https://crimea.ria.ru/20250801/bakhchisarayskiy-rayon-poluchit-600-mln-na-reshenie-problemy-s-vodoy-1148409805.html
Бахчисарайский район получит 600 млн на решение проблемы с водой
Бахчисарайский район получит 600 млн на решение проблемы с водой - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Бахчисарайский район получит 600 млн на решение проблемы с водой
Власти Крыма выделят 600 млн рублей за три года на решение проблемы водоснабжения Бахчисарайского района. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T14:11
2025-08-01T14:11
2025-08-01T14:21
водоснабжение
вода в крыму
сергей аксенов
крым
новости крыма
бахчисарайский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1b/1119845794_0:84:1620:995_1920x0_80_0_0_207b97397c8d416c5baf2dc8512cb76a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Власти Крыма выделят 600 млн рублей за три года на решение проблемы водоснабжения Бахчисарайского района. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В целом, по его словам, сейчас завершается разработка сводной карты водоснабжения по всем муниципалитетам республики. Планы для Симферопольского и Бахчисарайского районов верстают по каждому населенному пункту.Также в Крыму формируется план газификации, начиная с тех районов, где уровень газоснабжения наиболее низкий. Задача – довести его до среднего показателя по Крыму, далее реализовывать программу газификации по всем муниципальным образованиям, добавил глава региона.По данным предприятия "Вода Крыма", самая напряженная ситуация в плане водоснабжения сейчас сложилась в части населенных пунктов Бахчисарайского района и городского округа Алушта, которые питаются из источников, мелеющих в засушливые периоды. Это приводит к изменениям графиков водоподачи населению. Для решения проблемы построят два новых водохранилища: Солнечногорское и Мартовское.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с водой в Симферополе - грозят ли столице ограниченияВ Крыму село Скалистое осталось без воды - как решают проблемуВ Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасов
крым
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1b/1119845794_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_e08f6e84f175b0750703476e2bc6806f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
водоснабжение, вода в крыму, сергей аксенов, крым, новости крыма, бахчисарайский район
Бахчисарайский район получит 600 млн на решение проблемы с водой
Бахчисарайский район Крыма получит 600 млн за три года на решение водной проблемы
14:11 01.08.2025 (обновлено: 14:21 01.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Власти Крыма выделят 600 млн рублей за три года на решение проблемы водоснабжения Бахчисарайского района. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Для обеспечения водоснабжения Бахчисарайского района будет выделяться по 200 млн рублей в год в течение трех лет, что позволит в полном объеме снабжать район водой. Также планируются мероприятия по улучшению качества воды, прежде всего, в Северном Крыму", - проинформировал Аксенов в своем Telegram-канале.
В целом, по его словам, сейчас завершается разработка сводной карты водоснабжения по всем муниципалитетам республики. Планы для Симферопольского и Бахчисарайского районов верстают по каждому населенному пункту.
Также в Крыму формируется план газификации, начиная с тех районов, где уровень газоснабжения наиболее низкий. Задача – довести его до среднего показателя по Крыму, далее реализовывать программу газификации по всем муниципальным образованиям, добавил глава региона.
По данным предприятия "Вода Крыма", самая напряженная ситуация в плане водоснабжения сейчас сложилась в части населенных пунктов Бахчисарайского района
и городского округа Алушта, которые питаются из источников, мелеющих в засушливые периоды. Это приводит к изменениям графиков водоподачи населению. Для решения проблемы построят два новых водохранилища: Солнечногорское и Мартовское.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: