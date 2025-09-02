https://crimea.ria.ru/20250902/deputat-rady-predlozhil-popolnyat-ryady-vsu-pensionerami-i-politseyskimi-1149144653.html

Депутат Рады предложил пополнять ряды ВСУ пенсионерами и полицейскими

Депутат Верховной рады Юрий Камельчук предложил привлекать к службе в ВСУ пенсионеров и сотрудников полиции на фоне острой нехватки военнослужащих, сообщает РИА РИА Новости Крым, 02.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Депутат Верховной рады Юрий Камельчук предложил привлекать к службе в ВСУ пенсионеров и сотрудников полиции на фоне острой нехватки военнослужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления чиновника в эфире украинского YouTube-канала "Суперпозиция".Он также предложил возвращать в ряды ВСУ военнослужащих, которые самовольно покинули части, однако для этого, по его словам, потребуется заменить командование в подразделениях, где приказы не выполняются из-за отсутствия авторитета."Возраст – это не вопрос, вопрос – в мотивированности военных, которых, по большей части, силой заставили прийти (в ВСУ – ред.). Мы же знаем прекрасно, как ТЦК (военкоматы – ред.) сработали. Посмотрим что будет происходить, думаю, что 23 года – это невозможный возраст. Мы не можем уменьшить его", – подчеркнул депутат.Ранее украинский парламент и командование ВСУ признали нехватку личного состава. Так, член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отмечал дефицит военнослужащих среди добровольцев 18-25 лет. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что мобилизация не покрывает потребности войск, а заместитель командующего ракетными войсками Сергей Мусиенко назвал катастрофическую нехватку личного состава одной из основных проблем для подразделений.В конце августа украинский Кабмин разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет, что привело к массовому отъезду молодых людей, о чем сообщают украинские СМИ и соцсети. Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко зарегистрировала законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконный выезд за границу во время действия режима военного времени – нарушителям грозит до трех лет лишения свободы или штраф до 170 тыс. гривен (около 4,1 тыс. долларов).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молодые украинцы бегут за рубеж – погранслужбаМногие из списка погибших солдат ВСУ младше возраста мобилизацииНет воды и туалетов: в каких условиях готовят мобилизованных в ВСУ

