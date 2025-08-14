https://crimea.ria.ru/20250814/net-vody-i-tualetov-v-kakikh-usloviyakh-gotovyat-mobilizovannykh-v-vsu-1148703600.html

Нет воды и туалетов: в каких условиях готовят мобилизованных в ВСУ

Нет воды и туалетов: в каких условиях готовят мобилизованных в ВСУ - РИА Новости Крым, 14.08.2025

Нет воды и туалетов: в каких условиях готовят мобилизованных в ВСУ

Условия подготовки мобилизованных в украинскую армию людей на полигонах "ужасающие и бесчеловечные" – там нет ни учебных классов, ни водопроводной воды, ни даже РИА Новости Крым, 14.08.2025

2025-08-14T21:33

2025-08-14T21:33

2025-08-14T21:11

всу (вооруженные силы украины)

украина

мобилизация на украине

в мире

новости

новости сво

военное положение на украине

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0a/1131299737_241:174:1280:759_1920x0_80_0_0_6fbbc0bee5441eba317a7076aebb4911.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Условия подготовки мобилизованных в украинскую армию людей на полигонах "ужасающие и бесчеловечные" – там нет ни учебных классов, ни водопроводной воды, ни даже туалетов. Об этом украинским СМИ рассказал инструктор ВСУ по тактической медицине Савва Чуйков.Кроме того, на полигонах нет учебных классов для мобилизованных солдат, добавил Чуйков. А помещения, где проводят курсы для боевых медиков, по его словам, сделаны "из фанеры, картона и профнастила, на солнце они нагреваются до +80 градусов, а зимой там холодно"."Кран с водой в километре, привезти воду невозможно – только нужно пешком ходить", - добавляет медик ВСУ.Также на этих полигонах нет подземных укрытий, укреплений и подземных классов.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документом предписано всем военнообязанным обновить данные в военкомате, для чего прийти в ведомство лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка считается врученной, даже если человек ее не видел ее воочию: датой "вручения" считаться число проставления в документе штампа о невозможности личного вручения.Согласно закону, военнообязанные обязаны всегда носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине женщин-медиков будут объявлять в розыск за неявку в военкоматВ Харькове сотрудники ТЦК на машине сбили велосипедиста и мобилизовалиУбегавший от военкомов украинец прыгнул с моста и разбился насмерть

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), украина, мобилизация на украине, в мире, новости, новости сво, военное положение на украине, общество