В Крыму жителей трех сел призвали запастись водой на сутки
В Крыму жителей трех сел призвали запастись водой на сутки - РИА Новости Крым, 17.09.2025
В Крыму жителей трех сел призвали запастись водой на сутки
Три села в Бахчисарайском районе Крыма почти на сутки останутся без воды из-за ремонтных работ на Симферопольском водоводе. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T21:39
2025-09-17T21:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Три села в Бахчисарайском районе Крыма почти на сутки останутся без воды из-за ремонтных работ на Симферопольском водоводе. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".Как рассказали на предприятии, воду отключат в среду, 17 сентября с 23:00 ориентировочно до 20:00 четверга, 18 сентября. Причина отключения - проведение ремонтных работ на Симферопольском водоводе диаметром 500 мм в селе Приятное Свидание.Жителям сел рекомендовано сделать запас воды на указанный период времени.Ранее в ходе прямого эфира на своей странице во Вконтакте глава администрации Бахчисарайского района Анжелика Ястребова рассказала, что в селе Скалистое Бахчисарайского района Крыма установили вторую насосную станцию, которая подает воду из Партизанского водохранилища. Тем самым специалисты закрыли вопрос обеспечения ресурсом жителей второй части населенного пункта.Как заявил глава республики Сергей Аксенов, власти Крыма выделят 600 млн рублей за три года на решение проблемы водоснабжения Бахчисарайского района. По его информации ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму стабильна.Также министерством ЖКХ Республики Крым и Госкомитетом по водному хозяйству и мелиорации РК ведется разработка единой схемы водоснабжения и водоотведения республики по всем муниципальным образованиям.Гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщил, что сейчас Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.
В Крыму жителей трех сел призвали запастись водой на сутки

Села в Бахчисарайском районе Крыма почти на сутки останутся без воды из-за ремонтных работ

21:39 17.09.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Три села в Бахчисарайском районе Крыма почти на сутки останутся без воды из-за ремонтных работ на Симферопольском водоводе. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".
Как рассказали на предприятии, воду отключат в среду, 17 сентября с 23:00 ориентировочно до 20:00 четверга, 18 сентября. Причина отключения - проведение ремонтных работ на Симферопольском водоводе диаметром 500 мм в селе Приятное Свидание.
"Будет ограничено водоснабжения по следующим адресам: с. Приятное Свидание, с. Казанки, с. Малиновка", – сказано в сообщении.
Жителям сел рекомендовано сделать запас воды на указанный период времени.
Ранее в ходе прямого эфира на своей странице во Вконтакте глава администрации Бахчисарайского района Анжелика Ястребова рассказала, что в селе Скалистое Бахчисарайского района Крыма установили вторую насосную станцию, которая подает воду из Партизанского водохранилища. Тем самым специалисты закрыли вопрос обеспечения ресурсом жителей второй части населенного пункта.
Как заявил глава республики Сергей Аксенов, власти Крыма выделят 600 млн рублей за три года на решение проблемы водоснабжения Бахчисарайского района. По его информации ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму стабильна.
Также министерством ЖКХ Республики Крым и Госкомитетом по водному хозяйству и мелиорации РК ведется разработка единой схемы водоснабжения и водоотведения республики по всем муниципальным образованиям.
Гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщил, что сейчас Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.
