На Украине группа мужчин отбила у военкомов мобилизованного

На Украине группа мужчин отбила у военкомов мобилизованного - РИА Новости Крым, 19.09.2025

На Украине группа мужчин отбила у военкомов мобилизованного

На западе Украины в Волынской области группа во время попытки уличной мобилизации силой отбила у сотрудников военкомата мужчину призывного возраста. Об этом... РИА Новости Крым, 19.09.2025

2025-09-19T22:27

2025-09-19T22:27

2025-09-19T21:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. На западе Украины в Волынской области группа во время попытки уличной мобилизации силой отбила у сотрудников военкомата мужчину призывного возраста. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию местного областного военкомата.Инцидент произошел в городе Ковель. Там военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки Волынской области потребовали у прохожего предъявить военно-учетные документы, но мужчина отказался предоставить свои данные и пытался бежать на территорию одного из предприятий критической инфраструктуры. Военнослужащие проследовали за ним.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу", – добавили в сообщении.Ранее украинский парламент и командование ВСУ признали нехватку личного состава. Так, член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отмечал дефицит военнослужащих среди добровольцев 18-25 лет.Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что мобилизация не покрывает потребности войск, а заместитель командующего ракетными войсками Сергей Мусиенко назвал катастрофическую нехватку личного состава одной из основных проблем для подразделений.В конце августа украинский кабмин разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет, что привело к массовому отъезду молодых людей, о чем сообщают украинские СМИ и соцсети.Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко зарегистрировала законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконный выезд за границу во время действия режима военного времени – нарушителям грозит до трех лет лишения свободы или штраф до 170 тыс. гривен (около 4,1 тыс. долларов).На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Депутат Рады предложил пополнять ряды ВСУ пенсионерами и полицейскимиМногие из списка погибших солдат ВСУ младше возраста мобилизацииНет воды и туалетов: в каких условиях готовят мобилизованных в ВСУ

