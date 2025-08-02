https://crimea.ria.ru/20250802/na-ukraine-zhenschin-medikov-budut-obyavlyat-v-rozysk-za-neyavku-v-voenkomat-1148439333.html
На Украине женщин-медиков будут объявлять в розыск за неявку в военкомат
На Украине женщин-медиков будут объявлять в розыск за неявку в военкомат - РИА Новости Крым, 02.08.2025
На Украине женщин-медиков будут объявлять в розыск за неявку в военкомат
За неявку в военкомат для прохождения медкомиссии и постановки на учет украинских женщин, которые имеют медицинскую специальность, будут объявлять в розыск как... РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T14:30
2025-08-02T14:30
2025-08-02T14:30
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всу (вооруженные силы украины)
мобилизация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. За неявку в военкомат для прохождения медкомиссии и постановки на учет украинских женщин, которые имеют медицинскую специальность, будут объявлять в розыск как уклонистов. Об этом пишут украинские СМИ.Сейчас на Украине женщин-медиков обязали в течение 60 дней явиться в ТЦК и пройти военно-врачебную комиссию. За неявку могут составить протокол, объявить в розыск и привлечь к административной ответственности и штрафу, указывают издания.При этом воспользоваться специальным приложением для военнообязанных и удаленно встать на учет, а также пройти медкомиссию у женщин не выйдет, так как приложение поможет только в случае необходимости обновить данные военнообязанных, которые уже стоят на учете.Ранее командующий ВСУ Александр Сырский заявил, что пополнение рядов ВСУ остается серьезной проблемой, в том числе по программе набора молодежи.В прошлом году в ряды украинской армии начали принимать первых женщин-заключенных. В январе в Верховную раду Украины поступил законопроект об амнистии заключенных для участия в спецоперации. Сразу после этого минобороны Украины отчиталось о закупке первой партии женской униформы. Стало известно также, что из Украины массово бегут женщины в связи с решением Минобороны Украины ввести обязательный воинский учет для женщин ряда профессий.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документом предписано всем военнообязанным обновить данные в военкомате, для чего прийти в ведомство лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка считается врученной, даже если человек ее не видел ее воочию: датой "вручения" считаться число проставления в документе штампа о невозможности личного вручения.Согласно закону, военнообязанные обязаны всегда носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Харькове сотрудники ТЦК на машине сбили велосипедиста и мобилизовалиУбегавший от военкомов украинец прыгнул с моста и разбился насмертьНа Украине жители заблокировали авто ТЦК и помогли сбежать мобилизованным
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, общество, новости сво, в мире, военное положение на украине, новости
На Украине женщин-медиков будут объявлять в розыск за неявку в военкомат
На Украине при неявке в военкомат женщин-медиков будут объявлять в розыск – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. За неявку в военкомат для прохождения медкомиссии и постановки на учет украинских женщин, которые имеют медицинскую специальность, будут объявлять в розыск как уклонистов. Об этом пишут украинские СМИ.
"В автоматическом режиме будет постановка женщин-медиков на воинский учет и внесение их данных в реестр, но обязанность женщины явиться в ТЦК (аналог военкоматов – ред.) никуда не исчезла", – сказано в сообщении.
Сейчас на Украине женщин-медиков обязали в течение 60 дней явиться в ТЦК и пройти военно-врачебную комиссию. За неявку могут составить протокол, объявить в розыск и привлечь к административной ответственности и штрафу, указывают издания.
При этом воспользоваться специальным приложением для военнообязанных и удаленно встать на учет, а также пройти медкомиссию у женщин не выйдет, так как приложение поможет только в случае необходимости обновить данные военнообязанных, которые уже стоят на учете.
"Женщинам-медикам, выехавшим за границу, но планирующим когда-либо вернуться в страну, придется приехать на Украину только для того, чтобы обновить свои данные в военкомате. Данные о выпускницах медицинских вузов образовательные учреждения будут автоматически подавать в военкоматы", – добавили в сообщении.
Ранее командующий ВСУ Александр Сырский заявил, что пополнение рядов ВСУ
остается серьезной проблемой, в том числе по программе набора молодежи.
В прошлом году в ряды украинской армии начали принимать первых женщин-заключенных
. В январе в Верховную раду Украины поступил законопроект об амнистии заключенных для участия в спецоперации
. Сразу после этого минобороны Украины отчиталось о закупке первой партии женской униформы
. Стало известно также, что из Украины массово бегут женщины
в связи с решением Минобороны Украины ввести обязательный воинский учет для женщин
ряда профессий.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документом предписано всем военнообязанным обновить данные в военкомате, для чего прийти в ведомство лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка считается врученной, даже если человек ее не видел ее воочию: датой "вручения" считаться число проставления в документе штампа о невозможности личного вручения.
Согласно закону, военнообязанные обязаны всегда носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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