Как решили вопрос водоснабжения села Скалистое Бахчисарайского района

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В селе Скалистое Бахчисарайского района Крыма установили вторую насосную станцию, которая подает воду из Партизанского водохранилища. Тем самым специалисты закрыли вопрос обеспечения ресурсом жителей второй части населенного пункта. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице во Вконтакте рассказала глава администрации Бахчисарайского района Анжелика Ястребова.Ранее на предприятии "Вода Крыма" в ответ на запрос РИА Новости Крым также сообщили, что проблема водоснабжения в селе Скалистое в Бахчисарайском районе Крыма может решиться к концу лета в связи со строительством нового водовода.Глава администрации Бахчисарайского района также подчеркнула, что в тех поселениях, которые ранее перешли на водоснабжение от крупных водохранилищ – Бахчисарайского, Партизанского, Виленского водозабора – ситуация с подачей питьевой стабильная.Она подчеркнула, что изначально эту работу планировали выполнить в три этапа. Но уже есть решение об ускоренном строительстве первой ветки до конца 2026 года."На сегодняшний день уже выделены первые средства. И работы начинаются уже сегодня, не ждут начала следующего года", – заявила глава районной администрации.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что власти Крыма выделят 600 млн рублей за три года на решение проблемы водоснабжения Бахчисарайского района. По его информации ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму стабильна.Также министерством ЖКХ Республики Крым и Госкомитетом по водному хозяйству и мелиорации РК ведется разработка единой схемы водоснабжения и водоотведения республики по всем муниципальным образованиям.Генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщил, что на сегодняшний день Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым переходит в вододефицитный период из-за жары – какие перспективыСитуация с водой в Симферополе - грозят ли столице ограниченияЕще одно село под Алуштой в Крыму переходит на графики подачи воды

