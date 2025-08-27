Рейтинг@Mail.ru
Два поселка восточного Крыма обеспечат бесперебойным водоснабжением - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Два поселка восточного Крыма обеспечат бесперебойным водоснабжением
Два поселка восточного Крыма обеспечат бесперебойным водоснабжением - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Два поселка восточного Крыма обеспечат бесперебойным водоснабжением
Поселок Щебетовка и село Краснокаменка в восточном Крыму обеспечат бесперебойным водоснабжением, проинформировал в среду глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T15:50
2025-08-27T15:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Поселок Щебетовка и село Краснокаменка в восточном Крыму обеспечат бесперебойным водоснабжением, проинформировал в среду глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, в микрорайоне Ульянова балка Щебетовки работы по всем разводящим водоводам выполнены, у жителей уже есть возможность подключиться к новым сетям.При этом жителям Щебетовки для оформления документов не придется выезжать в Судакский филиал компании "Вода Крыма", который обслуживает поселок. Предприятие организует выездные приемы на месте. Разъяснить населению механизмы подключения к сетям поручено представителям местной власти.В Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения и водоотведения для всех муниципалитетов, сообщал ранее Аксенов. В частности, в Симферопольском районе до 25 августа завершат прокладку водовода для бесперебойного водоснабжения села Константиновка. До 31 декабря произведут подключение села Перевального к сетям для подачи воды из Аянского водохранилища.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое водохранилище стратегически важно для КрымаВ Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасовВласти заявили о тяжелой ситуации с водой в Бахчисарайском районе Крыма
Два поселка восточного Крыма обеспечат бесперебойным водоснабжением

В Крыму поселки Щебетовка и Краснокаменка получат бесперебойную воду – Аксенов

15:50 27.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Поселок Щебетовка и село Краснокаменка в восточном Крыму обеспечат бесперебойным водоснабжением, проинформировал в среду глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, в микрорайоне Ульянова балка Щебетовки работы по всем разводящим водоводам выполнены, у жителей уже есть возможность подключиться к новым сетям.
"Также ранее было принято решение о подключении села Краснокаменка к магистральному водоводу Феодосия – Судак. Работы по линейной части выполнены, сейчас необходимо запитать резервуары. До конца текущей недели планируется подача воды в сети в тестовом режиме", – написал Аксенов в своем Telegram-канале
При этом жителям Щебетовки для оформления документов не придется выезжать в Судакский филиал компании "Вода Крыма", который обслуживает поселок. Предприятие организует выездные приемы на месте. Разъяснить населению механизмы подключения к сетям поручено представителям местной власти.
В Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения и водоотведения для всех муниципалитетов, сообщал ранее Аксенов. В частности, в Симферопольском районе до 25 августа завершат прокладку водовода для бесперебойного водоснабжения села Константиновка. До 31 декабря произведут подключение села Перевального к сетям для подачи воды из Аянского водохранилища.
