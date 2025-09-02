Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады предложил пополнять ряды ВСУ пенсионерами и полицейскими - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250902/deputat-rady-predlozhil-popolnyat-ryady-vsu-pensionerami-i-politseyskimi-1149144653.html
Депутат Рады предложил пополнять ряды ВСУ пенсионерами и полицейскими
Депутат Рады предложил пополнять ряды ВСУ пенсионерами и полицейскими - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Депутат Рады предложил пополнять ряды ВСУ пенсионерами и полицейскими
Депутат Верховной рады Юрий Камельчук предложил привлекать к службе в ВСУ пенсионеров и сотрудников полиции на фоне острой нехватки военнослужащих, сообщает РИА РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T19:29
2025-09-02T19:07
украина
мобилизация на украине
новости
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1d/1133906645_0:70:1280:790_1920x0_80_0_0_9079a547edd48e260ac58458af3210e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Депутат Верховной рады Юрий Камельчук предложил привлекать к службе в ВСУ пенсионеров и сотрудников полиции на фоне острой нехватки военнослужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления чиновника в эфире украинского YouTube-канала "Суперпозиция".Он также предложил возвращать в ряды ВСУ военнослужащих, которые самовольно покинули части, однако для этого, по его словам, потребуется заменить командование в подразделениях, где приказы не выполняются из-за отсутствия авторитета."Возраст – это не вопрос, вопрос – в мотивированности военных, которых, по большей части, силой заставили прийти (в ВСУ – ред.). Мы же знаем прекрасно, как ТЦК (военкоматы – ред.) сработали. Посмотрим что будет происходить, думаю, что 23 года – это невозможный возраст. Мы не можем уменьшить его", – подчеркнул депутат.Ранее украинский парламент и командование ВСУ признали нехватку личного состава. Так, член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отмечал дефицит военнослужащих среди добровольцев 18-25 лет. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что мобилизация не покрывает потребности войск, а заместитель командующего ракетными войсками Сергей Мусиенко назвал катастрофическую нехватку личного состава одной из основных проблем для подразделений.В конце августа украинский Кабмин разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет, что привело к массовому отъезду молодых людей, о чем сообщают украинские СМИ и соцсети. Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко зарегистрировала законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконный выезд за границу во время действия режима военного времени – нарушителям грозит до трех лет лишения свободы или штраф до 170 тыс. гривен (около 4,1 тыс. долларов).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молодые украинцы бегут за рубеж – погранслужбаМногие из списка погибших солдат ВСУ младше возраста мобилизацииНет воды и туалетов: в каких условиях готовят мобилизованных в ВСУ
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1d/1133906645_0:90:1019:854_1920x0_80_0_0_333f81d788f88f5a89cd4c917eedc624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, мобилизация на украине, новости, верховная рада украины
Депутат Рады предложил пополнять ряды ВСУ пенсионерами и полицейскими

Из-за нехватки личного состава в ВСУ в Раде предлагают набирать в ВСУ пенсионеров

19:29 02.09.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийФлаг Украины
Флаг Украины
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Депутат Верховной рады Юрий Камельчук предложил привлекать к службе в ВСУ пенсионеров и сотрудников полиции на фоне острой нехватки военнослужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления чиновника в эфире украинского YouTube-канала "Суперпозиция".
"Есть еще много отставных военнослужащих, пенсионеров, которые хотят служить, а им не дают. Да, мы сделали изменения в законодательстве, позволившие в принципе добровольно служить после 60. Но есть и другие запасы работников национальной полиции. Много способов еще заменить молодых людей в более юном возрасте", – отметил Камельчук.
Он также предложил возвращать в ряды ВСУ военнослужащих, которые самовольно покинули части, однако для этого, по его словам, потребуется заменить командование в подразделениях, где приказы не выполняются из-за отсутствия авторитета.
"Возраст – это не вопрос, вопрос – в мотивированности военных, которых, по большей части, силой заставили прийти (в ВСУ – ред.). Мы же знаем прекрасно, как ТЦК (военкоматы – ред.) сработали. Посмотрим что будет происходить, думаю, что 23 года – это невозможный возраст. Мы не можем уменьшить его", – подчеркнул депутат.
Ранее украинский парламент и командование ВСУ признали нехватку личного состава. Так, член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отмечал дефицит военнослужащих среди добровольцев 18-25 лет. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что мобилизация не покрывает потребности войск, а заместитель командующего ракетными войсками Сергей Мусиенко назвал катастрофическую нехватку личного состава одной из основных проблем для подразделений.
В конце августа украинский Кабмин разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет, что привело к массовому отъезду молодых людей, о чем сообщают украинские СМИ и соцсети. Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко зарегистрировала законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконный выезд за границу во время действия режима военного времени – нарушителям грозит до трех лет лишения свободы или штраф до 170 тыс. гривен (около 4,1 тыс. долларов).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Молодые украинцы бегут за рубеж – погранслужба
Многие из списка погибших солдат ВСУ младше возраста мобилизации
Нет воды и туалетов: в каких условиях готовят мобилизованных в ВСУ
 
УкраинаМобилизация на УкраинеНовостиВерховная Рада Украины
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:26Над Черным морем сбили украинские беспилотники
20:11Назад в учебный ритм: крымчане делятся впечатлениями о новом учебном годе
19:53Крымская семья вошла в число победителей во Всероссийском конкурсе
19:42Налоговики выявили "серые схемы" у крымских стоматологов
19:29Депутат Рады предложил пополнять ряды ВСУ пенсионерами и полицейскими
19:06В Севастополе военный организовывал незаконные рейсы на самолетах ВКС РФ
18:43В Крыму на дорогах погибли шесть детей
18:16Две иномарки столкнулись в Севастополе – пострадал подросток
18:01В Севастополе непогода остановила работу парома
17:45В Севастополе продлены ограничения движения на улице Тоннельной
17:28Сбор винограда в Севастополе – что с урожаем этого года
17:17В Бахчисарае семь семей получили новые квартиры взамен аварийных
17:07В Севастополе пожилая туристка из Москвы упала с высоты и получила травмы
16:47Часть Симферополя и района обесточены из-за аварии
16:37Сербия будет сохранять военный нейтралитет по Украине – Вучич
16:27Сильные ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым
16:16Новое землетрясение произошло в Афганистане
16:07Взрывы на Керченском полуострове – на полигоне работают саперы
15:58В Казачьей бухте Севастополя обустроили систему водоотведения
15:44В Севастополе подано более 45 тысяч заявлений на детскую выплату
Лента новостейМолния