Какие нарушения выявляют в детских поликлиниках Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В этом году при проверке работы детских поликлиник в Крыму выявили семь тысяч нарушений. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила директор страховой медицинской компании Елена Сидорова.Основное нарушение, выявляемое при проведении экспертизы, – это несвоевременное проведение лечебных или диагностических мероприятий, отметила она.На втором месте в антирейтинге – отсутствие информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство или отказ от него.Сидорова также назвала цифру жалоб на действия медработников, о которых заявлено в страховую."Из общей массы обращений у нас доля жалоб, связанных с оказанием помощи детям, составляет где-то в пределах 20%. В прошлом году мы рассмотрели 19 жалоб на качество оказания медицинской помощи детям. В первом полугодии этого года их 11. В основном, конечно, жалуются на медицинскую помощь в поликлинике. Но в то же время есть, конечно, и случаи, когда родители считают, что медицинская помощь в условиях стационара была оказана неверно, неправильно или неполно". - отметила специалист.Медицинский страховой эксперт подчеркнула, что за выявленные нарушения медицинская организация может быть наказана финансово."Выявляется нарушение, устанавливается санкция, и медицинская организация финансово получает меньшую сумму от того, что она получила за сам случай оказания медицинской помощи", - сказала Елена Сидорова.Страховые медицинские организации, работающие в сфере ОМС, осуществляют защиту прав застрахованных лиц, в том числе и самых маленьких пациентов. Они проводят экспертизы качества оказываемой медицинской помощи. Проверкам подвергаются случаи как стационарной, так и амбулаторной медицинской помощи. В обязательном порядке страховые проверяют качество проведения профилактических осмотров детей – то, насколько полно дети обследуются, получают все необходимые исследования или консультации специалистов, необходимые в соответствии с установленным порядком профосмотров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

