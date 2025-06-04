https://crimea.ria.ru/20250604/rada-podderzhala-zakonoproekt-o-sluzhbe-v-vsu-grazhdan-starshe-60-let-1146944424.html

Рада поддержала законопроект о службе в ВСУ граждан старше 60 лет

Рада поддержала законопроект о службе в ВСУ граждан старше 60 лет - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Рада поддержала законопроект о службе в ВСУ граждан старше 60 лет

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, разрешающий гражданам старше 60 лет проходить военную службу в ВСУ по контракту. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T18:50

2025-06-04T18:50

2025-06-04T18:50

украина

верховная рада украины

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

алексей гончаренко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, разрешающий гражданам старше 60 лет проходить военную службу в ВСУ по контракту. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на украинского парламентария Алексея Гончаренко*.Ранее инициативу обсуждали в парламентском комитете по вопросам нацбезопасности и обороны. Законопроект стал реакцией на острую кадровую нехватку в украинской армии. В апреле Минобороны Украины признало проблему недостатка личного состава и насильственной мобилизации. Ведомство предпринимает попытки восполнить ряды ВСУ за счет набора молодежи, а также иностранных наемников и лиц без гражданства.Ранее Владимир Зеленский предложил стимулирующие меры для привлечения в армию молодых граждан в возрасте 18-25 лет. За службу в течение года им обещают выплату в 24 тысячи долларов, возможность поступления в вуз без экзаменов и льготную ипотеку.Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявлял, что украинский властям, вероятно, придется начать принудительную мобилизацию 18-летних, несмотря на действующие нормы, допускающие призыв только с 25 лет.Также ранее сообщалось, что в ВСУ рекордными темпами растет количество случаев дезертирства. За пять месяцев текущего года количество официально зафиксированных случаев самовольного оставления частей украинскими военными превысило 25 тысяч, этот показатель увеличивается практически ежемесячно.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевались каждые 90 дней.*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дезертирство в ВСУ растет рекордными темпамиУкраинские военкоматы получают взятки на 2 миллиарда евро ежегодноМобилизация на Украине полностью провалилась

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, верховная рада украины, всу (вооруженные силы украины), новости сво, алексей гончаренко