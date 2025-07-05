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Крымские водохранилища: на сколько хватит запасов воды
Крымские водохранилища: на сколько хватит запасов воды - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Крымские водохранилища: на сколько хватит запасов воды
Общий объем водных запасов в Крыму снизился до 45 процентов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заведующий кафедрой химических технологий... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-05T08:45
2025-07-05T08:45
2025-07-04T20:33
водохранилище
водохранилища крыма
радио "спутник в крыму"
илья николенко
анатолий копачевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Общий объем водных запасов в Крыму снизился до 45 процентов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заведующий кафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор Илья Николенко.Таким образом, уточнил эксперт, объем запасов водохранилищ уменьшился на 13 миллионов кубометров. При этом он добавил, что общие запасы всех водохранилищ (естественного стока и наливных – ред.) составляют около 149 миллионов кубометров.По информации Николенко, в прошлом году в водохранилищах естественного стока было 177 миллионов кубометров, это около 70% наполнения. Он добавил, что это примерно средний процент наполнения за 40-летний период.Он подчеркнул, что, к примеру, в случае с Партизанским водохранилищем (Симферопольский район – ред.) запаса воды сейчас осталось на 6-8 месяцев. Если он не будет восполнен в зимний период, то ситуация будет критической по этому водохранилищу."В таком случае, полная нагрузка ляжет на подземные источники западного Крыма, которые были разбурены и подключены к системе водоснабжения в период 2018-2022 годов", – подчеркнул Копачевский.По мнению профессора Николенко, чтобы делать прогнозы, нужно анализировать температурный режим.Илья Николенко подчеркнул, что в "Институте биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского сейчас открываются актуальные направления для будущих специалистов."Мы начинаем готовить специалистов по водным технологиям систем водоснабжения, водоотведения. Мы фактически одни из первых, кто готовит специалистов в этом направлении", – добавил Николенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым будет обеспечен питьевой водой в курортный сезонНа востоке Крыма достраивают водный тракт14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму
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водохранилище, водохранилища крыма, илья николенко, анатолий копачевский, крым, новости крыма
Крымские водохранилища: на сколько хватит запасов воды
Сколько воды в водохранилищах Крыма - эксперты назвали причину дефицита
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым.
Общий объем водных запасов в Крыму снизился до 45 процентов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил заведующий кафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор Илья Николенко.
"Текущие показатели по нашим водохранилищам естественного стока у нас – 113 миллионов кубометров. Это меньше даже 45 процентов", – заявил Илья Николенко.
Таким образом, уточнил эксперт, объем запасов водохранилищ уменьшился на 13 миллионов кубометров. При этом он добавил, что общие запасы всех водохранилищ (естественного стока и наливных – ред.) составляют около 149 миллионов кубометров.
По информации Николенко, в прошлом году в водохранилищах естественного стока было 177 миллионов кубометров, это около 70% наполнения. Он добавил, что это примерно средний процент наполнения за 40-летний период.
"Лето еще впереди. Испарения будут расти и уровень воды будет снижаться. Потому, что мы уже превысили отбор относительно притока. И притоки сейчас будут заканчиваться. Грубо говоря, к сентябрю следующего года может сложиться очень напряженная ситуация", – уточнил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
Он подчеркнул, что, к примеру, в случае с Партизанским водохранилищем (Симферопольский район – ред.) запаса воды сейчас осталось на 6-8 месяцев. Если он не будет восполнен в зимний период, то ситуация будет критической по этому водохранилищу.
"В таком случае, полная нагрузка ляжет на подземные источники западного Крыма, которые были разбурены и подключены к системе водоснабжения в период 2018-2022 годов", – подчеркнул Копачевский.
По мнению профессора Николенко, чтобы делать прогнозы, нужно анализировать температурный режим.
"Во время высоких температур потери на испарение и фильтрацию у нас повышаются практически в полтора раза. Влияет и ветровая нагрузка", – рассказал Николенко.
Илья Николенко подчеркнул, что в "Институте биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского сейчас открываются актуальные направления для будущих специалистов.
"Мы начинаем готовить специалистов по водным технологиям систем водоснабжения, водоотведения. Мы фактически одни из первых, кто готовит специалистов в этом направлении", – добавил Николенко.
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