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На Украине женщин-медиков будут объявлять в розыск за неявку в военкомат

На Украине женщин-медиков будут объявлять в розыск за неявку в военкомат - РИА Новости Крым, 02.08.2025

На Украине женщин-медиков будут объявлять в розыск за неявку в военкомат

За неявку в военкомат для прохождения медкомиссии и постановки на учет украинских женщин, которые имеют медицинскую специальность, будут объявлять в розыск как... РИА Новости Крым, 02.08.2025

2025-08-02T14:30

2025-08-02T14:30

2025-08-02T14:30

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. За неявку в военкомат для прохождения медкомиссии и постановки на учет украинских женщин, которые имеют медицинскую специальность, будут объявлять в розыск как уклонистов. Об этом пишут украинские СМИ.Сейчас на Украине женщин-медиков обязали в течение 60 дней явиться в ТЦК и пройти военно-врачебную комиссию. За неявку могут составить протокол, объявить в розыск и привлечь к административной ответственности и штрафу, указывают издания.При этом воспользоваться специальным приложением для военнообязанных и удаленно встать на учет, а также пройти медкомиссию у женщин не выйдет, так как приложение поможет только в случае необходимости обновить данные военнообязанных, которые уже стоят на учете.Ранее командующий ВСУ Александр Сырский заявил, что пополнение рядов ВСУ остается серьезной проблемой, в том числе по программе набора молодежи.В прошлом году в ряды украинской армии начали принимать первых женщин-заключенных. В январе в Верховную раду Украины поступил законопроект об амнистии заключенных для участия в спецоперации. Сразу после этого минобороны Украины отчиталось о закупке первой партии женской униформы. Стало известно также, что из Украины массово бегут женщины в связи с решением Минобороны Украины ввести обязательный воинский учет для женщин ряда профессий.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документом предписано всем военнообязанным обновить данные в военкомате, для чего прийти в ведомство лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка считается врученной, даже если человек ее не видел ее воочию: датой "вручения" считаться число проставления в документе штампа о невозможности личного вручения.Согласно закону, военнообязанные обязаны всегда носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Харькове сотрудники ТЦК на машине сбили велосипедиста и мобилизовалиУбегавший от военкомов украинец прыгнул с моста и разбился насмертьНа Украине жители заблокировали авто ТЦК и помогли сбежать мобилизованным

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, общество, новости сво, в мире, военное положение на украине, новости