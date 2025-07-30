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Убегавший от военкомов украинец прыгнул с моста и разбился насмерть - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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Убегавший от военкомов украинец прыгнул с моста и разбился насмерть
Убегавший от военкомов украинец прыгнул с моста и разбился насмерть - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Убегавший от военкомов украинец прыгнул с моста и разбился насмерть
В украинском Николаеве мужчина прыгнул с моста и разбился насмерть, убегая от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T16:15
2025-07-30T15:55
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
происшествия
украина
всу (вооруженные силы украины)
мобилизация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В украинском Николаеве мужчина прыгнул с моста и разбился насмерть, убегая от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом сообщает Telegram-канал Государственного бюро расследований (ГБР).По данным ведомства, утром в среду сводный наряд из участкового офицера полиции и трех сотрудников ТЦК "остановили для проверки учетных документов мужчину в одном из промышленных районов города".Следователи устанавливают личность погибшего, допрашивают сотрудников полиции и ТЦК, устанавливают очевидцев происшествия. Проверяется информация о возможной принадлежности мужчины к одной из воинских частей.Проводится досудебное расследование по признакам превышения должностными лицами служебных полномочий.На Украине продолжается так называемая "уличная мобилизация" на фоне острой нехватки у ВСУ живой силы на линии фронта. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсоне военкомы на "скорой" похищают мужчин – Сальдо На Украине жители заблокировали авто ТЦК и помогли сбежать мобилизованнымСырский пожаловался на темпы мобилизации
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тцк на украине (территориальный центр комплектования), происшествия, украина, всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине
Убегавший от военкомов украинец прыгнул с моста и разбился насмерть

В Николаеве убегавший от военкомов украинец разбился насмерть после прыжка с моста

16:15 30.07.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийШеврон боевика ВСУ
Шеврон боевика ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В украинском Николаеве мужчина прыгнул с моста и разбился насмерть, убегая от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом сообщает Telegram-канал Государственного бюро расследований (ГБР).
По данным ведомства, утром в среду сводный наряд из участкового офицера полиции и трех сотрудников ТЦК "остановили для проверки учетных документов мужчину в одном из промышленных районов города".
"Однако он сразу начал убегать от наряда в сторону пешеходного моста через автомобильную дорогу и прыгнул с моста, что привело к его смерти", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают личность погибшего, допрашивают сотрудников полиции и ТЦК, устанавливают очевидцев происшествия. Проверяется информация о возможной принадлежности мужчины к одной из воинских частей.
Проводится досудебное расследование по признакам превышения должностными лицами служебных полномочий.
На Украине продолжается так называемая "уличная мобилизация" на фоне острой нехватки у ВСУ живой силы на линии фронта. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней.
В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.
С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
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