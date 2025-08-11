https://crimea.ria.ru/20250811/esche-odno-selo-pod-alushtoy-v-krymu-perekhodit-na-grafiki-podachi-vody-1148657849.html

Еще одно село под Алуштой в Крыму переходит на графики подачи воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В селе Солнечногорское в Большой Алуште введены графики подачи воды. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".На предприятии рекомендуют жителям и гостям прибрежного села иметь запас питьевой воды на время отсутствия водоснабжения и добавляют, что в случае увеличения полезной водоотдачи источников водоснабжения, время подачи воды будет увеличено без дополнительного согласования.С 1 августа в связи с сезонным дефицитом водоснабжения в регионе в поселках Партенит, Чайка, Утес и селах Малый Маяк и Бондаренково Большой Алушты введены графики подачи воды. Она будет подаваться дважды в день – с 6 до 10 утра и с 18:00 до 22:00. В июле график подачи воды был введен в селе Малореченское под Алуштой.6 августа глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что в связи со сложной ситуацией с водоснабжением в прибрежных населенных пунктах устанавливают емкости с технической водой. Они уже появились в Малореченском, Лучистом, Верхней Кутузовке и Малом Маяке. В ближайшее время планируется закупка и установка еще 40 емкостей.В апреле глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что два новых водохранилища для снабжения водой Ялты и Алушты начнут строить в этом году. Работы займут около полутора лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На сколько хватит запасов воды в КрымуКрым переходит в вододефицитный период из-за жары – какие перспективыГде трудности с водой в Крыму и когда решат проблему в селе Скалистое

