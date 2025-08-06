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На сколько хватит запасов воды в Крыму - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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На сколько хватит запасов воды в Крыму
На сколько хватит запасов воды в Крыму - РИА Новости Крым, 06.08.2025
На сколько хватит запасов воды в Крыму
На сегодняшний день Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T18:19
2025-08-06T18:04
радио "спутник в крыму"
вода крыма
вода в крыму
водоснабжение
крым
новости крыма
максим новик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. На сегодняшний день Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.В каком состоянии водохранилища Крыма"Если мы говорим о водохранилищах естественного стока, которые пополняются за счет атмосферных осадков, это города Симферополь, Алушта, Ялта. Ничего критичного в данном случае нет. Мы полностью обеспечены на текущий период. Как минимум до зимы", – сказал Новик.Он добавил, что даже сейчас, без притоков, август, сентябрь пройдут спокойно и уверенно, запасов воды хватит. К тому же есть предположения, что осадки в осенне-зимний период полностью стабилизируют ситуацию с пополнением водохранилищ в этих районах."Важна, конечно и локация выпадения осадков", - заметил Новик.По его информации, сейчас в Крыму около четверти населения используют воду на полив. Новик отметил, что если речь идет про курортные регионы, то объемы водопотребления там повышаются в период массового притока отдыхающих. Но и по населенным пунктам, где отдыхающих нет, также идет большой рост.Максим Новик также заверил, что ситуация стабильная также на Керченском полуострове, в Феодосии и Судаке. Даже несмотря на отсутствие местной артезианской воды."Недавно прошел фестиваль "Таврида, АРТ". Огромное количество приезжих, гостей. Никаких проблем с водоснабжением у нас не было. При том, что Судак обеспечивается водой из подземных источников Феодосии", – заметил гендиректор ресурсоснабжающего предприятия.Новые накопителиВ Крыму сейчас разрабатывают проект строительства двух крупных водохранилищ. Мартовское будет питать Ялту и несколько сел Бахчисарайского района. Солнечногорское – рассчитано на восточную часть Алушты."Проектировка в активной стадии. До конца года проект должен быть завершен. С 2026-го должны начаться первые стадии строительства. Это будут полноценные гидротехнические сооружения с дамбами и водозаборными сооружениями", – уточнил Максим Новик.Кроме того, отметил он, немаловажную роль в сохранении запасов воды на полуострое играет реконструкция сетей водоподачи.Он подчеркнул, что по Крыму проводятся масштабные работы в этом направлении. В частности, в Керчи до конца года планируют заменить все основные магистральные водоводы."Также мы продолжаем ремонтировать евпаторийский водовод, который позволит существенно снизить потери. А этот ресурс перенаправить на другие технические присоединения. Крым активно развивается, Крыму нужна вода – новым здравницам, новым объектам жилищного строительства и так далее", – подытожил Новик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым переходит в вододефицитный период из-за жары – какие перспективыБахчисарайский район получит 600 млн на решение проблемы с водойУчтут каждое дерево: как будут строить новые водохранилища в Крыму
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РИА Новости Крым
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вода крыма, вода в крыму, водоснабжение, крым, новости крыма, максим новик
На сколько хватит запасов воды в Крыму

Запасов воды в Крыму хватит до конца года без учета пополнения водохранилищ

18:19 06.08.2025
 
© РИА Новости КрымАлуштинское водохранилище
Алуштинское водохранилище - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. На сегодняшний день Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.

В каком состоянии водохранилища Крыма

"Если мы говорим о водохранилищах естественного стока, которые пополняются за счет атмосферных осадков, это города Симферополь, Алушта, Ялта. Ничего критичного в данном случае нет. Мы полностью обеспечены на текущий период. Как минимум до зимы", – сказал Новик.
Он добавил, что даже сейчас, без притоков, август, сентябрь пройдут спокойно и уверенно, запасов воды хватит. К тому же есть предположения, что осадки в осенне-зимний период полностью стабилизируют ситуацию с пополнением водохранилищ в этих районах.
"Важна, конечно и локация выпадения осадков", - заметил Новик.
По его информации, сейчас в Крыму около четверти населения используют воду на полив. Новик отметил, что если речь идет про курортные регионы, то объемы водопотребления там повышаются в период массового притока отдыхающих. Но и по населенным пунктам, где отдыхающих нет, также идет большой рост.

"Действительно, около 25% населения расходует воду на полив своих дачных и приусадебных участков. Поэтому такой дождь, как накануне, тоже дает эффект экономии. Притоков водохранилищам осадки не дают, но небольшую стабилизацию на несколько дней мы наблюдаем", – уверен руководитель "Воды Крыма".

Максим Новик также заверил, что ситуация стабильная также на Керченском полуострове, в Феодосии и Судаке. Даже несмотря на отсутствие местной артезианской воды.
"Недавно прошел фестиваль "Таврида, АРТ". Огромное количество приезжих, гостей. Никаких проблем с водоснабжением у нас не было. При том, что Судак обеспечивается водой из подземных источников Феодосии", – заметил гендиректор ресурсоснабжающего предприятия.

Новые накопители

В Крыму сейчас разрабатывают проект строительства двух крупных водохранилищ. Мартовское будет питать Ялту и несколько сел Бахчисарайского района. Солнечногорское – рассчитано на восточную часть Алушты.
"Проектировка в активной стадии. До конца года проект должен быть завершен. С 2026-го должны начаться первые стадии строительства. Это будут полноценные гидротехнические сооружения с дамбами и водозаборными сооружениями", – уточнил Максим Новик.
Кроме того, отметил он, немаловажную роль в сохранении запасов воды на полуострое играет реконструкция сетей водоподачи.

"В Крыму достаточно природной артезианской воды. Самый главный наш закрытый ресурс – это потери. И этот показатель доходит до 40%. Не все из них по вине старых сетей. Но процентов 20 мы могли бы добрать исключительно за счет снижения потерь", – сказал гость эфира.

Он подчеркнул, что по Крыму проводятся масштабные работы в этом направлении. В частности, в Керчи до конца года планируют заменить все основные магистральные водоводы.
"Также мы продолжаем ремонтировать евпаторийский водовод, который позволит существенно снизить потери. А этот ресурс перенаправить на другие технические присоединения. Крым активно развивается, Крыму нужна вода – новым здравницам, новым объектам жилищного строительства и так далее", – подытожил Новик.
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