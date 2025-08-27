Два поселка восточного Крыма обеспечат бесперебойным водоснабжением
В Крыму поселки Щебетовка и Краснокаменка получат бесперебойную воду – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Поселок Щебетовка и село Краснокаменка в восточном Крыму обеспечат бесперебойным водоснабжением, проинформировал в среду глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, в микрорайоне Ульянова балка Щебетовки работы по всем разводящим водоводам выполнены, у жителей уже есть возможность подключиться к новым сетям.
"Также ранее было принято решение о подключении села Краснокаменка к магистральному водоводу Феодосия – Судак. Работы по линейной части выполнены, сейчас необходимо запитать резервуары. До конца текущей недели планируется подача воды в сети в тестовом режиме", – написал Аксенов в своем Telegram-канале
При этом жителям Щебетовки для оформления документов не придется выезжать в Судакский филиал компании "Вода Крыма", который обслуживает поселок. Предприятие организует выездные приемы на месте. Разъяснить населению механизмы подключения к сетям поручено представителям местной власти.
В Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения и водоотведения для всех муниципалитетов, сообщал ранее Аксенов. В частности, в Симферопольском районе до 25 августа завершат прокладку водовода для бесперебойного водоснабжения села Константиновка. До 31 декабря произведут подключение села Перевального к сетям для подачи воды из Аянского водохранилища.
