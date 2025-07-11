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В Крыму село Скалистое осталось без воды - как решают проблему
В Крыму село Скалистое осталось без воды - как решают проблему - РИА Новости Крым, 11.07.2025
В Крыму село Скалистое осталось без воды - как решают проблему
Село Скалистое Бахчисарайского района частично осталось без воды. Об этом сообщает Бахчисарайский филиал "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T11:31
2025-07-11T11:31
2025-07-11T12:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Село Скалистое Бахчисарайского района частично осталось без воды. Об этом сообщает Бахчисарайский филиал "Вода Крыма".По данным предприятия, бригада продолжает работы в селе на разводящих сетях для подачи воды в каждый дом. "До полного обеспечения централизованным водоснабжением организован подвоз воды спецтранспортом", - добавили в "Воде Крыма".Ранее в СМИ появились сообщения, что села Бахчисарайского района останутся без воды до конца лета из-за пересохших водохранилищ. Особенно страдает село Скалистое, где с водой проблемы уже три недели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму село Скалистое осталось без воды - как решают проблему
В Крыму для водоснабжения села Скалистое подключили дополнительную насосную станцию
11:31 11.07.2025 (обновлено: 12:46 11.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Село Скалистое Бахчисарайского района частично осталось без воды. Об этом сообщает Бахчисарайский филиал "Вода Крыма".
"Для обеспечения всех жителей села водой силами филиала установлена и подключена дополнительная насосная станция. В нижней части села вода подается бесперебойно. На данный момент без воды остаются только самые верхние улицы села", - говорится в сообщении.
По данным предприятия, бригада продолжает работы в селе на разводящих сетях для подачи воды в каждый дом.
"До полного обеспечения централизованным водоснабжением организован подвоз воды спецтранспортом", - добавили в "Воде Крыма".
Ранее в СМИ появились сообщения, что села Бахчисарайского района останутся без воды до конца лета из-за пересохших водохранилищ. Особенно страдает село Скалистое, где с водой проблемы уже три недели.
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