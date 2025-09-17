https://crimea.ria.ru/20250917/v-krymu-zhiteley-trekh-sel-prizvali-zapastis-vodoy-na-sutki-1149505619.html

В Крыму жителей трех сел призвали запастись водой на сутки

В Крыму жителей трех сел призвали запастись водой на сутки - РИА Новости Крым, 17.09.2025

В Крыму жителей трех сел призвали запастись водой на сутки

Три села в Бахчисарайском районе Крыма почти на сутки останутся без воды из-за ремонтных работ на Симферопольском водоводе. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 17.09.2025

2025-09-17T21:39

2025-09-17T21:39

2025-09-17T21:20

новости крыма

вода

вода крыма

вода в крыму

крым

бахчисарайский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148215509_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_74ef533837034b882fc0e4cb85097fc1.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Три села в Бахчисарайском районе Крыма почти на сутки останутся без воды из-за ремонтных работ на Симферопольском водоводе. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".Как рассказали на предприятии, воду отключат в среду, 17 сентября с 23:00 ориентировочно до 20:00 четверга, 18 сентября. Причина отключения - проведение ремонтных работ на Симферопольском водоводе диаметром 500 мм в селе Приятное Свидание.Жителям сел рекомендовано сделать запас воды на указанный период времени.Ранее в ходе прямого эфира на своей странице во Вконтакте глава администрации Бахчисарайского района Анжелика Ястребова рассказала, что в селе Скалистое Бахчисарайского района Крыма установили вторую насосную станцию, которая подает воду из Партизанского водохранилища. Тем самым специалисты закрыли вопрос обеспечения ресурсом жителей второй части населенного пункта.Как заявил глава республики Сергей Аксенов, власти Крыма выделят 600 млн рублей за три года на решение проблемы водоснабжения Бахчисарайского района. По его информации ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму стабильна.Также министерством ЖКХ Республики Крым и Госкомитетом по водному хозяйству и мелиорации РК ведется разработка единой схемы водоснабжения и водоотведения республики по всем муниципальным образованиям.Гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщил, что сейчас Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два поселка восточного Крыма обеспечат бесперебойным водоснабжениемВ Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасовВ Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения

крым

бахчисарайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, вода, вода крыма, вода в крыму, крым, бахчисарайский район