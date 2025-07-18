Рейтинг@Mail.ru
Где трудности с водой в Крыму и когда решат проблему в селе Скалистое - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250718/gde-trudnosti-s-vodoy-v-krymu-i-kogda-reshat-problemu-v-sele-skalistoe-1148062592.html
Где трудности с водой в Крыму и когда решат проблему в селе Скалистое
Где трудности с водой в Крыму и когда решат проблему в селе Скалистое - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Где трудности с водой в Крыму и когда решат проблему в селе Скалистое
Проблема водоснабжения в селе Скалистое в Бахчисарайском районе Крыма может решиться к концу лета в связи со строительством нового водовода. Об этом в ответ на... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T18:41
2025-07-18T18:43
эксклюзивы риа новости крым
вода
вода крыма
вода в крыму
бахчисарайский район
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144867836_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_27d87955f2799134edd91f28292a0135.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Проблема водоснабжения в селе Скалистое в Бахчисарайском районе Крыма может решиться к концу лета в связи со строительством нового водовода. Об этом в ответ на запрос РИА Новости Крым сообщили на предприятии "Вода Крыма", а также назвали другие проблемные участки и обозначили планы по решению вопросов на Южном берегу и на Востоке Крыма.Ранее в СМИ появились сообщения, что села Бахчисарайского района останутся без воды до конца лета из-за пересохших водохранилищ. Особенно страдает село Скалистое, где проблемы с водой сохраняются уже в течение нескольких недель. Как сообщали ранее на предприятии "Вода Крыма" для обеспечения всех жителей села водой силами филиала установлена и подключена дополнительная насосная станция. В нижней части села вода уже подается бесперебойно, остальных жителей пока обеспечивают привозной водой, работы продолжаются.Ситуация в Скалистом"Источниками водоснабжения села Скалистое являются три каптажа, которые связанны с природным накоплением воды, а также напрямую зависят от погодных условий – наличия осадков. Так как в 2025 году в зимне-осенний период практически отсутствовали осадки и в настоящий момент произошло падение дебита в источниках – каптажах", – пояснили причину проблемы на предприятии.Для ее решения Бахчисарайский филиал уже сейчас выполнил монтаж дополнительной насосной станции, напомнили в компании. Чтобы решить вопрос обеспеченности центральным водоснабжением верхней части Скалистого, начаты работы по прокладке участка водопроводной линии диаметром 110 мм, ориентировочной протяженностью 800 метров.Где труднее всего с водойПо данным "Воды Крыма" самая напряженная ситуация в плане водоснабжения сейчас сложилась в части населенных пунктов Бахчисарайского района и городского округа Алушта, которые питаются из источников, мелеющих в засушливые периоды. Это приводит к изменениям графиков водоподачи населению."Для решения проблем, связанных с вододефицитом в названных населенных пантах, было принято решение о строительстве двух новых водохранилищ: Солнечногорское и Мартовское, что позволит решить вопрос обеспечения населенных пунктов городского округа Алушта и части Бахчисарайского района", – проинформировали на предприятии, но не указали сроков начала работ.Восточный Крым"Также наблюдается негативная тенденция по отношению к существующим запасам воды в водохранилищах Восточного региона Крыма, которые не могут обеспечить гарантированное водоснабжение населения на текущий год. Водохранилища являются безальтернативными источниками для Восточного Крыма", - констатировали на предприятии.Для решения этого вопроса в Крыму продолжают строить тракт водоподачи, который обеспечит бесперебойное водоснабжение Феодосии, Керчи и прилегающих населенных пунктов."В настоящее время реализуется второй этап, который предусматривает строительство трех насосных станций, обеспечивающих восточную часть полуострова хозяйственно-питьевой водой. На территории каждой из них расположены машинный зал и резервуары чистой воды, на насосных станциях НС-1 и НС-3 так же предусмотрены ультрафиолетовые установки по обеззараживанию воды. Каждый объект из каскада насосных станций обеспечен современными системами мониторинга и управления", - сообщается в письме предприятия.В начале июня глава правительства республики Юрий Гоцанюк сообщал, что водный тракт в Восточном Крыму готов на 85 процентов, вода по нему будет идти от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водохранилищ.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее информировал, что строительство Мартовского (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорского (8,5 миллиона кубометров) водохранилищ начнется в этом году. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. Строительство займет около полутора лет.С 18 июля в селе Малореченское под Алуштой на Южном берегу Крыма вводится график подачи воды, предупредили ранее в пятницу в пресс-службе "Воды Крыма". На предприятии уточнили, что мера связана с сезонным дефицитом водоснабжения в регионе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии отремонтировали один из самых аварийных участков водоводаКрымские водохранилища: на сколько хватит запасов воды14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму
https://crimea.ria.ru/20250718/na-kubani-vveli-rezhim-chs-iz-za-zasukhi-1148061163.html
бахчисарайский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144867836_159:0:1122:722_1920x0_80_0_0_9f4965a4aae78f80252d2062aba7874b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода, вода крыма, вода в крыму, бахчисарайский район, крым, новости крыма
Где трудности с водой в Крыму и когда решат проблему в селе Скалистое

Проблема с водой в Скалистом может решиться к концу лета – "Вода Крыма"

18:41 18.07.2025 (обновлено: 18:43 18.07.2025)
 
© РИА Новости КрымРеконструкция магистрального водовода в Керчи
Реконструкция магистрального водовода в Керчи - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Проблема водоснабжения в селе Скалистое в Бахчисарайском районе Крыма может решиться к концу лета в связи со строительством нового водовода. Об этом в ответ на запрос РИА Новости Крым сообщили на предприятии "Вода Крыма", а также назвали другие проблемные участки и обозначили планы по решению вопросов на Южном берегу и на Востоке Крыма.
Ранее в СМИ появились сообщения, что села Бахчисарайского района останутся без воды до конца лета из-за пересохших водохранилищ. Особенно страдает село Скалистое, где проблемы с водой сохраняются уже в течение нескольких недель. Как сообщали ранее на предприятии "Вода Крыма" для обеспечения всех жителей села водой силами филиала установлена и подключена дополнительная насосная станция. В нижней части села вода уже подается бесперебойно, остальных жителей пока обеспечивают привозной водой, работы продолжаются.

Ситуация в Скалистом

"Источниками водоснабжения села Скалистое являются три каптажа, которые связанны с природным накоплением воды, а также напрямую зависят от погодных условий – наличия осадков. Так как в 2025 году в зимне-осенний период практически отсутствовали осадки и в настоящий момент произошло падение дебита в источниках – каптажах", – пояснили причину проблемы на предприятии.
Для ее решения Бахчисарайский филиал уже сейчас выполнил монтаж дополнительной насосной станции, напомнили в компании. Чтобы решить вопрос обеспеченности центральным водоснабжением верхней части Скалистого, начаты работы по прокладке участка водопроводной линии диаметром 110 мм, ориентировочной протяженностью 800 метров.
"Ориентировочная дата окончания работ – конец августа 2025 года", – сказано в ответе на запрос РИА Новости Крым.

Где труднее всего с водой

По данным "Воды Крыма" самая напряженная ситуация в плане водоснабжения сейчас сложилась в части населенных пунктов Бахчисарайского района и городского округа Алушта, которые питаются из источников, мелеющих в засушливые периоды. Это приводит к изменениям графиков водоподачи населению.
"Для решения проблем, связанных с вододефицитом в названных населенных пантах, было принято решение о строительстве двух новых водохранилищ: Солнечногорское и Мартовское, что позволит решить вопрос обеспечения населенных пунктов городского округа Алушта и части Бахчисарайского района", – проинформировали на предприятии, но не указали сроков начала работ.

Восточный Крым

"Также наблюдается негативная тенденция по отношению к существующим запасам воды в водохранилищах Восточного региона Крыма, которые не могут обеспечить гарантированное водоснабжение населения на текущий год. Водохранилища являются безальтернативными источниками для Восточного Крыма", - констатировали на предприятии.
Для решения этого вопроса в Крыму продолжают строить тракт водоподачи, который обеспечит бесперебойное водоснабжение Феодосии, Керчи и прилегающих населенных пунктов.
"В настоящее время реализуется второй этап, который предусматривает строительство трех насосных станций, обеспечивающих восточную часть полуострова хозяйственно-питьевой водой. На территории каждой из них расположены машинный зал и резервуары чистой воды, на насосных станциях НС-1 и НС-3 так же предусмотрены ультрафиолетовые установки по обеззараживанию воды. Каждый объект из каскада насосных станций обеспечен современными системами мониторинга и управления", - сообщается в письме предприятия.
В начале июня глава правительства республики Юрий Гоцанюк сообщал, что водный тракт в Восточном Крыму готов на 85 процентов, вода по нему будет идти от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водохранилищ.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее информировал, что строительство Мартовского (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорского (8,5 миллиона кубометров) водохранилищ начнется в этом году. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. Строительство займет около полутора лет.
С 18 июля в селе Малореченское под Алуштой на Южном берегу Крыма вводится график подачи воды, предупредили ранее в пятницу в пресс-службе "Воды Крыма". На предприятии уточнили, что мера связана с сезонным дефицитом водоснабжения в регионе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Феодосии отремонтировали один из самых аварийных участков водовода
Крымские водохранилища: на сколько хватит запасов воды
14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму
Засуха - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
17:21
На Кубани ввели режим ЧС из-за засухи
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымВодаВода КрымаВода в КрымуБахчисарайский районКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:46В Крыму отремонтировали участок дороги возле границы с Херсонщиной
19:23След "балканца" и море как парное молоко: погода в Крыму на выходных
18:41Где трудности с водой в Крыму и когда решат проблему в селе Скалистое
18:27Эрдоган и Путин провели телефонный разговор
18:05Крымский мост сейчас: оперативная информация
17:55Балаклава вошла в проект "Пять морей и озеро Байкал"
17:45"Это театр абсурда": сенатор Карякин ответил на приговор украинского суда
17:21На Кубани ввели режим ЧС из-за засухи
16:55Магнитные бури в июле – почему Солнце атакует Землю
16:39Авария на сетях: масштабные отключения света в Симферополе
16:09В Малореченском на Южном берегу Крыма вводят график подачи воды
15:58На Крым надвигается буря - объявлено штормовое предупреждение
15:32Аэропорт Геленджик принял первый рейс после долгого перерыва 0:06
15:11Уничтожен еще один атаковавший Москву беспилотник
14:59ВТБ назвал распространенные схемы мошенничества со списанием долгов
14:41Керчанин получил 7,5 лет колонии за убийство знакомого
14:35Четыре "Горячих сердца" появились в Крыму
14:19Крымский мост – обстановка с очередями к обеду пятницы
13:55Из-за аномальной жары в Крыму почти 11 тысяч человек остались без света
13:35WhatsApp может уйти с российского рынка - Горелкин
Лента новостейМолния