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В Харькове сотрудники ТЦК на машине сбили велосипедиста и мобилизовали
В Харькове сотрудники ТЦК на машине сбили велосипедиста и мобилизовали - РИА Новости Крым, 31.07.2025
В Харькове сотрудники ТЦК на машине сбили велосипедиста и мобилизовали
Автомобиль Территориального центра комплектования (ТЦК), передвигаясь по дорогам Харькова на полном ходу, сбил велосипедиста, чтобы доставить мужчину в... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T21:21
2025-07-31T21:21
2025-07-31T21:21
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
всу (вооруженные силы украины)
мобилизация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Автомобиль Территориального центра комплектования (ТЦК), передвигаясь по дорогам Харькова на полном ходу, сбил велосипедиста, чтобы доставить мужчину в военкомат и мобилизовать на фронт. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".Накануне в Николаеве убегавший от военкомов украинец разбился насмерть, прыгнув с моста.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документом предписано всем военнообязанным обновить данные в военкомате, для чего прийти в ведомство лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка считается врученной, даже если человек ее не видел ее воочию: датой "вручения" считаться число проставления в документе штампа о невозможности личного вручения.Согласно закону, военнообязанные обязаны всегда носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсоне военкомы на "скорой" похищают мужчин – Сальдо На Украине жители заблокировали авто ТЦК и помогли сбежать мобилизованным Зеленский хочет продлить на Украине военное положение и мобилизацию
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тцк на украине (территориальный центр комплектования), всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, харьков, новости, новости сво
В Харькове сотрудники ТЦК на машине сбили велосипедиста и мобилизовали
Сотрудники ТЦК в Харькове сбили машиной велосипедиста и мобилизовали его