В Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения - РИА Новости Крым, 20.08.2025
В Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения
В Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения - РИА Новости Крым, 20.08.2025
В Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения
В Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения и водоотведения для всех муниципалитетов. Как сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов, работы ведут... РИА Новости Крым, 20.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения и водоотведения для всех муниципалитетов. Как сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов, работы ведут минЖКХ региона и госкомитет по водному хозяйству и мелиорации.В частности, в Симферопольском районе до 25 августа завершат прокладку водовода для бесперебойного водоснабжения села Константиновка. До 31 декабря произведут подключение села Перевального к сетям Заречного для подачи воды из Аянского водохранилища."Вода Крыма" разрабатывает проектно-сметную документацию на водоснабжение микрорайона Буки Добровского сельского поселения. Проект стоимостью 5 миллионов рублей будет разработан для строительства разводящих сетей в селе Украинка", – добавил Аксенов, по словам которого на реализацию этих проектов планируется потратить 115 миллионов рублей.В Бахчисарайском районе до 2028 года построят водоводы от Счастливенского и Загорского водохранилищ с последующим подключением 31 населенного пункта. Уже в этом году на эти цели направят 70 миллионов рублей, работы начнут с 26 августа. В Белогорском районе к 25 августа завершат прокладку сетей в селе Ульяновка, до конца года построят водовод для сел Петрово и Барабаново. В селе Ароматном шесть улиц будут обеспечены водоснабжением до 1 июня 2026 года.Решение этого вопроса, по его словам, обеспечит стабильное водоснабжение белогорских сел Курское, Богатое, Тополевка, Радостное, Еленовка, Замляничное, Синекаменка, Русское, Мелихово, Черемисовка, Горлинка, Красная Слобода, Поворотное, Чернополье, Дозорное, Кизиловка, Александровка, Новокаленово, Балки, Зеленогорск, Межгорье, Яковлевка и Пасечное.В Крыму накоплены достаточные запасы воды для бытовых, при том, что ежесуточный объем потребления сегодня составляет около 500 тысяч кубометров, сообщил накануне глава республики. При этом он отметил, что есть вопросы, связанные с обеспеченностью сельхозпроизводителей поливной водой, а также с низким дебетом по ряду каптажей, в первую очередь в Бахчисарайском, Белогорском, Симферопольском районах и Алуште.
В Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения

В Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения для всех муниципалитетов – Аксенов

17:14 20.08.2025 (обновлено: 17:15 20.08.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваПрокладка водовода
Прокладка водовода
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения и водоотведения для всех муниципалитетов. Как сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов, работы ведут минЖКХ региона и госкомитет по водному хозяйству и мелиорации.
"Это позволит оптимально использовать имеющиеся ресурсы, модернизировать сетевую инфраструктуру и в конечном итоге обеспечить крымчан качественной питьевой водой", – пояснил важность выполнения задачи глава Крыма.
В частности, в Симферопольском районе до 25 августа завершат прокладку водовода для бесперебойного водоснабжения села Константиновка. До 31 декабря произведут подключение села Перевального к сетям Заречного для подачи воды из Аянского водохранилища.
"Вода Крыма" разрабатывает проектно-сметную документацию на водоснабжение микрорайона Буки Добровского сельского поселения. Проект стоимостью 5 миллионов рублей будет разработан для строительства разводящих сетей в селе Украинка", – добавил Аксенов, по словам которого на реализацию этих проектов планируется потратить 115 миллионов рублей.
В Бахчисарайском районе до 2028 года построят водоводы от Счастливенского и Загорского водохранилищ с последующим подключением 31 населенного пункта. Уже в этом году на эти цели направят 70 миллионов рублей, работы начнут с 26 августа. В Белогорском районе к 25 августа завершат прокладку сетей в селе Ульяновка, до конца года построят водовод для сел Петрово и Барабаново. В селе Ароматном шесть улиц будут обеспечены водоснабжением до 1 июня 2026 года.

"Рассматривается вопрос разработки проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения от Горлинского и Белогорского водохранилищ. Стоимость разработки документации по каждому объекту ориентировочно составит по 25 миллионов рублей", – также проинформировал руководитель республики.

Решение этого вопроса, по его словам, обеспечит стабильное водоснабжение белогорских сел Курское, Богатое, Тополевка, Радостное, Еленовка, Замляничное, Синекаменка, Русское, Мелихово, Черемисовка, Горлинка, Красная Слобода, Поворотное, Чернополье, Дозорное, Кизиловка, Александровка, Новокаленово, Балки, Зеленогорск, Межгорье, Яковлевка и Пасечное.
В Крыму накоплены достаточные запасы воды для бытовых, при том, что ежесуточный объем потребления сегодня составляет около 500 тысяч кубометров, сообщил накануне глава республики. При этом он отметил, что есть вопросы, связанные с обеспеченностью сельхозпроизводителей поливной водой, а также с низким дебетом по ряду каптажей, в первую очередь в Бахчисарайском, Белогорском, Симферопольском районах и Алуште.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как решили вопрос водоснабжения села Скалистое Бахчисарайского района
Еще одно село под Алуштой в Крыму переходит на графики подачи воды
Ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму - информация властей
 
