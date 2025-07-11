https://crimea.ria.ru/20250711/v-krymu-selo-skalistoe-ostalos-bez-vody---kak-pomogayut-lyudyam-1147873235.html

В Крыму село Скалистое осталось без воды - как решают проблему

В Крыму село Скалистое осталось без воды - как решают проблему - РИА Новости Крым, 11.07.2025

В Крыму село Скалистое осталось без воды - как решают проблему

Село Скалистое Бахчисарайского района частично осталось без воды. Об этом сообщает Бахчисарайский филиал "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T11:31

2025-07-11T11:31

2025-07-11T12:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Село Скалистое Бахчисарайского района частично осталось без воды. Об этом сообщает Бахчисарайский филиал "Вода Крыма".По данным предприятия, бригада продолжает работы в селе на разводящих сетях для подачи воды в каждый дом. "До полного обеспечения централизованным водоснабжением организован подвоз воды спецтранспортом", - добавили в "Воде Крыма".Ранее в СМИ появились сообщения, что села Бахчисарайского района останутся без воды до конца лета из-за пересохших водохранилищ. Особенно страдает село Скалистое, где с водой проблемы уже три недели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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