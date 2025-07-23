https://crimea.ria.ru/20250723/syrskiy-pozhalovalsya-na-tempy-mobilizatsii-1148154075.html

Сырский пожаловался на темпы мобилизации

Сырский пожаловался на темпы мобилизации - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Сырский пожаловался на темпы мобилизации

Пополнение рядов ВСУ остается серьезной проблемой, в том числе по программе набора молодежи. Об этом заявил командующий ВСУ Александр Сырский в интервью газете... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T12:09

2025-07-23T12:09

2025-07-23T12:13

александр сырский

новости

украина

мобилизация на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Пополнение рядов ВСУ остается серьезной проблемой, в том числе по программе набора молодежи. Об этом заявил командующий ВСУ Александр Сырский в интервью газете Washington Post.Сырский заявил, что пополнение рядов ВСУ остается серьезной проблемой. Он обвинил в этом Россию, которая, по его словам, интенсивно нацеливается на эти мобилизационные усилия как с помощью пропаганды, так и бомбардировок центров вербовки.Также командующий ВСУ пожаловался на то, что Украина начала экспериментировать с программой по мобилизации 18-24-летних на однолетние контракты в обмен на большие бонусы и разрешения на поездки, однако украинцы все равно не хотят умирать в рядах ВСУ. Эту ситуацию, по его мнению, можно переломить, увеличив выплаты.С осени 2024 года киевский власти решили усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отбивался от уличной мобилизации: украинец ранил ножом военкомаЗачем Киев скрывает реальные данные о потерях ВСУПолитика геноцида: о чем говорит число украинских беженцев за границей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр сырский, новости, украина, мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины)