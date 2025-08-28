Молодые украинцы бегут за рубеж – погранслужба
Погранслужба: граждане Украины до 22 лет стали активно выезжать из страны
09:16 28.08.2025 (обновлено: 10:25 28.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Граждане Украины до 22 лет стали покидать страну в первый день действия постановления, которое разрешает пересекать границу военнообязанным в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом сообщил представитель украинской госпогранслужбы страны Андрей Демченко.
"С сегодняшнего дня эта норма заработала, и пограничники уже имеют первых желающих пересечь границу, кто-то даже уже успел оформиться в пунктах пропуска и выехать за пределы Украины. Напомню, что это касается граждан Украины – мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно", – цитирует Демченко РИА Новости.
При этом молодые мужчины на должностях в органах власти могут выехать только в служебную командировку, добавил он.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Все это время выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен.
