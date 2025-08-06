https://crimea.ria.ru/20250806/na-skolko-khvatit-zapasov-vody-v-krymu-1148536123.html

На сколько хватит запасов воды в Крыму

На сколько хватит запасов воды в Крыму - РИА Новости Крым, 06.08.2025

На сколько хватит запасов воды в Крыму

На сегодняшний день Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без... РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T18:19

2025-08-06T18:19

2025-08-06T18:04

радио "спутник в крыму"

вода крыма

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максим новик

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. На сегодняшний день Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.В каком состоянии водохранилища Крыма"Если мы говорим о водохранилищах естественного стока, которые пополняются за счет атмосферных осадков, это города Симферополь, Алушта, Ялта. Ничего критичного в данном случае нет. Мы полностью обеспечены на текущий период. Как минимум до зимы", – сказал Новик.Он добавил, что даже сейчас, без притоков, август, сентябрь пройдут спокойно и уверенно, запасов воды хватит. К тому же есть предположения, что осадки в осенне-зимний период полностью стабилизируют ситуацию с пополнением водохранилищ в этих районах."Важна, конечно и локация выпадения осадков", - заметил Новик.По его информации, сейчас в Крыму около четверти населения используют воду на полив. Новик отметил, что если речь идет про курортные регионы, то объемы водопотребления там повышаются в период массового притока отдыхающих. Но и по населенным пунктам, где отдыхающих нет, также идет большой рост.Максим Новик также заверил, что ситуация стабильная также на Керченском полуострове, в Феодосии и Судаке. Даже несмотря на отсутствие местной артезианской воды."Недавно прошел фестиваль "Таврида, АРТ". Огромное количество приезжих, гостей. Никаких проблем с водоснабжением у нас не было. При том, что Судак обеспечивается водой из подземных источников Феодосии", – заметил гендиректор ресурсоснабжающего предприятия.Новые накопителиВ Крыму сейчас разрабатывают проект строительства двух крупных водохранилищ. Мартовское будет питать Ялту и несколько сел Бахчисарайского района. Солнечногорское – рассчитано на восточную часть Алушты."Проектировка в активной стадии. До конца года проект должен быть завершен. С 2026-го должны начаться первые стадии строительства. Это будут полноценные гидротехнические сооружения с дамбами и водозаборными сооружениями", – уточнил Максим Новик.Кроме того, отметил он, немаловажную роль в сохранении запасов воды на полуострое играет реконструкция сетей водоподачи.Он подчеркнул, что по Крыму проводятся масштабные работы в этом направлении. В частности, в Керчи до конца года планируют заменить все основные магистральные водоводы."Также мы продолжаем ремонтировать евпаторийский водовод, который позволит существенно снизить потери. А этот ресурс перенаправить на другие технические присоединения. Крым активно развивается, Крыму нужна вода – новым здравницам, новым объектам жилищного строительства и так далее", – подытожил Новик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым переходит в вододефицитный период из-за жары – какие перспективыБахчисарайский район получит 600 млн на решение проблемы с водойУчтут каждое дерево: как будут строить новые водохранилища в Крыму

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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