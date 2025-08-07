https://crimea.ria.ru/20250807/situatsiya-s-pitevym-vodosnabzheniem-v-krymu---informatsiya-vlastey-1148546472.html
Ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму - информация властей
Ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму - информация властей - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму - информация властей
Ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму стабильна, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T08:12
2025-08-07T08:12
2025-08-07T08:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму стабильна, заявил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, в Симферополе осуществляется стабильная подача воды, достигая до 80 тысяч кубометров в сутки из подземных источников.Аксенов привел данные о состоянии крымских водохранилищ: на 5 августа наполняемость водохранилищ естественного стока в Крыму (не считая Чернореченское водохранилище в Севастопольском регионе) составляет около 75,8 миллиона кубометров, а наливных водохранилищ - около 30 миллионов кубометров.Также, по данным Аксенова, продолжается ремонт и модернизация сетей водоснабжения, а также магистральных водоводов. По мнению главы республики, реализация проекта позволит улучшить качество водоснабжения жителей Евпатории и снизить количество аварий."Ранее было заменено порядка 21 км аварийных участков Евпаторийского водовода. Для обеспечения питьевой водой Южного берега Крыма в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие", федерального проекта "Вода России" будут построены Мартовское и Солнечногорское водохранилища. Сейчас на объектах проводятся комплексные изыскания, проектно-изыскательские работы планируется закончить в этом году, а прохождение государственной экспертизы намечено на начало следующего года. Строительство водохранилищ также планируется начать в 2026 году. Сроки завершения строительства – не позднее 2030 года", - добавил Сергей Аксенов.Кроме того, министерством ЖКХ Республики Крым и Госкомитетом по водному хозяйству и мелиорации РК ведется разработка единой схемы водоснабжения и водоотведения республики по всем муниципальным образованиям.Ранее заведующий кафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, профессор Илья Николенко заявил, что запасов воды на полуострове пока хватает, но Крым уже входит в вододефицитный период из-за жары.Генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщил, что на сегодняшний день Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.
Ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму - информация властей
Ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму стабильна - власти
08:12 07.08.2025 (обновлено: 08:21 07.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму стабильна, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Ситуация с питьевым водоснабжением в республике остается стабильной. Проблем с питьевой водой по тем источникам, которые у нас сейчас задействованы, нет" , - написал Аксенов в своем ТГ-канале.
По его словам, в Симферополе осуществляется стабильная подача воды, достигая до 80 тысяч кубометров в сутки из подземных источников.
Аксенов привел данные о состоянии крымских водохранилищ: на 5 августа наполняемость водохранилищ естественного стока в Крыму (не считая Чернореченское водохранилище в Севастопольском регионе) составляет около 75,8 миллиона кубометров, а наливных водохранилищ - около 30 миллионов кубометров.
Также, по данным Аксенова, продолжается ремонт и модернизация сетей водоснабжения, а также магистральных водоводов.
"Начался капитальный ремонт двух участков Евпаторийского водовода общей протяженностью 9 км. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры". Средства в объеме 890 млн рублей выделяются из федерального и республиканского бюджетов", - сказано в сообщении.
По мнению главы республики, реализация проекта позволит улучшить качество водоснабжения жителей Евпатории и снизить количество аварий.
"Ранее было заменено порядка 21 км аварийных участков Евпаторийского водовода. Для обеспечения питьевой водой Южного берега Крыма в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие", федерального проекта "Вода России" будут построены Мартовское и Солнечногорское водохранилища. Сейчас на объектах проводятся комплексные изыскания, проектно-изыскательские работы планируется закончить в этом году, а прохождение государственной экспертизы намечено на начало следующего года. Строительство водохранилищ также планируется начать в 2026 году. Сроки завершения строительства – не позднее 2030 года", - добавил Сергей Аксенов.
Кроме того, министерством ЖКХ Республики Крым и Госкомитетом по водному хозяйству и мелиорации РК ведется разработка единой схемы водоснабжения и водоотведения республики по всем муниципальным образованиям.
Ранее заведующий кафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, профессор Илья Николенко заявил, что запасов воды на полуострове пока хватает, но Крым уже входит в вододефицитный период из-за жары.
Генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщил, что на сегодняшний день Крым полностью обеспечен запасами воды
. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.
