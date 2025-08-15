Рейтинг@Mail.ru
Как решили вопрос водоснабжения села Скалистое Бахчисарайского района - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Как решили вопрос водоснабжения села Скалистое Бахчисарайского района
Как решили вопрос водоснабжения села Скалистое Бахчисарайского района - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Как решили вопрос водоснабжения села Скалистое Бахчисарайского района
В селе Скалистое Бахчисарайского района Крыма установили вторую насосную станцию, которая подает воду из Партизанского водохранилища. Тем самым специалисты... РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T08:24
2025-08-15T08:00
вода в крыму
водоснабжение
бахчисарайский район
крым
новости крыма
анжелика ястребова
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В селе Скалистое Бахчисарайского района Крыма установили вторую насосную станцию, которая подает воду из Партизанского водохранилища. Тем самым специалисты закрыли вопрос обеспечения ресурсом жителей второй части населенного пункта. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице во Вконтакте рассказала глава администрации Бахчисарайского района Анжелика Ястребова.Ранее на предприятии "Вода Крыма" в ответ на запрос РИА Новости Крым также сообщили, что проблема водоснабжения в селе Скалистое в Бахчисарайском районе Крыма может решиться к концу лета в связи со строительством нового водовода.Глава администрации Бахчисарайского района также подчеркнула, что в тех поселениях, которые ранее перешли на водоснабжение от крупных водохранилищ – Бахчисарайского, Партизанского, Виленского водозабора – ситуация с подачей питьевой стабильная.Она подчеркнула, что изначально эту работу планировали выполнить в три этапа. Но уже есть решение об ускоренном строительстве первой ветки до конца 2026 года."На сегодняшний день уже выделены первые средства. И работы начинаются уже сегодня, не ждут начала следующего года", – заявила глава районной администрации.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что власти Крыма выделят 600 млн рублей за три года на решение проблемы водоснабжения Бахчисарайского района. По его информации ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму стабильна.Также министерством ЖКХ Республики Крым и Госкомитетом по водному хозяйству и мелиорации РК ведется разработка единой схемы водоснабжения и водоотведения республики по всем муниципальным образованиям.Генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщил, что на сегодняшний день Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым переходит в вододефицитный период из-за жары – какие перспективыСитуация с водой в Симферополе - грозят ли столице ограниченияЕще одно село под Алуштой в Крыму переходит на графики подачи воды
бахчисарайский район
крым
вода в крыму, водоснабжение, бахчисарайский район, крым, новости крыма, анжелика ястребова
Как решили вопрос водоснабжения села Скалистое Бахчисарайского района

В селе Скалистое установили насосную станцию для подачи воды из крупного водохранилища

08:24 15.08.2025
 
© РИА Новости КрымВода
Вода - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В селе Скалистое Бахчисарайского района Крыма установили вторую насосную станцию, которая подает воду из Партизанского водохранилища. Тем самым специалисты закрыли вопрос обеспечения ресурсом жителей второй части населенного пункта. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице во Вконтакте рассказала глава администрации Бахчисарайского района Анжелика Ястребова.
"На сегодняшний день в Скалистом установлена вторая насосная станция, которая подает во вторую часть села воду от Партизанского водохранилища", – рассказала Ястребова.
Ранее на предприятии "Вода Крыма" в ответ на запрос РИА Новости Крым также сообщили, что проблема водоснабжения в селе Скалистое в Бахчисарайском районе Крыма может решиться к концу лета в связи со строительством нового водовода.
Глава администрации Бахчисарайского района также подчеркнула, что в тех поселениях, которые ранее перешли на водоснабжение от крупных водохранилищ – Бахчисарайского, Партизанского, Виленского водозабора – ситуация с подачей питьевой стабильная.
"Окончательно решить проблему Зеленовского, Голубиновского и Куйбышевского поселений, которые находятся на каптажах и на скважинах, поможет строительство ветки от Счастливенского водохранилища", – уточнила Ястребова.
Она подчеркнула, что изначально эту работу планировали выполнить в три этапа. Но уже есть решение об ускоренном строительстве первой ветки до конца 2026 года.
"На сегодняшний день уже выделены первые средства. И работы начинаются уже сегодня, не ждут начала следующего года", – заявила глава районной администрации.
Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что власти Крыма выделят 600 млн рублей за три года на решение проблемы водоснабжения Бахчисарайского района. По его информации ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму стабильна.
Также министерством ЖКХ Республики Крым и Госкомитетом по водному хозяйству и мелиорации РК ведется разработка единой схемы водоснабжения и водоотведения республики по всем муниципальным образованиям.
Генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщил, что на сегодняшний день Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.
