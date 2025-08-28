https://crimea.ria.ru/20250828/molodye-ukraintsy-begut-za-rubezh--pogransluzhba--1149039483.html

Молодые украинцы бегут за рубеж – погранслужба

2025-08-28

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Граждане Украины до 22 лет стали покидать страну в первый день действия постановления, которое разрешает пересекать границу военнообязанным в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом сообщил представитель украинской госпогранслужбы страны Андрей Демченко.При этом молодые мужчины на должностях в органах власти могут выехать только в служебную командировку, добавил он.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Все это время выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это конец": более 10 депутатов ВРУ пытались сбежать из УкраиныНа Украине военкомов отправляют на фронт за срыв плана мобилизации – СМИ"Мы сейчас ничьи": в Раде предрекли скорое исчезновение Украины

