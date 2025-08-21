https://crimea.ria.ru/20250821/mnogie-iz-spiska-pogibshikh-soldat-vsu-mladshe-vozrasta-mobilizatsii-1148876624.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Значительная часть погибших украинских военнослужащих младше официального мобилизационного порога, сообщает РИА Новости, основываясь на документах, предоставленных хакерской группировкой KillNet.Речь идет о военнослужащих в возрасте от 19 до 24 лет. Согласно материалам, их ликвидировали в период с августа по ноябрь 2023 года. Отмечается, что эти военные могли служить на контрактной основе, в том числе по программе привлечения молодежи в ряды вооруженных сил, активно продвигаемой украинскими властями и СМИ.По данным хакеров, доступ к базе Генштаба ВСУ был получен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики по фамилии Черных. В базе, утверждают хакеры, содержатся сведения о 1,7 млн погибших и пропавших без вести с начала конфликта. Уточняется, что в 2022 году потери составили 118,5 тысяч военнослужащих, в 2023-м – 405,4 тысяч, в 2024-м -595 тысяч, а в 2025 – 621 тысяча.Хакеры также заявили, что получили доступ к облачным ресурсам OneDrive, где хранились фотографии погибших, их паспорта, военные билеты, жетоны и свидетельства о смерти. Помимо этого, в их распоряжении оказались данные командования сил специальных операций ВСУ, главного управления разведки и списки стран, поставлявших вооружение и военную помощь.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал украинцам от 18 до 25 лет заработок около 24 тысяч долларов в год, поступление в вузы без вступительных экзаменов и беспроцентную ипотеку, если молодые люди подпишут контракты с ВСУ.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нет воды и туалетов: в каких условиях готовят мобилизованных в ВСУНа Украине женщин-медиков будут объявлять в розыск за неявку в военкоматСырский пожаловался на темпы мобилизации

украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , сбу (служба безопасности украины), главное управление разведки украины (гур), владимир зеленский, хакеры