Два поселка восточного Крыма обеспечат бесперебойным водоснабжением

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Поселок Щебетовка и село Краснокаменка в восточном Крыму обеспечат бесперебойным водоснабжением, проинформировал в среду глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, в микрорайоне Ульянова балка Щебетовки работы по всем разводящим водоводам выполнены, у жителей уже есть возможность подключиться к новым сетям.При этом жителям Щебетовки для оформления документов не придется выезжать в Судакский филиал компании "Вода Крыма", который обслуживает поселок. Предприятие организует выездные приемы на месте. Разъяснить населению механизмы подключения к сетям поручено представителям местной власти.В Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения и водоотведения для всех муниципалитетов, сообщал ранее Аксенов. В частности, в Симферопольском районе до 25 августа завершат прокладку водовода для бесперебойного водоснабжения села Константиновка. До 31 декабря произведут подключение села Перевального к сетям для подачи воды из Аянского водохранилища.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое водохранилище стратегически важно для КрымаВ Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасовВласти заявили о тяжелой ситуации с водой в Бахчисарайском районе Крыма

