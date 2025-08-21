Рейтинг@Mail.ru
Многие из списка погибших солдат ВСУ младше возраста мобилизации - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Многие из списка погибших солдат ВСУ младше возраста мобилизации
Многие из списка погибших солдат ВСУ младше возраста мобилизации - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Многие из списка погибших солдат ВСУ младше возраста мобилизации
Значительная часть погибших украинских военнослужащих младше официального мобилизационного порога, сообщает РИА Новости, основываясь на документах,... РИА Новости Крым, 21.08.2025
украина
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
сбу (служба безопасности украины)
главное управление разведки украины (гур)
владимир зеленский
хакеры
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Значительная часть погибших украинских военнослужащих младше официального мобилизационного порога, сообщает РИА Новости, основываясь на документах, предоставленных хакерской группировкой KillNet.Речь идет о военнослужащих в возрасте от 19 до 24 лет. Согласно материалам, их ликвидировали в период с августа по ноябрь 2023 года. Отмечается, что эти военные могли служить на контрактной основе, в том числе по программе привлечения молодежи в ряды вооруженных сил, активно продвигаемой украинскими властями и СМИ.По данным хакеров, доступ к базе Генштаба ВСУ был получен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики по фамилии Черных. В базе, утверждают хакеры, содержатся сведения о 1,7 млн погибших и пропавших без вести с начала конфликта. Уточняется, что в 2022 году потери составили 118,5 тысяч военнослужащих, в 2023-м – 405,4 тысяч, в 2024-м -595 тысяч, а в 2025 – 621 тысяча.Хакеры также заявили, что получили доступ к облачным ресурсам OneDrive, где хранились фотографии погибших, их паспорта, военные билеты, жетоны и свидетельства о смерти. Помимо этого, в их распоряжении оказались данные командования сил специальных операций ВСУ, главного управления разведки и списки стран, поставлявших вооружение и военную помощь.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал украинцам от 18 до 25 лет заработок около 24 тысяч долларов в год, поступление в вузы без вступительных экзаменов и беспроцентную ипотеку, если молодые люди подпишут контракты с ВСУ.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.
украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , сбу (служба безопасности украины), главное управление разведки украины (гур), владимир зеленский, хакеры
Многие из списка погибших солдат ВСУ младше возраста мобилизации

Среди погибших военных ВСУ оказалось много солдат моложе возраста мобилизации

10:24 21.08.2025
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныУкраинские военные
Украинские военные
© Пресс-служба Офиса президента Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Значительная часть погибших украинских военнослужащих младше официального мобилизационного порога, сообщает РИА Новости, основываясь на документах, предоставленных хакерской группировкой KillNet.
Речь идет о военнослужащих в возрасте от 19 до 24 лет. Согласно материалам, их ликвидировали в период с августа по ноябрь 2023 года. Отмечается, что эти военные могли служить на контрактной основе, в том числе по программе привлечения молодежи в ряды вооруженных сил, активно продвигаемой украинскими властями и СМИ.
По данным хакеров, доступ к базе Генштаба ВСУ был получен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики по фамилии Черных. В базе, утверждают хакеры, содержатся сведения о 1,7 млн погибших и пропавших без вести с начала конфликта. Уточняется, что в 2022 году потери составили 118,5 тысяч военнослужащих, в 2023-м – 405,4 тысяч, в 2024-м -595 тысяч, а в 2025 – 621 тысяча.
Хакеры также заявили, что получили доступ к облачным ресурсам OneDrive, где хранились фотографии погибших, их паспорта, военные билеты, жетоны и свидетельства о смерти. Помимо этого, в их распоряжении оказались данные командования сил специальных операций ВСУ, главного управления разведки и списки стран, поставлявших вооружение и военную помощь.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал украинцам от 18 до 25 лет заработок около 24 тысяч долларов в год, поступление в вузы без вступительных экзаменов и беспроцентную ипотеку, если молодые люди подпишут контракты с ВСУ.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней.
В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.
