застрахованных лиц, в том числе и самых маленьких пациентов. Они проводят экспертизы качества оказываемой медицинской помощи. Проверкам подвергаются случаи как стационарной, так и амбулаторной медицинской помощи. В обязательном порядке страховые проверяют качество проведения профилактических осмотров детей – то, насколько полно дети обследуются, получают все необходимые исследования или консультации специалистов, необходимые в соответствии с установленным порядком профосмотров.
