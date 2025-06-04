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Рада поддержала законопроект о службе в ВСУ граждан старше 60 лет - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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Рада поддержала законопроект о службе в ВСУ граждан старше 60 лет
Рада поддержала законопроект о службе в ВСУ граждан старше 60 лет - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Рада поддержала законопроект о службе в ВСУ граждан старше 60 лет
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, разрешающий гражданам старше 60 лет проходить военную службу в ВСУ по контракту. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T18:50
2025-06-04T18:50
украина
верховная рада украины
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
алексей гончаренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, разрешающий гражданам старше 60 лет проходить военную службу в ВСУ по контракту. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на украинского парламентария Алексея Гончаренко*.Ранее инициативу обсуждали в парламентском комитете по вопросам нацбезопасности и обороны. Законопроект стал реакцией на острую кадровую нехватку в украинской армии. В апреле Минобороны Украины признало проблему недостатка личного состава и насильственной мобилизации. Ведомство предпринимает попытки восполнить ряды ВСУ за счет набора молодежи, а также иностранных наемников и лиц без гражданства.Ранее Владимир Зеленский предложил стимулирующие меры для привлечения в армию молодых граждан в возрасте 18-25 лет. За службу в течение года им обещают выплату в 24 тысячи долларов, возможность поступления в вуз без экзаменов и льготную ипотеку.Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявлял, что украинский властям, вероятно, придется начать принудительную мобилизацию 18-летних, несмотря на действующие нормы, допускающие призыв только с 25 лет.Также ранее сообщалось, что в ВСУ рекордными темпами растет количество случаев дезертирства. За пять месяцев текущего года количество официально зафиксированных случаев самовольного оставления частей украинскими военными превысило 25 тысяч, этот показатель увеличивается практически ежемесячно.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевались каждые 90 дней.*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дезертирство в ВСУ растет рекордными темпамиУкраинские военкоматы получают взятки на 2 миллиарда евро ежегодноМобилизация на Украине полностью провалилась
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РИА Новости Крым
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украина, верховная рада украины, всу (вооруженные силы украины), новости сво, алексей гончаренко
Рада поддержала законопроект о службе в ВСУ граждан старше 60 лет

Рада одобрила в первом чтении законопроект о службе в ВСУ для граждан старше 60 лет

18:50 04.06.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОператор беспилотника ВСУ
Оператор беспилотника ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, разрешающий гражданам старше 60 лет проходить военную службу в ВСУ по контракту. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на украинского парламентария Алексея Гончаренко*.
"Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект, который позволит гражданам в возрасте от 60 лет проходить военную службу по контракту сроком на 1 год по собственному желанию и при условии годности по состоянию здоровья", – написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Ранее инициативу обсуждали в парламентском комитете по вопросам нацбезопасности и обороны. Законопроект стал реакцией на острую кадровую нехватку в украинской армии. В апреле Минобороны Украины признало проблему недостатка личного состава и насильственной мобилизации. Ведомство предпринимает попытки восполнить ряды ВСУ за счет набора молодежи, а также иностранных наемников и лиц без гражданства.
Ранее Владимир Зеленский предложил стимулирующие меры для привлечения в армию молодых граждан в возрасте 18-25 лет. За службу в течение года им обещают выплату в 24 тысячи долларов, возможность поступления в вуз без экзаменов и льготную ипотеку.
Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявлял, что украинский властям, вероятно, придется начать принудительную мобилизацию 18-летних, несмотря на действующие нормы, допускающие призыв только с 25 лет.
Также ранее сообщалось, что в ВСУ рекордными темпами растет количество случаев дезертирства. За пять месяцев текущего года количество официально зафиксированных случаев самовольного оставления частей украинскими военными превысило 25 тысяч, этот показатель увеличивается практически ежемесячно.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевались каждые 90 дней.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России
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