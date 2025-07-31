https://crimea.ria.ru/20250731/v-kharkove-sotrudniki-ttsk-na-mashine-sbili-velosipedista-i-mobilizovali-1148392418.html

В Харькове сотрудники ТЦК на машине сбили велосипедиста и мобилизовали

В Харькове сотрудники ТЦК на машине сбили велосипедиста и мобилизовали - РИА Новости Крым, 31.07.2025

В Харькове сотрудники ТЦК на машине сбили велосипедиста и мобилизовали

Автомобиль Территориального центра комплектования (ТЦК), передвигаясь по дорогам Харькова на полном ходу, сбил велосипедиста, чтобы доставить мужчину в... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T21:21

2025-07-31T21:21

2025-07-31T21:21

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Автомобиль Территориального центра комплектования (ТЦК), передвигаясь по дорогам Харькова на полном ходу, сбил велосипедиста, чтобы доставить мужчину в военкомат и мобилизовать на фронт. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".Накануне в Николаеве убегавший от военкомов украинец разбился насмерть, прыгнув с моста.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документом предписано всем военнообязанным обновить данные в военкомате, для чего прийти в ведомство лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка считается врученной, даже если человек ее не видел ее воочию: датой "вручения" считаться число проставления в документе штампа о невозможности личного вручения.Согласно закону, военнообязанные обязаны всегда носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсоне военкомы на "скорой" похищают мужчин – Сальдо На Украине жители заблокировали авто ТЦК и помогли сбежать мобилизованным Зеленский хочет продлить на Украине военное положение и мобилизацию

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тцк на украине (территориальный центр комплектования), всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, харьков, новости, новости сво