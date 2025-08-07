https://crimea.ria.ru/20250807/situatsiya-s-pitevym-vodosnabzheniem-v-krymu---informatsiya-vlastey-1148546472.html

Ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму - информация властей

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму стабильна, заявил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, в Симферополе осуществляется стабильная подача воды, достигая до 80 тысяч кубометров в сутки из подземных источников.Аксенов привел данные о состоянии крымских водохранилищ: на 5 августа наполняемость водохранилищ естественного стока в Крыму (не считая Чернореченское водохранилище в Севастопольском регионе) составляет около 75,8 миллиона кубометров, а наливных водохранилищ - около 30 миллионов кубометров.Также, по данным Аксенова, продолжается ремонт и модернизация сетей водоснабжения, а также магистральных водоводов. По мнению главы республики, реализация проекта позволит улучшить качество водоснабжения жителей Евпатории и снизить количество аварий."Ранее было заменено порядка 21 км аварийных участков Евпаторийского водовода. Для обеспечения питьевой водой Южного берега Крыма в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие", федерального проекта "Вода России" будут построены Мартовское и Солнечногорское водохранилища. Сейчас на объектах проводятся комплексные изыскания, проектно-изыскательские работы планируется закончить в этом году, а прохождение государственной экспертизы намечено на начало следующего года. Строительство водохранилищ также планируется начать в 2026 году. Сроки завершения строительства – не позднее 2030 года", - добавил Сергей Аксенов.Кроме того, министерством ЖКХ Республики Крым и Госкомитетом по водному хозяйству и мелиорации РК ведется разработка единой схемы водоснабжения и водоотведения республики по всем муниципальным образованиям.Ранее заведующий кафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, профессор Илья Николенко заявил, что запасов воды на полуострове пока хватает, но Крым уже входит в вододефицитный период из-за жары.Генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщил, что на сегодняшний день Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бахчисарайский район получит 600 млн на решение проблемы с водойУчтут каждое дерево: как будут строить новые водохранилища в КрымуГде трудности с водой в Крыму и когда решат проблему в селе Скалистое

