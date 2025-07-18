https://crimea.ria.ru/20250718/gde-trudnosti-s-vodoy-v-krymu-i-kogda-reshat-problemu-v-sele-skalistoe-1148062592.html

Где трудности с водой в Крыму и когда решат проблему в селе Скалистое

Где трудности с водой в Крыму и когда решат проблему в селе Скалистое - РИА Новости Крым, 18.07.2025

Где трудности с водой в Крыму и когда решат проблему в селе Скалистое

Проблема водоснабжения в селе Скалистое в Бахчисарайском районе Крыма может решиться к концу лета в связи со строительством нового водовода. Об этом в ответ на... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T18:41

2025-07-18T18:41

2025-07-18T18:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Проблема водоснабжения в селе Скалистое в Бахчисарайском районе Крыма может решиться к концу лета в связи со строительством нового водовода. Об этом в ответ на запрос РИА Новости Крым сообщили на предприятии "Вода Крыма", а также назвали другие проблемные участки и обозначили планы по решению вопросов на Южном берегу и на Востоке Крыма.Ранее в СМИ появились сообщения, что села Бахчисарайского района останутся без воды до конца лета из-за пересохших водохранилищ. Особенно страдает село Скалистое, где проблемы с водой сохраняются уже в течение нескольких недель. Как сообщали ранее на предприятии "Вода Крыма" для обеспечения всех жителей села водой силами филиала установлена и подключена дополнительная насосная станция. В нижней части села вода уже подается бесперебойно, остальных жителей пока обеспечивают привозной водой, работы продолжаются.Ситуация в Скалистом"Источниками водоснабжения села Скалистое являются три каптажа, которые связанны с природным накоплением воды, а также напрямую зависят от погодных условий – наличия осадков. Так как в 2025 году в зимне-осенний период практически отсутствовали осадки и в настоящий момент произошло падение дебита в источниках – каптажах", – пояснили причину проблемы на предприятии.Для ее решения Бахчисарайский филиал уже сейчас выполнил монтаж дополнительной насосной станции, напомнили в компании. Чтобы решить вопрос обеспеченности центральным водоснабжением верхней части Скалистого, начаты работы по прокладке участка водопроводной линии диаметром 110 мм, ориентировочной протяженностью 800 метров.Где труднее всего с водойПо данным "Воды Крыма" самая напряженная ситуация в плане водоснабжения сейчас сложилась в части населенных пунктов Бахчисарайского района и городского округа Алушта, которые питаются из источников, мелеющих в засушливые периоды. Это приводит к изменениям графиков водоподачи населению."Для решения проблем, связанных с вододефицитом в названных населенных пантах, было принято решение о строительстве двух новых водохранилищ: Солнечногорское и Мартовское, что позволит решить вопрос обеспечения населенных пунктов городского округа Алушта и части Бахчисарайского района", – проинформировали на предприятии, но не указали сроков начала работ.Восточный Крым"Также наблюдается негативная тенденция по отношению к существующим запасам воды в водохранилищах Восточного региона Крыма, которые не могут обеспечить гарантированное водоснабжение населения на текущий год. Водохранилища являются безальтернативными источниками для Восточного Крыма", - констатировали на предприятии.Для решения этого вопроса в Крыму продолжают строить тракт водоподачи, который обеспечит бесперебойное водоснабжение Феодосии, Керчи и прилегающих населенных пунктов."В настоящее время реализуется второй этап, который предусматривает строительство трех насосных станций, обеспечивающих восточную часть полуострова хозяйственно-питьевой водой. На территории каждой из них расположены машинный зал и резервуары чистой воды, на насосных станциях НС-1 и НС-3 так же предусмотрены ультрафиолетовые установки по обеззараживанию воды. Каждый объект из каскада насосных станций обеспечен современными системами мониторинга и управления", - сообщается в письме предприятия.В начале июня глава правительства республики Юрий Гоцанюк сообщал, что водный тракт в Восточном Крыму готов на 85 процентов, вода по нему будет идти от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водохранилищ.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее информировал, что строительство Мартовского (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорского (8,5 миллиона кубометров) водохранилищ начнется в этом году. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. Строительство займет около полутора лет.С 18 июля в селе Малореченское под Алуштой на Южном берегу Крыма вводится график подачи воды, предупредили ранее в пятницу в пресс-службе "Воды Крыма". На предприятии уточнили, что мера связана с сезонным дефицитом водоснабжения в регионе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии отремонтировали один из самых аварийных участков водоводаКрымские водохранилища: на сколько хватит запасов воды14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму

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2025

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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