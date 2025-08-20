https://crimea.ria.ru/20250820/v-krymu-razrabatyvayut-edinuyu-skhemu-vodosnabzheniya-1148866385.html

В Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения

В Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения - РИА Новости Крым, 20.08.2025

В Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения

В Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения и водоотведения для всех муниципалитетов. Как сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов, работы ведут... РИА Новости Крым, 20.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения и водоотведения для всех муниципалитетов. Как сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов, работы ведут минЖКХ региона и госкомитет по водному хозяйству и мелиорации.В частности, в Симферопольском районе до 25 августа завершат прокладку водовода для бесперебойного водоснабжения села Константиновка. До 31 декабря произведут подключение села Перевального к сетям Заречного для подачи воды из Аянского водохранилища."Вода Крыма" разрабатывает проектно-сметную документацию на водоснабжение микрорайона Буки Добровского сельского поселения. Проект стоимостью 5 миллионов рублей будет разработан для строительства разводящих сетей в селе Украинка", – добавил Аксенов, по словам которого на реализацию этих проектов планируется потратить 115 миллионов рублей.В Бахчисарайском районе до 2028 года построят водоводы от Счастливенского и Загорского водохранилищ с последующим подключением 31 населенного пункта. Уже в этом году на эти цели направят 70 миллионов рублей, работы начнут с 26 августа. В Белогорском районе к 25 августа завершат прокладку сетей в селе Ульяновка, до конца года построят водовод для сел Петрово и Барабаново. В селе Ароматном шесть улиц будут обеспечены водоснабжением до 1 июня 2026 года.Решение этого вопроса, по его словам, обеспечит стабильное водоснабжение белогорских сел Курское, Богатое, Тополевка, Радостное, Еленовка, Замляничное, Синекаменка, Русское, Мелихово, Черемисовка, Горлинка, Красная Слобода, Поворотное, Чернополье, Дозорное, Кизиловка, Александровка, Новокаленово, Балки, Зеленогорск, Межгорье, Яковлевка и Пасечное.В Крыму накоплены достаточные запасы воды для бытовых, при том, что ежесуточный объем потребления сегодня составляет около 500 тысяч кубометров, сообщил накануне глава республики. При этом он отметил, что есть вопросы, связанные с обеспеченностью сельхозпроизводителей поливной водой, а также с низким дебетом по ряду каптажей, в первую очередь в Бахчисарайском, Белогорском, Симферопольском районах и Алуште.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как решили вопрос водоснабжения села Скалистое Бахчисарайского районаЕще одно село под Алуштой в Крыму переходит на графики подачи водыСитуация с питьевым водоснабжением в Крыму - информация властей

